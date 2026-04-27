GMKtec、Intel Core Ultra 7 256V 搭載ミニPC「K13」発売
株式会社リンクスインターナショナル(本社：東京都千代田区、代表取締役：川島義之）は、Intel(R) CoreTM Ultra 7 256V 搭載、省スペース化だけでなくクリエイティブ用途やゲーミングに至るまで様々な用途に高いパフォーマンスを発揮する高性能ミニPC GMKtec K13を2026年4月下旬以降、全国の家電量販店、PCパーツ専門店、各種EC販売店にて順次発売いたします。
◆GMKtec K13
GMKtec K13は、Intel(R) CoreTM Ultra 7 256V を搭載した高性能ミニPCです。8コア8スレッド、最大4.8 GHz動作の高性能CPUと16 GBのメインメモリ、1 TBのM.2 PCIe 4.0 高速SSDを搭載し、省スペース化だけでなくクリエイティブ用途やゲーミングに至るまで様々な用途に高いパフォーマンスを発揮します。HDMIと2つのUSB4端子を組み合わせて最大3画面同時出力に対応し、在宅ワークやビジネスからプライベートまで、様々な用途での生産性を高めます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348072/images/bodyimage1】
◆GMKtec K13製品特徴
・3画面同時出力
HDMI 2.1 TMDSと2つのUSB4ポートにより3画面の同時出力に対応します。最大で4K@60 Hzの高解像度にも対応し、大画面マルチモニター環境を構築することができます。
・様々な用途に対応する充実のインターフェース
アクセスしやすい本体正面のUSB 3.2 Gen2を始め、 背面には2つのUSB4端子など最新の高速インターフェースを多数搭載しています。5G LANポートを搭載し、高速ネットワーク接続が要求される用途にも対応します。
・Windows 11 Proプリインストール
Windows 11 Proをプリインストールし、数多くの最新機能を活用できます。
【発売詳細】
◆型番
GMK-K13-16/1T-W11Pro(256V)
◆発売日
2026年4月下旬以降順次
◆推奨価格(税込)
オープン価格
◆製品情報ページ
https://www.links.co.jp/item/gmktec-k13/
◆高解像度
https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2026/04/GMKtec-K13.zip
※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。
報道関係のお問い合わせ先：
株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 西田
TEL：03-5812-6149 FAX：03-5812-5821
東京都千代田区外神田6-15-11 日東ビル2階
URL: http://www.links.co.jp
E-mail: pr@links.co.jp
購入のお問い合わせ先：
株式会社リンクスインターナショナル 営業部
TEL：03-5812-5820 FAX：03-5812-5821
東京都千代田区外神田6-15-11 日東ビル2階
URL: http://www.links.co.jp
E-mail: sales@links.co.jp
配信元企業：株式会社リンクスインターナショナル
◆GMKtec K13
GMKtec K13は、Intel(R) CoreTM Ultra 7 256V を搭載した高性能ミニPCです。8コア8スレッド、最大4.8 GHz動作の高性能CPUと16 GBのメインメモリ、1 TBのM.2 PCIe 4.0 高速SSDを搭載し、省スペース化だけでなくクリエイティブ用途やゲーミングに至るまで様々な用途に高いパフォーマンスを発揮します。HDMIと2つのUSB4端子を組み合わせて最大3画面同時出力に対応し、在宅ワークやビジネスからプライベートまで、様々な用途での生産性を高めます。
◆GMKtec K13製品特徴
・3画面同時出力
HDMI 2.1 TMDSと2つのUSB4ポートにより3画面の同時出力に対応します。最大で4K@60 Hzの高解像度にも対応し、大画面マルチモニター環境を構築することができます。
・様々な用途に対応する充実のインターフェース
アクセスしやすい本体正面のUSB 3.2 Gen2を始め、 背面には2つのUSB4端子など最新の高速インターフェースを多数搭載しています。5G LANポートを搭載し、高速ネットワーク接続が要求される用途にも対応します。
・Windows 11 Proプリインストール
Windows 11 Proをプリインストールし、数多くの最新機能を活用できます。
【発売詳細】
◆型番
GMK-K13-16/1T-W11Pro(256V)
◆発売日
2026年4月下旬以降順次
◆推奨価格(税込)
オープン価格
◆製品情報ページ
https://www.links.co.jp/item/gmktec-k13/
◆高解像度
https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2026/04/GMKtec-K13.zip
※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。
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