ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」のショップ「いいものいっぱい広場」では、５月２４日（日）までの期間、「茨城県産 冷凍焼き芋」特価キャンペーンを実施しています。期間中、同ショップで人気の冷凍焼き芋を期間限定の特別価格で販売しています。 テレビ放映でも話題の県内屈指のさつまいも産地、ＪＡなめがたしおさいが誇る良質なさつまいもを、糖度が最も高まる時期にじっくり焼き上げ、その美味しさを閉じ込めました。自然解凍でしっとり、加熱でとろけ、凍ったままでもジェラートのような食感で、濃厚な甘みを楽しめる逸品です。 品質と栽培に情熱を注いできた産地の物語を感じながら、ご家庭用にはもちろん贈答用にも最適な味わいを、この機会にぜひご賞味ください。

★冷凍焼き芋 【1本入り×10袋】茨城県産 JAなめがたしおさいのさつまいも使用

https://www.ja-town.com/shop/g/g3001-0000600321/

【「茨城県産 冷凍焼き芋」特価キャンペーン 概要】

１．期 間：令和８年４月２５日（土）～５月２４日（日） ２．内 容：対象の「茨城県産 冷凍焼き芋」を特別価格にて販売します。 ３．Ｕ Ｒ Ｌ：https://www.ja-town.com/shop/e/e10005558/ ※販売期間は予定より早く終了することがあります。

【ＪＡタウン】

ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。 ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0

【公式Ｘアカウント「じぇー太【公式】」】

「じぇー太【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。 公式Ｘアカウント：https://x.com/JA_JAtown