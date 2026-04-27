テイチクエンタテインメントとエクシング・ミュージックエンタテイメントによる共同レーベル「Imgramox Music」より、 総SNSフォロワー20万人超えの人気ボイトレVTuber 記憶の歌声「みかん先生」が自身初となるオリジナル曲のメジャー配信として、ボカロP™・音楽プロデューサーの「niki」氏が作詞作曲を手がけた「華火」を、5月27日に配信リリースすることが決定。 「華火」はメロディアスなロックに“和“の音色を合わせ花火のように美しく・儚く・力強いファンタスティックな楽曲となっている。 同レーベルの公式YouTubeチャンネルにて同日に「華火」の壮大な世界観が描かれたオリジナルのMVも公開される。 また、初のオリジナル曲「華火」メジャー配信リリースを記念してPre-add/Pre-saveキャンペーンの開催が決定。 キャンペーン期間中に「華火／みかん先生」を対象の音楽サービスにてPre-add/Pre-saveし応募すると“みかん先生のサイン入りオリジナル画像”がプレゼントされる。 リリースされた楽曲及びMVはJOYSOUNDの「本⼈映像カラオケ」として全国のカラオケ店舗に順次配信される予定となっている。

【リリース情報】

☆5月27日（水）配信「華火」みかん先生 ・ティザーショート動画： https://youtube.com/shorts/eIngZU5c7b4 ・MV《5月27日(水) 0:00よりプレミア公開》：https://youtu.be/pDxPShet7Uo ☆「華火」みかん先生 オリジナル曲メジャー配信記念 Pre-add/Pre-saveキャンペーン！みかん先生のサイン入りオリジナル画像をプレゼント！！ ・Pre-add/Pre-saveキャンペーン：https://mikansensei.lnk.to/hanabi_paps ・応募フォーム：https://form.run/@hanabi-PAPS ・応募期間：～5月26日(火) 23:59まで

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【みかん先生 コメント】

オリジナル楽曲「華火」をメジャーリリースさせていただけることが、夢のようです。これも、いつも応援してくださっているみなさんのおかげだと、心から感じています。また、真心を込めて制作してくださったniki様をはじめ、制作陣のみなさまに大変感謝しております。 「華火」は、自分の中にある想いが花火のようにはじけ、力強くみなさんの背中を押せる楽曲になれたらいいなと思っています。 また、ロックに和のサウンドを合わせた、花火のように美しくて、儚くて、そして力強いたくさんの想いが詰まったメロディアスな楽曲が聴きどころです。 ひとりでも多くの方にこの楽曲が届くよう、心を込めて大切に届けていきます。これからも、あたたかく応援いただけたら嬉しいです。

【みかん先生 プロフィール】

◇名前：みかん先生 2020年よりボイトレVTuber・歌い手として活動開始。歌唱指導コンテンツや歌枠配信を通じて、誰もが歌を楽しめるよう「歌を身近に」「日本の音楽を世界に広げたい」をテーマに、教育とエンターテインメントを融合した新しい音楽体験を届け日本一のボイストレーナー系女性VTuberを目指し精力的に活動中。 ◇主な活動 ・ボーカリストの経験を活かし、YouTubeをベースに歌が上手くなりたい方に向けた本格的なボイトレ解説や歌ってみた動画等を投稿。生配信ではボーカルノートを表示しながら歌が学べる歌枠、視聴者に直接ボイトレを行う「ボイトレ凸枠」、「雑談歌枠」など、参加型・実践型の企画を精力的に展開。 ・2023年2月よりVTuber専門情報誌「VTuberスタイル」にてボイトレコラム連載開始。 ・2025年1月、個人VTuberとして日本初となる“大阪府太子町との包括連携協定”を締結。地域産業・観光PR、歴史文化、社会教育等の幅広い分野で音楽を通じたまちづくりに取り組み、デジタルと地域社会をつなぐ先進的な取り組みとして注目を集める。 ・2025年7月 公式YouTube「みかんとボーカルノート」登録者20万人達成。 ・2025年12月10日Imgramox Musicより「インビジブル covered by みかん先生」メジャーデビュー配信リリース。

◇みかん先生 公式チャンネル ・YouTube：「みかんとボーカルノート」https://www.youtube.com/channel/UC1JuhRTsFgZvi2ie2dTUxbg ・X：「みかん先生」https://x.com/mikannovocal

https://www.youtube.com/channel/UC1JuhRTsFgZvi2ie2dTUxbg

【ボカロP™・音楽プロデューサーniki氏コメント】

今回は楽曲を構成する楽器が多かったので、和の要素、シンフォニーの要素を上手く足し算、引き算するアレンジにこだわりました。 勢いやカッコよさを演出できるような「音」にこだわりつつ、メロディもしっかり聞かせる楽曲となっております。 和楽器が入ったアレンジはあまりやってこなかったのですが、試行錯誤しながら自分らしい音の個性や、メロディラインを精査して作家としての個性を出せたことで、納得のいく作品を世の中に送り届けることができて大変嬉しく思っております。 サビのボーカルの展開にグッとエモさを感じるのが個人的に好きです。ちょっとだけ気持ちが前向きになれるような曲であったら嬉しいです。

【Imgramox Music】

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