株式会社広島ホームテレビ（本社：広島市中区）は、「きょうも０人 芸備線無人駅の守りびと ～ローカル鉄道の未来～」を5月2日（土）午前9時45分より放送します。 『テレメンタリーPlus』は、これまでのテレメンタリーから厳選された作品に、新規取材を加えて１時間に拡大した特別編です。

口癖は「きょうも０人です」

人口減少や少子化が進む地方ではローカル線の利用者が大幅に減少しています。 ＪＲ広島駅とＪＲ備中神代駅（岡山）を繋ぐ芸備線の一部区間は、全国トップクラスの赤字路線です。

存廃問題に揺れる無人駅の “守りびと” たち

国・ＪＲ西日本・沿線自治体が存廃について議論する“再構築協議会”は、結論を示す3年目に入りました。 過疎化が進む沿線の町では、林さん夫婦の母校が定員割れに… 乗降者数０人の日が続く山奥の無人駅で、切符を販売する夫婦の3年間に密着しました。

田舎のリアルな悩みが浮き彫りに

笑いあり涙あり、芸備線とともに歩んできた林さん夫婦の長期取材から見えてきた、芸備線の“リアル”とは…？ 「赤字続きローカル線」の未来を考えます。

番組概要

「きょうも０人 芸備線無人駅の守りびと ～ローカル鉄道の未来～」 ▶放送日時 2026年5月2日（土）午前9時45分～10時45分 ▶ナレーション：六角精児（俳優・鉄道愛好家） ▶制作：広島ホームテレビ ディレクター：永松雄輔 プロデューサー：立川直樹