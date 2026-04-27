ハイアット セントリック 銀座 東京・UNIVERSAL OVERALL・株式会社エムズ・YANUKの4社での取り組みにより、株式会社カイタックインターナショナルが運営するデニムブランド「YANUK(ヤヌーク)」はハイアット セントリック 銀座 東京にて、2026年5月1日(金)よりYANUKのデニムが制服として採用されることとなりました。





本取り組みに際し、ユニフォームメーカー株式会社エムズよりお声がけを賜り、今回の導入に至っております。ボトムスにはYANUK、トップスにはUNIVERSAL OVERALLのアイテムでデニムスタイルとなっております。





YANUKボトムスの採用モデルは、人気モデルのカーブテーパードシルエットの「LAURA」とルーズテーパードシルエットの「BARNY」。快適な着用感と美しいシルエットを兼ね備え、機能性とファッション性の両立を実現しています。ります。









■LAURA -カーブテーパード-





LAURA





太ももから裾にかけてカーブを描く立体的なシルエットLAURA(ローラ)。

やや高めに設定したカーブが穿きやすさを実現しています。

腰まわりはフィットしてすっきり見せ、トレンド感とスタイルアップ効果を兼ね備えた一本です。





LAURA / 57162060 OWI / 29,700円(税込)









■BARNY -ルーズテーパード-





BARNY





脇と内股でアウトカーブを描いた、立体感のあるバルーン型のルーズテーパード“BARNY(バーニー)”。

しっかりとゆとりを持たせたルーズシルエットながら、裾に向かって強めにテーパードを効かせることで、足元をすっきり見せ、洗練された印象に仕上げています。





BARNY / 57253060 OWI / 33,000円(税込)





イメージ画像





■アイテム詳細

商品名 ：LAURA -カーブテーパード-

品番 ：57162060

カラー名 ：OWI

サイズ展開：21-27inch

価格 ：29,700円(税込)





商品名 ：BARNY -ルーズテーパード-

品番 ：57253060

カラー名 ：OWI

サイズ展開：28-34inch

価格 ：33,000円(税込)









■ハイアット セントリック 銀座 東京





ハイアット セントリック 銀座 東京





「ハイアット セントリック 銀座 東京」は、銀座の街を縦横無尽に楽しむことができる東京・銀座の代表的な通りのひとつ・並木通りに位置します。世界を代表するラグジュアリーブランドやグルメ、数々の老舗店が集結。常に新しい文化を柔軟に受け入れつつ、伝統を大切にしてきた「銀座」。そんな「銀座らしさ」をユニークなカラーとデザインに落とし込んだ164室の客室は機能と快適性を兼ねた開放的な空間です。3FフロアのオールデイダイニングNAMIKI667は、斬新なインテリアと新しいメニューで、銀座の新たな食事体験をご提供します。

又、バーエリアでは、常に変化する銀座の街を様々なカクテルとこだわりのバーメニューで彩ります。並木通りを望むテラスで、思い思いのひと時をお過ごしください。新旧の文化が交差する「銀座」の新しい旅の拠点として、旅に関する優れたアンテナを持ち、常に旅先での新しい発見を追い求め、それを仲間とシェアすることに喜びを感じる“アクティブトラベラー”の限りない探検をサポートします。





HP： https://www.hyatt.com/hyatt-centric/ja-JP/tyoct-hyatt-centric-ginza-tokyo









■UNIVERSAL OVERALL





UNIVERSAL OVERALL





1924年に創業したアメリカ、シカゴのワークウェアブランドである、ユニバーサルオーバーオール。ハードでリーズナブルなアイテムを、1世紀近くに渡り拘って追求し続け、現在でも数少ないリアルワークウエアとして、多くのワーカーたちに支持されています。

中でも、定番のコットン100％のワークパンツやカバーオール、ショップコートは、古き良きアメリカのワークウェアを愛好する日本のファンたちからも愛されているロングセラーアイテムです。また、彼らはタフなワークウエアを追求していく中で、より着用や洗濯に対して耐久性を持つ綿ポリエステル混紡のチノ素材をいち早く取りいれ、当時のワーカーたちから多くの支持を得ていたT/Cチノパンツは、現在ではワークファッション要素の必須でもある定番素材として多くの方に支持されています。









■株式会社エムズ





株式会社エムズ





株式会社エムズは、サービスユニフォームの分野で新しい価値を提供し、環境にも配慮した製品を作り出している企業です。デザイン性と機能性を兼ね備えたユニフォームは、常にトレンドを意識し、業界をリードしています。「次の笑顔へ、つないでいく。」という理念のもと、より良い社会づくりに貢献し、企業や施設から信頼される製品を提供しています。





WEBカタログ「mukka」： https://ms-mukka.com/

公式Instagram ： https://www.instagram.com/ms_uni_form/

コーポレートサイト ： https://www.ms-uni.com/









■YANUK





YANUK





L.A.発祥のデニムブランド“YANUK”

日本人の体型によりフィットすることを追求するため生産拠点を岡山の自社ファクトリーに置き、緻密なクラフトマンシップによるMADE IN JAPANのデニムとして生まれ変わりました。

「デニム＝窮屈」という概念を覆すストレスフリーな穿き心地とシルエットの美しさを軸にしています。

時代によってトレンドは変わっても、ファッションを愛し、楽しむ大人に優しく寄り添う、最愛のパートナーでありたいと願っています。









YANUK ONLINE STORE： https://www.yanuk.jp/

YANUK公式Instagram： https://www.instagram.com/yanuk_official/

YANUK公式YouTube ： https://www.youtube.com/channel/UC1qJ3b9KweZs2KXClaG6y0w