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SCS評価制度 適合診断サービス「SCS Navi」の取り扱いを開始〜経済産業省による制度の運用開始を見据え、中堅・中小企業の対応をワンストップで支援〜
USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社USEN ICT Solutions（本社：東京都品川区、代表取締役社長：高橋 領一、以下、当社）は、株式会社ソリトンシステムズ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：鎌田 理、以下、ソリトン）が提供する、サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度 適合診断サービス「SCS Navi」を、本日4月27日より取り扱い開始しました。
経済産業省が推進する「サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度（以下、SCS評価制度※）」の運用開始へ向けた対応ニーズの高まりを受け、当社の顧客基盤である中堅・中小企業に対し、現状把握から改善提案までをワンストップで支援します。
※ 企業に求められるセキュリティ対策の成熟度を複数段階で評価し、共通の基準で可視化することで、サプライチェーン全体でのセキュリティ水準の向上を図る制度です。
参考：経済産業省ウェブサイト（https://www.meti.go.jp/press/2025/03/20260327001/20260327001.html）
■背景
近年、大企業のみならず中堅・中小企業を起点としたサプライチェーン攻撃が増加しており、取引先を含めた包括的なセキュリティ対策の重要性が一層高まっています。こうした状況を背景に、経済産業省では、企業に求められるセキュリティ対策の成熟度を共通の基準で可視化する「SCS評価制度」の運用開始を、2026年度末頃に向けて進めています。
同制度では、要求事項への適合状況に基づき評価（★3・★4等）が付与される仕組みが想定されており、対象企業においては、早期に現状把握および対策の実施が求められています。
制度開始を見据えた準備を進める企業が増える一方、「どのように対策を進めるべきか分からない」「他社と比べて自社の水準が適切なのか判断できない」といった声も寄せられており、制度やガイドラインの理解は進みつつあるものの、実務レベルでの対応方針の整理や優先順位付けに課題を抱えるケースが少なくありません。
当社では2025年1月より、中堅・中小企業向けにサイバーセキュリティに関する情報発信を行う取り組みとして「サイバーセキュリティラボ」を展開し、情報セキュリティ事故の事例紹介や専門家によるセミナーなどを通じて、実務に資する情報提供を行ってきましたが、SCS評価制度への対応に関する具体的な支援ニーズが顕在化してきています。
こうした背景を踏まえ、当社は、企業の現状把握（アセスメント）から改善提案までを一体的に支援するサービスとして、ソリトンが提供する「SCS Navi」の取り扱いを開始しました。
■サービス内容
「SCS Navi」は、SCS評価制度における要求事項に基づき、企業の現状を可視化し、改善に向けた対応方針を提示する適合診断サービスです。
1. 評価基準に基づくヒアリングシートの提供
経済産業省が公表している「★3・★4要求事項・評価基準案一覧」をもとに、評価項目を整理したヒアリングシートを提供します。専門性の高い要件や複数項目が統合された記述についても補足情報を加え、回答・自己点検が行いやすい構成としています。
2. アセスメントおよび改善提案の提示
ヒアリングシートの回答内容をもとに、コンサルタントがヒアリングを実施し、現状分析結果をアセスメント報告書として提示します。また、評価基準への適合に向けた対応方針・改善案についてもあわせて提示します。
* 本サービスは、認証機関による審査または認証取得を保証するものではありません。
* 期間は、状況により前後する可能性があります。
■想定される利用シーン
・取引先からセキュリティ対策水準の提示や証明を求められている企業
・SCS評価制度（★3・★4）への対応を検討しているが、現状把握や対応方針の整理が必要な企業
・2026年度末頃の制度開始を見据え、早期に準備を進めたい企業
■「サイバーセキュリティラボ」とは
インシデントニュース発信や有益なセキュリティ記事、セミナー、無料相談窓口や無料でできるアカウント流出チェッカーなど、中小企業のセキュリティをアップデートするためのコンテンツが豊富です。
国・外郭団体・民間・専門家などのサイバーセキュリティに関する情報をまとめて発信する機関です。身近な情報セキュリティ事故に関する被害事例の掲載や専門家によるセミナー・座談会の開催などを通して、被害の減少に役立つ情報を中堅・中小企業向けに分かりやすく発信してまいります。
「サイバーセキュリティラボ」：https://gate02.ne.jp/lab
■会社概要
会社名：株式会社USEN ICT Solutions
所在地：東京都品川区上大崎三丁目1番1 号 目黒セントラルスクエア
代表者：代表取締役社長 高橋 領一
設立：2017年6月16日
事業内容：電気通信事業法に基づく電気通信事業（届出番号/A-29-16072）、ICT サービス等に関わる事業
URL：https://usen-ict.co.jp
法人向けICTソリューション「USEN GATE 02」：https://gate02.ne.jp
サイバーセキュリティラボ：https://gate02.ne.jp/lab
本件に関するお問合わせ先
【報道関係者からのお問い合わせ先】
株式会社U-NEXT HOLDINGS 広報部
TEL：03-6823-2010
E-MAIL：unhdpr@unext-hd.jp
取材・お問い合せフォーム：
https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?default_content=2&key=zQGc1ewVHjPYc0YJ6MP3vw%3D%3D
【サービスに関するお問い合わせ先】
株式会社USEN ICT Solutions
https://usen-ict.co.jp/contact
関連リンク
プレスリリース
https://www.gate02.ne.jp/news/release-scs-navi
株式会社U-NEXT HOLDINGS コーポレートサイト
https://unext-hd.co.jp
サイバーセキュリティラボ サイト
https://gate02.ne.jp/lab
※ 企業に求められるセキュリティ対策の成熟度を複数段階で評価し、共通の基準で可視化することで、サプライチェーン全体でのセキュリティ水準の向上を図る制度です。
参考：経済産業省ウェブサイト（https://www.meti.go.jp/press/2025/03/20260327001/20260327001.html）
サービスサイト：https://www.gate02.ne.jp/service/security/scs-navi
■背景
近年、大企業のみならず中堅・中小企業を起点としたサプライチェーン攻撃が増加しており、取引先を含めた包括的なセキュリティ対策の重要性が一層高まっています。こうした状況を背景に、経済産業省では、企業に求められるセキュリティ対策の成熟度を共通の基準で可視化する「SCS評価制度」の運用開始を、2026年度末頃に向けて進めています。
同制度では、要求事項への適合状況に基づき評価（★3・★4等）が付与される仕組みが想定されており、対象企業においては、早期に現状把握および対策の実施が求められています。
制度開始を見据えた準備を進める企業が増える一方、「どのように対策を進めるべきか分からない」「他社と比べて自社の水準が適切なのか判断できない」といった声も寄せられており、制度やガイドラインの理解は進みつつあるものの、実務レベルでの対応方針の整理や優先順位付けに課題を抱えるケースが少なくありません。
当社では2025年1月より、中堅・中小企業向けにサイバーセキュリティに関する情報発信を行う取り組みとして「サイバーセキュリティラボ」を展開し、情報セキュリティ事故の事例紹介や専門家によるセミナーなどを通じて、実務に資する情報提供を行ってきましたが、SCS評価制度への対応に関する具体的な支援ニーズが顕在化してきています。
こうした背景を踏まえ、当社は、企業の現状把握（アセスメント）から改善提案までを一体的に支援するサービスとして、ソリトンが提供する「SCS Navi」の取り扱いを開始しました。
■サービス内容
「SCS Navi」は、SCS評価制度における要求事項に基づき、企業の現状を可視化し、改善に向けた対応方針を提示する適合診断サービスです。
1. 評価基準に基づくヒアリングシートの提供
経済産業省が公表している「★3・★4要求事項・評価基準案一覧」をもとに、評価項目を整理したヒアリングシートを提供します。専門性の高い要件や複数項目が統合された記述についても補足情報を加え、回答・自己点検が行いやすい構成としています。
2. アセスメントおよび改善提案の提示
ヒアリングシートの回答内容をもとに、コンサルタントがヒアリングを実施し、現状分析結果をアセスメント報告書として提示します。また、評価基準への適合に向けた対応方針・改善案についてもあわせて提示します。
* 本サービスは、認証機関による審査または認証取得を保証するものではありません。
* 期間は、状況により前後する可能性があります。
■想定される利用シーン
・取引先からセキュリティ対策水準の提示や証明を求められている企業
・SCS評価制度（★3・★4）への対応を検討しているが、現状把握や対応方針の整理が必要な企業
・2026年度末頃の制度開始を見据え、早期に準備を進めたい企業
■「サイバーセキュリティラボ」とは
インシデントニュース発信や有益なセキュリティ記事、セミナー、無料相談窓口や無料でできるアカウント流出チェッカーなど、中小企業のセキュリティをアップデートするためのコンテンツが豊富です。
国・外郭団体・民間・専門家などのサイバーセキュリティに関する情報をまとめて発信する機関です。身近な情報セキュリティ事故に関する被害事例の掲載や専門家によるセミナー・座談会の開催などを通して、被害の減少に役立つ情報を中堅・中小企業向けに分かりやすく発信してまいります。
「サイバーセキュリティラボ」：https://gate02.ne.jp/lab
■会社概要
会社名：株式会社USEN ICT Solutions
所在地：東京都品川区上大崎三丁目1番1 号 目黒セントラルスクエア
代表者：代表取締役社長 高橋 領一
設立：2017年6月16日
事業内容：電気通信事業法に基づく電気通信事業（届出番号/A-29-16072）、ICT サービス等に関わる事業
URL：https://usen-ict.co.jp
法人向けICTソリューション「USEN GATE 02」：https://gate02.ne.jp
サイバーセキュリティラボ：https://gate02.ne.jp/lab
本件に関するお問合わせ先
【報道関係者からのお問い合わせ先】
株式会社U-NEXT HOLDINGS 広報部
TEL：03-6823-2010
E-MAIL：unhdpr@unext-hd.jp
取材・お問い合せフォーム：
https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?default_content=2&key=zQGc1ewVHjPYc0YJ6MP3vw%3D%3D
【サービスに関するお問い合わせ先】
株式会社USEN ICT Solutions
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関連リンク
プレスリリース
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株式会社U-NEXT HOLDINGS コーポレートサイト
https://unext-hd.co.jp
サイバーセキュリティラボ サイト
https://gate02.ne.jp/lab