組み込み型ボックスPCハードウェア市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年04月23に「組み込み型ボックスPCハードウェア市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。組み込み型ボックスPCハードウェアに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
組み込み型ボックスPCハードウェア市場の概要
組み込み型ボックスPCハードウェア市場に関する当社の調査レポートによると、組み込み型ボックスPCハードウェア市場規模は 2035 年に約 99 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 組み込み型ボックスPCハードウェア市場規模は約 42 億米ドルとなっています。組み込み型ボックスPCハードウェアに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 8.9% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、組み込み型ボックスPCハードウェア市場におけるシェアの拡大は、世界的なIoT接続エコシステムの急増によるものです。その証左として、経済協力開発機構（OECD）のデータによれば、機械間通信（M2M）によるIoT接続数は2023年に147億件を突破し、世界全体のネットワーク接続デバイス総数の50%近くを占めるに至っています。
組み込み型ボックスPCハードウェアに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/embedded-box-pc-hardware-market/590642234
組み込み型ボックスPCハードウェアに関する市場調査によると、製造、公益事業、および物流の各分野において、センサーやスマートデバイスの導入が拡大していることを背景に、同市場のシェアも拡大していくことが明らかになっています。これらの分野では、レイテンシ（遅延）の低減や通信帯域幅コストの削減を目的として、こうしたデバイスが活用されています。
これに関連し、経済複雑性観測所（OEC）のデータでは、2023ー2024年の間に、産業用ロボットの世界市場において16.5%という爆発的な成長が記録されています。
しかし、必要部品の価格変動や供給不足に加え、産業用プロセッサのリードタイム（納期）長期化といった要因が重なり、今後数年間の市場成長は抑制されるものと予測されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348058/images/bodyimage1】
組み込み型ボックスPCハードウェア市場セグメンテーションの傾向分析
組み込み型ボックスPCハードウェア市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、組み込み型ボックスPCハードウェアの市場調査は、タイプ別、オペレーティングシステム別、アプリケーション別と地域別に分割されています。
組み込み型ボックスPCハードウェア市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-590642234
組み込み型ボックスPCハードウェア市場は、タイプ別に基づいて、ファンレスボックスPCとファン冷却式ボックス型PCに分割されています。このうち、ファンレスボックスPCのサブセグメントが、分析対象期間を通じて当市場における収益シェアの首位を維持すると予測されています。
組み込み型ボックスPCハードウェア市場の概要
組み込み型ボックスPCハードウェア市場に関する当社の調査レポートによると、組み込み型ボックスPCハードウェア市場規模は 2035 年に約 99 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 組み込み型ボックスPCハードウェア市場規模は約 42 億米ドルとなっています。組み込み型ボックスPCハードウェアに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 8.9% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、組み込み型ボックスPCハードウェア市場におけるシェアの拡大は、世界的なIoT接続エコシステムの急増によるものです。その証左として、経済協力開発機構（OECD）のデータによれば、機械間通信（M2M）によるIoT接続数は2023年に147億件を突破し、世界全体のネットワーク接続デバイス総数の50%近くを占めるに至っています。
組み込み型ボックスPCハードウェアに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/embedded-box-pc-hardware-market/590642234
組み込み型ボックスPCハードウェアに関する市場調査によると、製造、公益事業、および物流の各分野において、センサーやスマートデバイスの導入が拡大していることを背景に、同市場のシェアも拡大していくことが明らかになっています。これらの分野では、レイテンシ（遅延）の低減や通信帯域幅コストの削減を目的として、こうしたデバイスが活用されています。
これに関連し、経済複雑性観測所（OEC）のデータでは、2023ー2024年の間に、産業用ロボットの世界市場において16.5%という爆発的な成長が記録されています。
しかし、必要部品の価格変動や供給不足に加え、産業用プロセッサのリードタイム（納期）長期化といった要因が重なり、今後数年間の市場成長は抑制されるものと予測されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348058/images/bodyimage1】
組み込み型ボックスPCハードウェア市場セグメンテーションの傾向分析
組み込み型ボックスPCハードウェア市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、組み込み型ボックスPCハードウェアの市場調査は、タイプ別、オペレーティングシステム別、アプリケーション別と地域別に分割されています。
組み込み型ボックスPCハードウェア市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-590642234
組み込み型ボックスPCハードウェア市場は、タイプ別に基づいて、ファンレスボックスPCとファン冷却式ボックス型PCに分割されています。このうち、ファンレスボックスPCのサブセグメントが、分析対象期間を通じて当市場における収益シェアの首位を維持すると予測されています。