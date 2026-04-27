【訂正とお詫び】【FRONTIER】大人気MMORPG『リネージュ2M』推奨PCの販売を開始 ～推奨スペックを満たした安心構成で快適プレイ～
2026年4月23日（木）17:00に配信したプレスリリースの内容に一部訂正がございます。訂正した内容を再度配信させていただくとともに、関係者各位の皆様には深くお詫び申し上げます。
※対象プレスリリース
■2026年04月23日 17:00配信のプレスリリース
【FRONTIER】大人気MMORPG『リネージュ2M』推奨PCの販売を開始
※訂正内容
■社名関連
誤）エヌ・シー・ジャパン、NCSOFT
正）NC
■クロスプラットフォーム名称
誤）パープル(PURPLE)
正）PURPLE(パープル)
以下、内容訂正後のプレスリリースとなります。
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インバースネット株式会社（本社：神奈川県横浜市神奈川区新浦島町1-1-25、代表取締役：山本 慶次郎）（以下、当社）は、オリジナルBTOパソコンブランド「FRONTIER」から、NCが運営を行うMMORPG『リネージュ2M』の推奨基準項目をクリアしたゲーミングPCの販売を2026年4月23日（木）より開始しています。
■製品の概要
このたび販売を開始する製品は、大人気のMMORPG『リネージュ2M』の推奨認定を取得したゲーミングPCです。FRONTIERにて動作検証を行い、推奨動作環境の基準項目をクリアしています。 ケースはFRONTIERの次世代ゲーミングPCブランド「FREX∀R」（以下FREXAR）より、コンパクトなXシリーズを採用しました。標準3年保証と充実したサポート体制により、長期間にわたって安心してお使いいただけます。
『リネージュ2M』の美麗なグラフィックかつシームレスなオープンワールドを快適なスペックでお楽しみください。
こちらの製品は、FRONTIERダイレクトストア( https://www.frontier-direct.jp/ )にて、2026年4月23日（木）より販売を開始しています。
▼『リネージュ2M』推奨PCはこちら
https://www.frontier-direct.jp/direct/e/ejLineage/?utm_source=press_release&utm_medium=email&utm_campaign=D01
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348043/images/bodyimage1】
■製品の特長
＜『リネージュ2M』推奨PCとは＞
『リネージュ2M』推奨PCは、NCの検証基準をクリアし、動作確認済みのゲーミングPCです。
＜2種類のグラフィックスカード搭載モデルをご用意＞
◎NVIDIA GeForce RTX 5060搭載
第5世代Tensorコアと第4世代RTコアを搭載し、リアルタイムレイトレーシングやAI処理の精度と処理速度が向上しました。また、マルチフレーム生成に対応した「DLSS 4」にも対応しており、前世代よりさらに高い描画性能を実現します。
◎AMD Radeon RX 9060 XT（16GB）搭載
次世代のレイトレーシング技術により実現した没入感あふれるリアルなビジュアル、AMD FSR 4 ML技術を搭載した超高解像度アップスケーリング、強化されたメディア エンジンによるストリーミング品質の向上により、体験したことのない新たなゲーミングを堪能できます。
＜FREXARブランドについて＞
FREXARは「異次元の楽しさ、無限の可能性。」をコンセプトに、2025年10月1日、FRONTIERから誕生した次世代ゲーミングPCブランドです。
ブランドシンボル「∀」は“すべての”を意味し、あらゆるユーザーに寄り添いながら、新しい発想と確かな品質を追求しています。
高品質パーツと独自設計による安定性、標準3年保証と充実のサポート体制を備え、長く安心して使用できるゲーミングPCとして、多様化するユーザーのニーズに応えます。
■『リネージュ2M』とは
PC用MMORPG『リネージュ2』の正統後継作品としてモバイル向けにリメイクされたタイトルで、NC独自のクロスプラットフォーム「PURPLE（パープル）」を使用して、PCでもプレイが可能です。PC版の『リネージュ2M』は、4K（3840×2160ドット）/ 60FPSで美麗なグラフィックかつシームレスなオープンワールドをゲーミングキーボードやゲーミングマウスといったゲーミングデバイスの利用で快適に楽しむ事ができます。
また、モバイル PURPLEと併せて利用することで、モバイル上で『リネージュ2M』をプレイすることも可能です。
※FRONTIER推奨PCは4K、60FPSの動作を保証するものではございません。
『リネージュ2M』公式サイト URL: https://lineage2m.ncsoft.jp/
配信元企業：インバースネット株式会社
※対象プレスリリース
■2026年04月23日 17:00配信のプレスリリース
【FRONTIER】大人気MMORPG『リネージュ2M』推奨PCの販売を開始
※訂正内容
■社名関連
誤）エヌ・シー・ジャパン、NCSOFT
正）NC
■クロスプラットフォーム名称
誤）パープル(PURPLE)
正）PURPLE(パープル)
以下、内容訂正後のプレスリリースとなります。
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インバースネット株式会社（本社：神奈川県横浜市神奈川区新浦島町1-1-25、代表取締役：山本 慶次郎）（以下、当社）は、オリジナルBTOパソコンブランド「FRONTIER」から、NCが運営を行うMMORPG『リネージュ2M』の推奨基準項目をクリアしたゲーミングPCの販売を2026年4月23日（木）より開始しています。
■製品の概要
このたび販売を開始する製品は、大人気のMMORPG『リネージュ2M』の推奨認定を取得したゲーミングPCです。FRONTIERにて動作検証を行い、推奨動作環境の基準項目をクリアしています。 ケースはFRONTIERの次世代ゲーミングPCブランド「FREX∀R」（以下FREXAR）より、コンパクトなXシリーズを採用しました。標準3年保証と充実したサポート体制により、長期間にわたって安心してお使いいただけます。
『リネージュ2M』の美麗なグラフィックかつシームレスなオープンワールドを快適なスペックでお楽しみください。
こちらの製品は、FRONTIERダイレクトストア( https://www.frontier-direct.jp/ )にて、2026年4月23日（木）より販売を開始しています。
▼『リネージュ2M』推奨PCはこちら
https://www.frontier-direct.jp/direct/e/ejLineage/?utm_source=press_release&utm_medium=email&utm_campaign=D01
■製品の特長
＜『リネージュ2M』推奨PCとは＞
『リネージュ2M』推奨PCは、NCの検証基準をクリアし、動作確認済みのゲーミングPCです。
＜2種類のグラフィックスカード搭載モデルをご用意＞
◎NVIDIA GeForce RTX 5060搭載
第5世代Tensorコアと第4世代RTコアを搭載し、リアルタイムレイトレーシングやAI処理の精度と処理速度が向上しました。また、マルチフレーム生成に対応した「DLSS 4」にも対応しており、前世代よりさらに高い描画性能を実現します。
◎AMD Radeon RX 9060 XT（16GB）搭載
次世代のレイトレーシング技術により実現した没入感あふれるリアルなビジュアル、AMD FSR 4 ML技術を搭載した超高解像度アップスケーリング、強化されたメディア エンジンによるストリーミング品質の向上により、体験したことのない新たなゲーミングを堪能できます。
＜FREXARブランドについて＞
FREXARは「異次元の楽しさ、無限の可能性。」をコンセプトに、2025年10月1日、FRONTIERから誕生した次世代ゲーミングPCブランドです。
ブランドシンボル「∀」は“すべての”を意味し、あらゆるユーザーに寄り添いながら、新しい発想と確かな品質を追求しています。
高品質パーツと独自設計による安定性、標準3年保証と充実のサポート体制を備え、長く安心して使用できるゲーミングPCとして、多様化するユーザーのニーズに応えます。
■『リネージュ2M』とは
PC用MMORPG『リネージュ2』の正統後継作品としてモバイル向けにリメイクされたタイトルで、NC独自のクロスプラットフォーム「PURPLE（パープル）」を使用して、PCでもプレイが可能です。PC版の『リネージュ2M』は、4K（3840×2160ドット）/ 60FPSで美麗なグラフィックかつシームレスなオープンワールドをゲーミングキーボードやゲーミングマウスといったゲーミングデバイスの利用で快適に楽しむ事ができます。
また、モバイル PURPLEと併せて利用することで、モバイル上で『リネージュ2M』をプレイすることも可能です。
※FRONTIER推奨PCは4K、60FPSの動作を保証するものではございません。
『リネージュ2M』公式サイト URL: https://lineage2m.ncsoft.jp/
配信元企業：インバースネット株式会社
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