若者世代を中心に再評価が高まる90年代カルト映画の代表作、『ファイト・クラブ』公式商品の取扱いを開始！
株式会社JAMSHOPPING（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：遠藤祐一）が運営する、日本最大級のエンターテイメント公式商品を取り扱うグッズ・ストア「PGS」（https://www.pgs.ne.jp）は、日本でも4K UHD版の発売が決まり、若者世代中心に再評価が高まる中、映画『ファイト・クラブ』の公式ライセンス商品の販売を開始いたしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348042/images/bodyimage1】
【なぜ今『ファイト・クラブ』なのか】
7月には4K UHD版の発売も発表された映画『ファイト・クラブ』は、1999年の公開以降、世界的にカルト的人気を誇る作品として知られています。近年、SNSや動画配信サービスに於いて、印象的なセリフやシーンが再び注目され、Z世代を中心に再評価の動きが見られます。作品が描く「消費社会への違和感」や「自己認識の揺らぎ」といったテーマが、現代の価値観と重なり合うことで、改めて関心が高まっています。
また、1990年代～2000年代初頭のファッションが再燃する中で、ブラッド・ピットが演じたタイラー・ダーデンのスタイルが、若者の間でアイコン化しています。映画の内容そのものだけでなく、「圧倒的にカッコいいビジュアル・カルチャー」として、SNSなどを通じて再評価が進んでいるのも人気再燃の理由と言えます。
【商品について】
今回販売する商品は、作中に登場する象徴的なヴィジュアルやアートワークを採用した公式ライセンス商品です。特に石鹸は「消費社会や偽善への抵抗、人間の廃棄物（脂肪）から美を生み出す破壊と再生の象徴」としてアイコンとなり、どの商品にも使われています。Tシャツは日常使いしやすいデザインでありながら作品の世界観を取り入れた仕様となっており、ポスターはインテリアとして空間に映画の雰囲気を加えることができます。いずれも映画ファンのみならず、ストリートファッションやカルチャーに関心のある層にも訴求できるラインナップとなっています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348042/images/bodyimage2】
【商品詳細】
■ FIGHT CLUB - SOAP BAR / Tシャツ / メンズ
価格：4,800円（税込）
カラー：ブラック
サイズ：S / M / L / XL
素材：コットン
スタイル：ユニセックス
仕様：半袖、クルーネック
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348042/images/bodyimage3】
■ FIGHT CLUB - THE RULES / Tシャツ / メンズ
価格：4,800円（税込）
カラー：ブラック
サイズ：S / M / L / XL
素材：コットン
スタイル：ユニセックス
仕様：半袖、クルーネック
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348042/images/bodyimage4】
■ FIGHT CLUB - Mischief. Mayhem. Soap. / ポスター
価格：1,800円（税込）
【販売サイト】
オンラインストアPGS： https://www.pgs.ne.jp/collections/fight-club
■PGSについて
PGSは、映画・音楽・スポーツ・ドラマ・アニメなど、世界中のエンターテインメント公式グッズを取り扱う日本最大級のストアです。アーティストや作品の魅力を商品を通じて届けることで、ファンの日常に新たな価値を提供しています。
配信元企業：株式会社JAMSHOPPING
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348042/images/bodyimage1】
【なぜ今『ファイト・クラブ』なのか】
7月には4K UHD版の発売も発表された映画『ファイト・クラブ』は、1999年の公開以降、世界的にカルト的人気を誇る作品として知られています。近年、SNSや動画配信サービスに於いて、印象的なセリフやシーンが再び注目され、Z世代を中心に再評価の動きが見られます。作品が描く「消費社会への違和感」や「自己認識の揺らぎ」といったテーマが、現代の価値観と重なり合うことで、改めて関心が高まっています。
また、1990年代～2000年代初頭のファッションが再燃する中で、ブラッド・ピットが演じたタイラー・ダーデンのスタイルが、若者の間でアイコン化しています。映画の内容そのものだけでなく、「圧倒的にカッコいいビジュアル・カルチャー」として、SNSなどを通じて再評価が進んでいるのも人気再燃の理由と言えます。
【商品について】
今回販売する商品は、作中に登場する象徴的なヴィジュアルやアートワークを採用した公式ライセンス商品です。特に石鹸は「消費社会や偽善への抵抗、人間の廃棄物（脂肪）から美を生み出す破壊と再生の象徴」としてアイコンとなり、どの商品にも使われています。Tシャツは日常使いしやすいデザインでありながら作品の世界観を取り入れた仕様となっており、ポスターはインテリアとして空間に映画の雰囲気を加えることができます。いずれも映画ファンのみならず、ストリートファッションやカルチャーに関心のある層にも訴求できるラインナップとなっています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348042/images/bodyimage2】
【商品詳細】
■ FIGHT CLUB - SOAP BAR / Tシャツ / メンズ
価格：4,800円（税込）
カラー：ブラック
サイズ：S / M / L / XL
素材：コットン
スタイル：ユニセックス
仕様：半袖、クルーネック
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348042/images/bodyimage3】
■ FIGHT CLUB - THE RULES / Tシャツ / メンズ
価格：4,800円（税込）
カラー：ブラック
サイズ：S / M / L / XL
素材：コットン
スタイル：ユニセックス
仕様：半袖、クルーネック
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348042/images/bodyimage4】
■ FIGHT CLUB - Mischief. Mayhem. Soap. / ポスター
価格：1,800円（税込）
【販売サイト】
オンラインストアPGS： https://www.pgs.ne.jp/collections/fight-club
■PGSについて
PGSは、映画・音楽・スポーツ・ドラマ・アニメなど、世界中のエンターテインメント公式グッズを取り扱う日本最大級のストアです。アーティストや作品の魅力を商品を通じて届けることで、ファンの日常に新たな価値を提供しています。
配信元企業：株式会社JAMSHOPPING
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