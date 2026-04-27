『#コンパス』、累計2,000万DLを突破！ 4月27日より劇場版『チェンソーマン レゼ篇』とのコラボを開催！

対戦ゲーム『#コンパス』、累計2,000万ダウンロードを突破！

4月27日より劇場版『チェンソーマン レゼ篇』とのコラボを開催 レゼがプレイアブル参戦！ デンジとパワーも復刻登場

NHN PlayArt株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：丁 佑鎭、以下NHN PlayArt）と株式会社ドワンゴ（本社：東京都中央区、代表取締役社長：夏野 剛、以下ドワンゴ）が提供するiOS/Android向けリアルタイム対戦ゲーム『#コンパス 戦闘摂理解析システム』（以下＃コンパス）は、2016年12月17日のサービス開始以来、累計ダウンロード数が2,000万を突破いたしました。

また、2026年4月27日（月）より劇場版『チェンソーマン レゼ篇』との初コラボレーション並びにTVアニメ『チェンソーマン』との復刻コラボレーションを実施します。

劇場版『チェンソーマン レゼ篇』とのコラボイベントでは、新コラボヒーローとしてレゼが参戦します。専用BGMは世界的ヒットを記録中の米津玄師「IRIS OUT」。一方のTVアニメ『チェンソーマン』との復刻コラボイベントでは、デンジとパワーが復刻登場します。

そのほか、ヒーローガチャやカードガチャなど、期間限定で盛りだくさんのイベントも実施します。

2000万ダウンロードを達成した『#コンパス』と劇場版『チェンソーマン レゼ篇』、TVアニメ『チェンソーマン』の世界を存分にお楽しみください！

≪劇場版『チェンソーマン レゼ篇』コラボ≫

開催期間：2026年4月27日（月）～ 2026年5月17日（日）

■ 新コラボヒーロー ・ レゼ が登場！ （ CV ：上田 麗奈）

雨宿りで出会ったデンジに何かと興味津々な謎の少女。

■劇場版『チェンソーマン レゼ篇』コラボ記念 期間限定ピックアップカードガチャ実施

コラボURカード２種／コラボSRカード２種登場！

開催期間：2026年4月27日（月）～ 2026年5月17日（日）

■劇場版『チェンソーマン レゼ篇』コラボ記念 期間限定ピックアップ無料SRカードガチャ実施

コラボSRカード２種登場！

開催期間：2026年4月27日（月）～ 2026年5月17日（日）

■劇場版『チェンソーマン レゼ篇』コラボ記念 期間限定ヒーローガチャ実施！

新コラボヒーローか衣装が必ず出現！

開催期間：2026年4月27日（月）～ 2026年5月18日（月）

ビーム×十文字アタリ（CV：山谷 祥生）

ポチタ×Voidoll（CV：丹下 桜）







■劇場版『チェンソーマン レゼ篇』コラボ記念 期間限定ログインボーナス実施！

開催期間：2026年4月27日（月）～ 2026年5月17日（日）

※期間中に7日間ログインすることですべて受け取れます。

■ログインボーナス

１日目 カードエナジー +10,000

２日目 ゴールドチップ 1枚

３日目 URチケット 1枚

４日目 フリーメダル 3枚

５日目 ビットマネー +300

６日目 プラチナチップ 1枚

７日目 コラボアイコン

© 2025 MAPPA／チェンソーマンプロジェクト ©藤本タツキ／集英社

≪TVアニメ『チェンソーマン』復刻コラボ≫

■コラボヒーロー・デンジとパワーが復刻登場！（CV：戸谷 菊之介＆ファイルーズ あい）

＜デンジ＞

『チェンソーの悪魔』ポチタと共にデビルハンターとして暮らす。

親が遺した借金返済のため、デビルハンターとして働いていた。

しかし、裏切りに遭い殺されてしまう。

そして、ポチタと契約し、悪魔の心臓を持つもの「チェンソーマン」となる。

＜パワー＞

公安対魔特異4課。

血の魔人。

■TVアニメ『チェンソーマン』復刻コラボ記念 期間限定ピックアップカードガチャ実施

人気コラボカードが復刻登場！

開催期間：2026年4月27日（月）～ 2026年5月17日（日）

■TVアニメ『チェンソーマン』復刻コラボ記念 期間限定ヒーローガチャ実施！

コラボヒーローか衣装が出現！

開催期間：2026年4月27日（月）～ 2026年5月18日（月）

©藤本タツキ／集英社・MAPPA

▼アニメ『チェンソーマン』とは

原作はシリーズ累計発行部数3,500万部を突破した、人気漫画『チェンソーマン』（著：藤本タツキ、ジャンプコミックス刊）。

2022年には、アニメスタジオ MAPPA(『呪術廻戦』『進撃の巨人 The Final Season』など)によるTVアニメが放送され、国内だけでなく、世界中で高い評価を獲得。

現在まで200か国以上の国と地域で配信されている。

そして今回、連載当時から熱狂的な人気を博したエピソード“レゼ篇”が映画化。

動員数710万人、興行収益108億円を記録した本作は、主人公・デンジが偶然出会った少女・レゼに翻弄されながら予測不能な運命へと突き進む物語を、スケールアップした疾走感溢れるバトルアクションと共に描いている。

▼劇場版『チェンソーマン レゼ篇』主題歌

米津玄師「IRIS OUT」 2025.9.15 RELEASE

配信 https://smej.lnk.to/IRISOUT ／ MV https://youtu.be/LmZD-TU96q4

■『#コンパス 戦闘摂理解析システム』について

『#コンパス※ 戦闘摂理解析システム』は、１チーム３人で仲間とチーム組み、「1バトル3分間」で相手チームとステージに配置された拠点を奪い合うリアルタイム対戦ゲームです。また、スキルカードを集めて、組み合わせによる多彩な戦略で最強のデッキを作り、対戦に備えることができます。アクションゲーム、戦略ゲーム、カードゲームの要素を、1バトル3分に凝縮して詰め込んだ、まったく新しいジャンルのスマートフォンゲームです。

公式サイト http://app.nhn-playart.com/compass/

本プロジェクトは、NHN PlayArtがゲームシステムの開発・運用を手がけ、ドワンゴが同社の動画サービス「ニコニコ」で活動するクリエイターによるIP制作など、両社の強みを生かしながら、ゲームの企画開発からデザイン、音楽制作、ゲーム実況にいたるまで行っています。

※)「#コンパス」とは、「COMbat Providence AnalysiS System（戦闘摂理解析システム）」の略称で、バトルを通じてプレイヤーたちがコミュニケーションをとりあう、架空のSNSの世界を舞台にしたゲームです。現実のSNSに近い機能を持っており、バトルだけでなく、プレイヤー同士がゲームの攻略法を語り合いながら、大会イベントについて情報交換する場を提供します。

■ ゲーム概要

タイトル：#コンパス 戦闘摂理解析システム

ジャンル：リアルタイムオンライン対戦ゲーム

対応端末：iOS 12.2以降（iPhone, iPodTouch, iPad）, Android 7.0以上

対応言語：日本語

サービス地域：日本

サービス開始日：2016年12月17日

価格：基本無料（アイテム課金）

開発・企画・運営：NHN PlayArt株式会社, 株式会社ドワンゴ

App Store

https://itunes.apple.com/jp/app/konpasu-zhan-dou-she-li-jie/id1164400646

Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nhnpa.cps

※AppleおよびAppleロゴは米国およびその他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。

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