令和８年４月27日

報道関係各位

国際仮装行列実行委員会

（横浜商工会議所事業推進部内）

今年で７４回目を迎える横浜の初夏の風物詩

「ザよこはまパレード（国際仮装行列）」を開催！

～人気コンテンツとの連携企画など見どころが盛りだくさん！～

今年で７４回目を迎え、長年にわたり県・市民に親しまれている「ザよこはまパレード（国際仮装行列）」を、5月3日（日・祝）に開催します。（荒天中止）

氷川丸の汽笛を合図に１０時４５分にキッズパレード、１１時１５分にスーパーパレードがスタートし、

山下公園中央口～伊勢佐木町６丁目のコースで総勢６３団体、２，８２４名の参加者が華やかなパフォーマンスを披露します。（キッズパレードは万国橋交差点まで）また、１０時１５分からホテルニューグランド前において横浜商工会議所上野会頭・神奈川県黒岩知事・横浜市山中市長が登壇するオープニングセレモニーを実施します。

本パレードの目玉である「フロート」（装飾自動車）が5台参加するほか、人気キャラクターの参加など大人から子どもまで幅広い世代の皆様にお楽しみいただける内容となっておりますので、是非貴紙にて本イベントをご紹介賜りますとともに、当日の取材をお願いいたします。

【開催概要】

イベント名称：「第７４回ザよこはまパレード（国際仮装行列）」

開催日時：２０２６年５月３日（日・祝）（荒天中止）

１０時１５分～ オープニングセレモニー（ホテルニューグランド前）

１０時４５分～ キッズパレード

１１時１５分～ スーパーパレード

コース：山下公園中央口⇒開港広場前⇒横浜税関前⇒新港橋⇒赤レンガ倉庫前⇒万国橋⇒

馬車道商店街⇒伊勢佐木町１丁目⇒伊勢佐木町６丁目 全長３.４ｋｍ

※キッズパレードは万国橋交差点まで 全長１.４ｋｍ

ホームページ：https://www.yokohama-cci.com/





当日可否問い合わせ先：０５０-３６６２-２８７５

【ご参考】沿道観客数推移

イベントポスターデザイン

横浜市の花「バラ」をテーマとした演出を展開

参加団体を４つのカテゴリーに分け、横浜市の花「バラ」の花言葉に因んでキッズパレードは「オレンジ色のバラ：健やか・爽やか」、スーパーパレード①フレンドリーステージは「黄色のバラ：友情・可憐」、②ラヴィングステージは「赤色のバラ、情熱・愛情」、③エレガントステージは「ピンク色のバラ：上品・気品」、とし、総勢６３団体２，８２４名がカテゴリー毎のバラを身に付けパレードを行います。

【ご参考】参加状況

地元企業等によるフロート（装飾自動車）が計５台出演

前回に引き続き、「GREEN×EXPO 2027（横浜市、GREEN×EXPO協会）」「ありあけ」「崎陽軒」に加え、新たに「横浜フィナンシャルグループ」が参加し、「進め、ヨコハマスイーツマジック！」をテーマに、赤と白のバラでショートケーキに見立てた主催者フロート（横浜商工会議所・神奈川県・横浜市）を合わせて計５台のフロートがパレードを盛り上げます！

※以下、フロートパース図（No,は出演順）



No,３ 横浜商工会議所・神奈川県・横浜市

テーマ 「進め、ヨコハマスイ―ツマジック！！」



No,４ GREEN×EXPO 2027 （横浜市、GREEN×EXPO協会）

テーマ 「地球と。咲きに行こう。」



（参加フロート）



No,１６ 横浜フィナンシャルグループ

テーマ 「地球と未来をつなぐ 『横浜フィナンシャル号』出航！」



No,２９ ありあけ

テーマ「横濱ハーバー号出港！ 『ヨ・ロ・シ・ク！！』」



No,４０ 崎陽軒 テーマ

「未来へ船出する崎陽軒号が 横浜の街を彩ります」



各国の華やかな民族衣装を披露する「国際交流パレード」を実施

昨年に引き続き、国際港都 横浜に因み、姉妹・友好都市等の参加者が民族衣装を披露する「国際交流パレード」を実施します。前回参加した「日本フィリピン文化交流協会」「横浜上海友好委員会」「横浜ムンバイ友好委員会」「横浜リヨン友好委員会」「ＪＩＣＡ横浜」「在日ルーマニア大使館」「在日ウクライナ大使館」に加え、新たに「在日ベトナム伝統文化芸術協会」が参加し、計8団体がパレードを華やかに彩ります。

※昨年の様子









特別企画「東京ディズニーリゾート®スペシャルパレード」

東京ディズニーリゾートを飛び出したディズニーの仲間たちが「ジャンボリミッキー！」の音楽にあわせ、地元の子どもたちと一緒にパレードを盛り上げます。

※詳細は以下よりご覧ください。

https://www.tokyodisneyresort.jp/tdr/news/tour.html

【参加コース】山下公園中央口～万国橋交差点まで

特別企画「横浜国際映画祭×劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』」

例年、横浜赤レンガパーク等でゴールデンウィークに開催される「横浜国際映画祭」との連携企画として、2台のパレードカーが登場。横浜国際映画祭からは、マイケル・ジャクソンの振付師として知られるトラヴィス・ペイン氏が参加します。

さらに、劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』からはゲスト声優の畑芽育さんと主人公・コナン君が参加。最新作の映画の舞台である横浜の街を、コナン君がオープンカーに乗って駆け巡ります。映画の世界観を体感できる特別なパレードを展開します。

【参加コース】山下公園中央口～万国橋交差点まで

特別企画「東映アニメーション株式会社 ７０周年記念特別キャラクターパレード」

東映アニメーション株式会社の７０周年を記念して、同社のキャラクター「ペロ」とアニメ「デジモン」シリーズ、「おしりたんてい」、「名探偵プリキュア！」より人気キャラクター達が参加し、７０周年ならではのスペシャルなパレードを行います。沿道から手を振って応援してください。

※ダンスなどのパフォーマンスや、キャラクターショー、グリーティングはございません。

【参加コース】山下公園中央口～万国橋交差点まで

パレードと連携した「デジタルスタンプラリー」を開催

パレードコース周辺の回遊促進を目的に、株式会社アットヨコハマと連携して「デジタルクイズラリー」を実施します。

開催期間は４月１８日（土） ～ ５月１７日（日）の計３０日間で、コース周辺の１８か所に設置された

二次元コードを読み取ってクイズを回答し、集めたスタンプの数に応じて賞品の抽選に応募できます。

※ 詳細は以下よりご覧ください。

https://www.at-yokohama.net/features/263#gsc.tab=0

〇画像データ等の借用、また当日の取材につきましては、事務局（045-671-7423）までお問い合わせください。