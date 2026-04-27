総合ソリューションコンサルティング事業を展開する株式会社ACNグループ(本社：大阪府大阪市、代表取締役：藤岡義久)は、株式会社ニューステクノロジーが運営する都内最大級のタクシーサイネージメディア「GROWTH」で放映中の移動時間の情報番組「HEADLIGHT」において、特別企画『大人の嗜み』に協賛することをお知らせいたします。









■企画背景

ACNグループは「日本の価値を熱くする」を掲げ、オフィス、不動産、M&Aなど総合ソリューションコンサルティング事業を通じて日本を支える企業の発展に尽力してまいりました。私たちがこの番組に協賛したのは、多忙なビジネスリーダーにこそ、実務を離れた場所で「一流の思考」に触れる贅沢な時間を持っていただきたいと考えたからです。





※掲載イメージ





■番組概要

本番組は日々のプレーをより深く楽しみ、さらなる高みを目指す方に向けたレッスンコンテンツです。元プロ野球選手の斎藤佑樹氏がプレー中に感じる素朴な疑問と悩みを視聴者と同じ目線で投げかけ、当社所属のプロ前田光史朗氏がプロの視点から具体的な考え方や打ち方をわかりやすく解説します。

タクシーサイネージメディアの放映をきっかけに、ACNグループの公式YouTubeチャンネル本編(約10分)でより詳細な内容をご覧いただけます。









■番組に込めた想い

ACNグループが協賛する『大人の嗜み』には、日々走り続けるビジネスリーダーの皆様に触れてほしい「本質」を詰め込みました。タクシーサイネージメディアでお届けするダイジェスト版だけでは語りつくせなかったプロ選手の思考や戦略の真髄を、約10分のACNグループの公式YouTubeチャンネルの本編に詰め込みました。

ゴルフとビジネスは「決断の連続」だと思います。番組でお届けするプロの視点が皆様のビジネスにおける「最善の選択」のヒントになればと思います。









【企画概要】

番組名 ：『大人の嗜み』supported by ACN

媒体 ：・タクシーサイネージメディア「GROWTH」

※走行エリア：東京都内23区、武蔵野/三鷹地区

・ACNグループ公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/channel/UCF9rgXvA0MxGhhK97_jZvSg

期間 ：2026年5月4日(月・祝)～5月24日(日)

出演 ：斎藤佑樹氏/前田光史朗氏