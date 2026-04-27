全国無料放送のBS12 トゥエルビ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社⻑：降籏邦義）は、「BS12プロ野球中継2026」において、今シーズンも副音声放送でビジターチーム向けの解説・実況を行っております。4/28（火）放送「オリックス・バファローズvs.福岡ソフトバンクホークス」では、昨シーズンで現役を引退した元オリックス・山足達也さんが、BS12主音声解説に初出演いたします。

1．「BS12プロ野球中継2026」番組概要

パーソル パシフィック・リーグ公式戦をプレイボールから生中継！ 開幕戦から日本生命セ・パ交流戦、シーズン終盤戦まで、45試合以上を無料中継でお届けします。 解説には球団OBや各チームのファンと公言する各界の著名人ゲストが続々登場予定。ホームファンは主音声、ビジターファンは副音声でお楽しみください。試合終了後の人気企画「どこよりも早い二次会」も開催！主音声と副音声の解説者が一緒になってホーム、ビジター両方の視点で「今日の勝負の分かれ目」などをテーマに居酒屋トーク！視聴者の皆さんと共にゲームの余韻に浸ります。さらに、今シーズンはオープン戦とJERAセ・リーグ公式戦も放送予定！熱い戦いをお届けします。 4/28（火）「オリックス・バファローズvs.福岡ソフトバンクホークス」の主音声には、オリックスやカープで現役時代を過ごし、現在は社会人野球チーム・エイジェックでコーチを務める山足達也さんがBS12初登場＆初解説に挑みます！ ■番組HP：https://www.twellv.co.jp/program/sports/baseball/ ■番組X：https://x.com/twellv_baseball

２．4月28日出演・山足達也さんコメント

▼今シーズンのオリックス・バファローズの見どころは？

若手からベテランまでバランスよく揃い、戦況に応じた幅広いオーダーを組めるのが強みであり見どころです。

▼バファローズ応援放送出演に向けて、意気込みをお願いします！

聞いている方々が楽しいなと思っていただけるよう自分も楽しみます。

３．直近の放送スケジュール

■4月28日（火）17:59放送開始

オリックス・バファローズvs.福岡ソフトバンクホークス

【主音声】解説：山足達也 実況：馬野雅行 【副音声】解説：池田親興 ゲスト：河野万里奈 実況：寺島啓太

■5月12日（火）17:59放送開始

千葉ロッテマリーンズvs.北海道日本ハムファイターズ

【主音声】解説：内竜也、成瀬善久 実況：小笠原聖 【副音声】解説：新垣勇人 実況：近藤祐司

■5月13日（水）17:59放送開始

千葉ロッテマリーンズvs.北海道日本ハムファイターズ

【主音声】解説：清水直行 実況：寺島啓太 【副音声】解説：増井浩俊、新垣勇人 実況：近藤祐司

■5月14日（水）17:59放送開始

千葉ロッテマリーンズvs.北海道日本ハムファイターズ

【主音声】解説：GG佐藤 実況：小笠原聖 【副音声】解説：辻󠄀発彦、金子誠 実況：近藤祐司

※放送スケジュールは変更になる場合がございます。 ※上記日程以降の放送スケジュールは番組ホームページよりご確認くださいませ。

■BS12 トゥエルビについて■

三井物産（株）100％出資の24時間全国無料のBS放送局です。スポーツ中継や大人の趣味教養など、上質なエンターテインメント番組を総合編成でお送りしています。視聴方法は、BS+12ボタン、または3桁番号222チャンネルです。

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