高級「生」食パン専門店『乃が美』(以下：乃が美)は、グローバルに活躍するヒーロー『ウルトラマン』とのコラボ食パン第3弾として、「焙煎ライ麦カフェオレ『生』食パン」を2026年4月29日(水)より期間限定で、全国の乃が美店舗およびオンラインショップにて発売いたします。





焙煎ライ麦カフェオレ『生』食パン





＜この旨みと香り、宇宙規模。＞

本商品は、宇宙忍者バルタン星人をテーマに、「焙煎の香り」と「奥深い旨み」という特長を、スケール感のある表現でストレートに伝えるコンセプトで開発しました。

バルタン星人の持つバックグラウンドや存在感とリンクさせ、その深みあるキャラクター性を「宇宙規模」という言葉で表現しています。









＜商品特長＞

乃が美の看板である「創業乃が美」の生地に、焙煎ライ麦全粒粉を加え、香ばしさと奥行きのある風味を実現しました。さらに黒糖を配合することでコクのある甘みを加え、焙煎の香りをより引き立てています。生地の中にはカフェオレクリームを巻き込み、やさしい甘みと豊かな香りが広がる味わいに仕上げました。

そのままではしっとりとしたくちどけとやさしい甘みを、トーストすると焙煎の香ばしさが一層引き立つ、奥深い味わいをお楽しみいただけます。









＜「食」と「夢」のウルトラな融合＞

ウルトラマンシリーズの持つ物語の奥深さと、普遍的なテーマと、乃が美のこだわり抜いた美味しさ。その融合により、“宇宙規模”の満足感を味わえる特別な食パンが誕生しました。

世代を超えて愛されるウルトラマンシリーズの魅力とともに、新たな食体験をお届けします。









＜「焙煎ライ麦カフェオレ『生』食パン」の特長＞

1. 焙煎香る、奥深い味わい

「創業乃が美」の生地に焙煎ライ麦全粒粉と黒糖を加え、さらにカフェオレクリームを贅沢に巻き込み、丁寧に焼き上げました。焙煎の香ばしさに、黒糖の深みある甘みとカフェオレクリームのやさしいコクが重なり合い、ひと口ごとに広がる奥行きのある味わいに仕上げています。





2. 乃が美ならではの「究極のくちどけ」はそのままに

耳までやわらかい、乃が美特有のくちどけはそのままに。贅沢な味わいとともに、変わらぬ食感をお楽しみいただけます。





3. 幅広い世代に愛される味わい

香ばしい生地とカフェオレクリームのやさしい甘みは、お子様から大人まで楽しめる味わいです。そのままでも、トーストしても美味しくお召し上がりいただけます。





4. ウルトラマンオリジナルチャーム

第1弾・第2弾に続き、オリジナルチャームをプレゼントいたします。

第3弾では新デザイン全5種類をご用意。連結可能で、コレクションとしてもお楽しみいただけます。





5. コンプリートセット：

オリジナルチャーム全5種が揃うコンプリートセットもご用意。

【内容】

・焙煎ライ麦カフェオレ「生」食パン5個

・ウルトラマンオリジナルチャーム全5種

・オリジナル発送箱









＜ビジュアルについて＞

キービジュアルでは、第1弾・第2弾に続き影絵表現を採用。

レトロな質感とともに、バルタン星人のシルエットを印象的に配置し、「宇宙規模」というコピーと調和した、重厚感のある世界観を表現します。









＜商品情報＞

■商品名 ： 焙煎ライ麦カフェオレ「生」食パン

■販売価格 ： ハーフサイズ(1斤) 1,500円(税込)

オリジナル発送箱 700円(税込)

コンプリートセット 8,200円(税込)

■販売期間 ： 2026年4月29日(水)～ ※なくなり次第終了

■販売対象店舗： 国内店舗・オンラインショップ

https://nogami.take-eats.jp/









◇『ウルトラマン』について

1966年に放送された特撮テレビドラマ。ウルトラマンは地球の平和を守るヒーローとして、放送から60年をむかえる現在でも、国境や世代を超えて愛されています。









◇『乃が美』について

高級「生」食パン専門店『乃が美』は、2013年に創業し、国内70店舗を展開しています(2026年3月31日現在)。創業以来、高級「生」食パン市場の先駆けとして、素材の配合や製法にこだわり、「やわらかさ」「きめ細やかさ」「甘み」「香り」を追求し、他にはない食感と味わいで、唯一無二の本格的な食パンのおいしさを多くの皆様にお届けしています。乃が美は、職人が素材や製法を緻密に見直し続け、お子様からご年配の方まで、耳までおいしく食べることができる「究極の食パン」をこれからも目指し続けます。





『乃が美』ホームページ： http://nogaminopan.com/

各店舗はこちら ： http://nogaminopan.com/shop_list/

公式Instagramはこちら ： https://www.instagram.com/nogami_official/

： @nogami_official

公式Xはこちら ： https://x.com/nogamibread

公式オンラインショップ： https://nogami.take-eats.jp/