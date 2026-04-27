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アディッシュ、ハンモックと資本業務提携を締結。SaaSの枠を超え、非SaaS企業へカスタマーサクセス支援を展開
デジタルエコノミー特化のカスタマーサクセス・プロバイダーであるアディッシュ株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役 江戸 浩樹、証券コード：7093、以下 アディッシュ）は、法人向けソフトウェアメーカーの株式会社ハンモック（本社：東京都新宿区、代表取締役社長 若山 大典、証券コード：173A、以下ハンモック）と、2026年4月27日付けで資本業務提携（以下 本提携）を締結したことを発表します。
本提携により、アディッシュが培ってきた「カスタマーサクセスの実践知」と、ハンモックが有する「営業部門への強固な顧客基盤」を融合、相互送客を実現させます。従来のSaaS領域から非SaaS領域へとカスタマーサクセスの認知拡大・定着を推進するとともに、アディッシュは、ハンモック社内のカスタマーサクセス強化支援を実行してまいります。
提携の背景
アディッシュは、SaaS企業を中心に、カスタマーサクセスの設計からコンサルティング、BPOまでの総合支援を展開しています。昨今、あらゆる産業におけるDXの進展に伴い、「モノの売り切り」から「コト売り（継続的な価値提供）」へ変化しており、非SaaS企業においてもカスタマーサクセスの重要性が徐々に認識されつつあります。
一方で多くの非SaaS企業、特に従来型の営業組織では、顧客の継続的な成功を支援する「カスタマーサクセス」に類する機能が独立しておらず、営業部門に包含されているケースが少なくありません。
ハンモックは、クラウド型名刺管理・営業支援ツール『ホットプロファイル』の提供を通じて、数多くの企業の営業部門に深く入り込み、その業務プロセスに精通しています。
この度の提携は、アディッシュが企図していた事業領域を非SaaS市場へと拡大させる戦略的な意義を持つとともに、両社の事業基盤と方向性が合致したことにより実現しました。
提携の詳細と目的
本資本業務提携は、強固なパートナーシップのもと、以下の取り組みによる相互の企業価値向上を目指します。
1. 【市場開拓】非SaaS企業へのアプローチ
ハンモックが保有する営業部門の顧客基盤に対し、アディッシュのカスタマーサクセス構築ノウハウを提供します。これにより、営業担当者の業務負荷（サポート対応）を軽減し、業務の効率化や高度化を支援、顧客満足度の向上に貢献します。
2. 【価値向上】ハンモックの自社サービスにおけるカスタマーサクセス強化による事業成長支援
ハンモック自身、自社で提供するSaaSプロダクト群に関するカスタマーサクセス領域の課題があり、アディッシュの支援実績に基づくノウハウをハンモックに提供します。具体的には、解約率の改善、アップセル・クロスセルの向上を支援し、事業の根幹をなすNRR（売上維持率）の向上に貢献してまいります。
3.【新規サービス企画】ハンモックのSaaS・CRM領域の知見と、アディッシュのBPOノウハウを組み合わせた新たなサービスの検討
本提携の目的の一つとして、ハンモックが長年にわたり培ってきたSaaSプロダクト開発及びCRM領域における深い知見と、アディッシュが強みとする深いBPOノウハウ、特に顧客体験における豊富な実績を融合させた、新規サービスの企画・開発を共同で推進していきます。
4.【マーケティング連動】両社の顧客基盤を活用した相互送客・共同施策の検討
両社の強固な顧客基盤を相互に活用し、事業成長を加速させるためにマーケティングの連動を検討していきます。具体的には、相互送客の促進による販売、共催セミナーなどの共同マーケティング施策の実施などです。
会社概要
■株式会社ハンモック 概要
設立 ： 1994年4月1日
代表者 ： 代表取締役社長 若山 大典
本社所在地 ： 東京都新宿区大久保1-3-21 ルーシッドスクエア新宿イースト3F
事業内容 ：営業、セキュリティ領域におけるSaaS提供
URL ： https://www.hammock.jp
■アディッシュ株式会社 概要
設立 ：2014年10月1日（東証グロースコード：7093）
代表者 ：代表取締役 江戸 浩樹
本社所在地：東京都品川区西五反田1-21-8 ヒューリック五反田山手通ビル6階
事業内容 ：
・カスタマーサクセス/カスタマーサポートの設計コンサルティング・運用サービス・常駐サービス
・誹謗中傷および炎上対策
・学校向けネットいじめ対策
URL ：https://www.adish.co.jp/
本件に関するお問合わせ先
【報道関係者お問い合わせ先】
コーポレートコミュニケーション 白髭
Tel：03-5759-0334（代表） Mail：info@adish.co.jp
お問い合わせフォーム：https://www.adish.co.jp/contact/
【サービスに関するお問い合わせ先】
経営戦略本部 小原
Tel：03-5759-0334（代表）
お問い合わせ：https://www.adish.co.jp/contact/
関連リンク
株式会社ハンモック
https://www.hammock.jp/
提携の背景
アディッシュは、SaaS企業を中心に、カスタマーサクセスの設計からコンサルティング、BPOまでの総合支援を展開しています。昨今、あらゆる産業におけるDXの進展に伴い、「モノの売り切り」から「コト売り（継続的な価値提供）」へ変化しており、非SaaS企業においてもカスタマーサクセスの重要性が徐々に認識されつつあります。
一方で多くの非SaaS企業、特に従来型の営業組織では、顧客の継続的な成功を支援する「カスタマーサクセス」に類する機能が独立しておらず、営業部門に包含されているケースが少なくありません。
ハンモックは、クラウド型名刺管理・営業支援ツール『ホットプロファイル』の提供を通じて、数多くの企業の営業部門に深く入り込み、その業務プロセスに精通しています。
この度の提携は、アディッシュが企図していた事業領域を非SaaS市場へと拡大させる戦略的な意義を持つとともに、両社の事業基盤と方向性が合致したことにより実現しました。
提携の詳細と目的
本資本業務提携は、強固なパートナーシップのもと、以下の取り組みによる相互の企業価値向上を目指します。
1. 【市場開拓】非SaaS企業へのアプローチ
ハンモックが保有する営業部門の顧客基盤に対し、アディッシュのカスタマーサクセス構築ノウハウを提供します。これにより、営業担当者の業務負荷（サポート対応）を軽減し、業務の効率化や高度化を支援、顧客満足度の向上に貢献します。
2. 【価値向上】ハンモックの自社サービスにおけるカスタマーサクセス強化による事業成長支援
ハンモック自身、自社で提供するSaaSプロダクト群に関するカスタマーサクセス領域の課題があり、アディッシュの支援実績に基づくノウハウをハンモックに提供します。具体的には、解約率の改善、アップセル・クロスセルの向上を支援し、事業の根幹をなすNRR（売上維持率）の向上に貢献してまいります。
3.【新規サービス企画】ハンモックのSaaS・CRM領域の知見と、アディッシュのBPOノウハウを組み合わせた新たなサービスの検討
本提携の目的の一つとして、ハンモックが長年にわたり培ってきたSaaSプロダクト開発及びCRM領域における深い知見と、アディッシュが強みとする深いBPOノウハウ、特に顧客体験における豊富な実績を融合させた、新規サービスの企画・開発を共同で推進していきます。
4.【マーケティング連動】両社の顧客基盤を活用した相互送客・共同施策の検討
両社の強固な顧客基盤を相互に活用し、事業成長を加速させるためにマーケティングの連動を検討していきます。具体的には、相互送客の促進による販売、共催セミナーなどの共同マーケティング施策の実施などです。
会社概要
■株式会社ハンモック 概要
設立 ： 1994年4月1日
代表者 ： 代表取締役社長 若山 大典
本社所在地 ： 東京都新宿区大久保1-3-21 ルーシッドスクエア新宿イースト3F
事業内容 ：営業、セキュリティ領域におけるSaaS提供
URL ： https://www.hammock.jp
■アディッシュ株式会社 概要
設立 ：2014年10月1日（東証グロースコード：7093）
代表者 ：代表取締役 江戸 浩樹
本社所在地：東京都品川区西五反田1-21-8 ヒューリック五反田山手通ビル6階
事業内容 ：
・カスタマーサクセス/カスタマーサポートの設計コンサルティング・運用サービス・常駐サービス
・誹謗中傷および炎上対策
・学校向けネットいじめ対策
URL ：https://www.adish.co.jp/
本件に関するお問合わせ先
【報道関係者お問い合わせ先】
コーポレートコミュニケーション 白髭
Tel：03-5759-0334（代表） Mail：info@adish.co.jp
お問い合わせフォーム：https://www.adish.co.jp/contact/
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Tel：03-5759-0334（代表）
お問い合わせ：https://www.adish.co.jp/contact/
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