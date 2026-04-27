【新製品】BOSCH会議システム「CCS1000Dデジタルディスカッション」の最新モデルを2026年6月に日本国内で発売予定〜デザインと機能を刷新し、次世代の会議環境に対応〜

【新製品】BOSCH会議システム「CCS1000Dデジタルディスカッション」の最新モデルを2026年6月に日本国内で発売予定〜デザインと機能を刷新し、次世代の会議環境に対応〜