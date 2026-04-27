神戸市でシネマコンプレックス「OSシネマズ」を経営するオーエス株式会社（本社：大阪市北区、代表取締役：金谷伸雄）は、阪急阪神ホールディングスグループの社会貢献活動「阪急阪神 未来のゆめ・まちプロジェクト」の一環として、知的障がいや発達障がいのあるお子様とそのご家族を対象とした映画上映会を、2026年6月20日（土）にOSシネマズ神戸ハーバーランドで実施いたします。





当社は、「誰もが映画を楽しみ、感動を分かち合える社会」の実現を目指し、2009年より本取り組みを継続してきました。これまでに計42回を開催し、累計5,300人以上の方にご参加いただきました。

通常興行に比べて音量を抑えたり、シアター内を明るめに保ったりするなど上映環境を整備することで、映画館での鑑賞に不安がある方々にも、安心して映画を楽しめる体験を提供しています。

今回は待望の続編「ズートピア2」を上映します。ご家族やご友人も一緒にご鑑賞いただけますので、募集要項をご参照のうえ、ぜひご応募ください。













■オーエス株式会社 会社概要

本社：大阪市北区小松原町3番3号 OSビル12階

設立：1946年12月

代表者：代表取締役 金谷 伸雄

拠点：大阪（本社）・兵庫・東京

事業内容：

エリアマネジメント・ソリューション関連事業／

不動産賃貸関連事業／飲食・サービス関連事業

URL： https://www.osgroup.co.jp/





参考資料： https://www.atpress.ne.jp/releases/592593/att_592593_1.pdf









阪神電気鉄道株式会社 https://www.hanshin.co.jp/





リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/2026/04/7a30c66d60373978fe155fe1b7fd0c5572702e0d.pdf





発行元：阪急阪神ホールディングス

大阪市北区芝田1-16-1