株式会社阪急阪神ホテルズ（本社：大阪市福島区 代表取締役社長：小泉 秀俊（こいずみ ひでとし））が運営する宝塚ホテルは、2026年5月14日（木）に開業100周年を迎えます。これを記念し、5月1日（金）から7月30日（木）まで、ホテルとゆかりの深い阪急電車の宝塚線と今津線の車両に100周年記念のヘッドマークとステッカーを掲出します。

宝塚ホテルは、阪急電鉄の前身である箕面有馬電気軌道を1910年に開業した小林一三の構想のもと、1926年に「歌劇と湯の街」として人気を集めていた宝塚の地に開業して以来、鉄道、宝塚歌劇とともに地域の皆様より温かいご支援を賜り、宝塚エリアの発展とともに今日まで歩んでまいりました。

宝塚南口駅前にあった旧宝塚ホテルは、2005年に「兵庫県景観形成重要建造物」に指定され、また、2009年には「宝塚大劇場オフィシャルホテル」の認定を得るなど、多くの人々に愛されました。その後、2020年6月に宝塚大劇場の西隣に移転し、旧ホテルのモダニズムあふれる建築意匠や伝統を受け継ぎながら、新たな歴史を刻み続けています。

このたび掲出するヘッドマークのデザインには、旧ホテルから引き継がれた象徴的なシャンデリアをアイコンとした開業100周年記念企画のロゴマークを採用。阪急電車の宝塚線、今津線で1編成ずつ運行します。





ヘッドマークを掲出する5月1日（金）から7月30日（木）までの期間※には、宝塚ホテルにおいて開業100周年記念企画を実施し、期間限定の宿泊・レストランプランの販売に加え、宝塚ホテルの100年の歴史を紹介するパネルや宝塚歌劇の舞台衣装など、ホテル館内でさまざまな展示を行います。また、開業記念日当日の5月14日（木）を含む全7日程で、ホテル1階のロビーにて宝塚歌劇オーケストラによる弦楽四重奏の演奏をお届けします。

※開業100周年記念企画は、7月31日（金）まで。

これらの企画を機に、旧ホテルから長きにわたりご愛顧くださっているお客様はもちろん、初めて宝塚 ホテルをご利用いただくお客様にも、宝塚ホテルの魅力を再発見していただきたいと考えています。





■ロビー展示企画一覧

・ホテル100年の歴史年表

開業から100年にわたる宝塚ホテルの歴史を、写真や資料とともに年表形式でご紹介します。

懐かしい写真や出来事を通じて、ホテルのあゆみをお楽しみください。





・宝塚歌劇の舞台衣装 特別展示

宝塚大劇場オフィシャルホテルならではの企画として100周年を記念し、宝塚歌劇で実際に着用された舞台衣装を特別に展示します。





・造花のアーチ設置

宝塚歌劇の過去の公演で使用された舞台衣装の残り布をアップサイクルし、造花のアーチを製作しました。

フォトスポットとしてお楽しみいただけます。





・旧宝塚ホテルの模型展示

多くの人々に愛された旧ホテルの建物を、細部にまでこだわった模型で再現しました。





・メッセージアートボード

お客様から寄せられるホテルでの思い出やホテルへの想いなどのメッセージを、旧ホテルの象徴として親しまれた「くすのき」をイメージしたアートボードに展示します。これまでの100年、未来に向けた100年への想いを皆様とともに紡いでいきます。





■宝塚歌劇オーケストラによるロビー演奏

演奏日時 ※各回約30分

（1）5月1日（金）12：00～

（2）5月14日（木）14：30～

（3）5月24日（日）14：30～

（4）6月21日（日）14：30～

（5）6月28日（日）14：30～

（6）7月26日（日）14：30～

（7）7月31日（金）14：30～





■宝塚ホテル概要

・開業日

1926年5月14日

（移転開業日：2020年6月21日）

・所在地 兵庫県宝塚市栄町1丁目1番33号

・電話番号 0797-87-1151（代表）

・フロア構成

5～3階 客室（200室）

2階 レストラン、中宴会場

1階 ロビー、フロント、ラウンジ

大宴会場、小宴会場

地下1階 駐車場（104台収容）

・URL https://www.hankyu-hotel.com/hotel/hh/takarazukahotel





※画像は全てイメージです。





＜ご参考＞

宝塚ホテル開業100周年記念企画の概要は、2026年1月20日に配信のニュースリリースをご覧ください。

https://www.hankyu-hotel.com/-/media/topics/2026pdf/20260120_1200.pdf









株式会社阪急阪神ホテルズ https://www.hankyu-hotel.com/





リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/2026/04/7bce43f5e0cd54e99f84f5a581095172ba962629.pdf





発行元：阪急阪神ホールディングス

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