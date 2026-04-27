阪神電気鉄道株式会社（本社：大阪市福島区、社長：久須勇介）が運営する阪神甲子園球場では、5月1日（金）～21日（木）のプロ野球公式戦開催期間中、阪神甲子園球場内売店・ワゴン及び外周お弁当ワゴンで「監督・選手コラボグルメ」「TORACOグルメ」をご購入いただいた方に「監督・選手コラボグルメキャンペーン」と題して、阪神タイガースの監督・選手がデザインされた「限定カード」をプレゼントします！

さらに、今年からサービスを開始した阪神タイガースの公式電子トレカサービス「タイガースコレクション」で、同じ限定デザインの電子トレカが貰える連動企画も開催します！是非この機会に選手のこだわりが詰まった絶品グルメをご賞味ください！

詳細は、次のとおりです。





【「監督・選手コラボグルメキャンペーン」の詳細】





1 期間

5月1日（金）読売ジャイアンツ戦～21日（木）中日ドラゴンズ戦 計11試合

※限定カードの配布予定数が無くなり次第、キャンペーンは終了となります。





2 内容

阪神甲子園球場内売店・ワゴン及び外周お弁当ワゴンで、期間中に「監督・選手コラボグルメ」、または「TORACOグルメ」を1商品ご購入ごとに、阪神タイガースの監督・選手がデザインされた「限定カード（全25種）」のうち、1枚をプレゼントします。なお、配布するカードの種類は「監督・選手コラボ弁当」と「監督・選手コラボメニュー、TORACOグルメ」で異なります。





※限定カードの種類はお選びいただけません。

※購入された対象商品の数に応じて、お会計時に限定カードをお渡しします。

例）一度のお会計で対象商品を3点ご購入いただいた場合→限定カードを3枚プレゼント

※お弁当をご購入の方には、購入特典の「監督・選手デザインアクリルコースター」を併せてお渡しします。





3 対象商品：監督・選手コラボ弁当、監督・選手コラボメニュー＆TORACOグルメ（一例）

商品一覧や販売店舗はコラボグルメ特設ページをご確認ください！

URL： https://koshien.hanshin.co.jp/gourmet/gourmet_player2026/





4 限定カード デザイン

（1）「監督・選手コラボ弁当」対象（全10種）





（2）「監督・選手コラボメニュー、TORACOグルメ」対象（全15種）





5 「タイガースコレクション」連動企画

阪神タイガースの公式電子トレカサービス「タイガースコレクション」に登録・ログインし、限定カードの裏面に記載のQRコードを読み込むことで、1つのQRコードにつき1枚、限定カードと同じデザインの電子トレカがもらえます。さらに、数量限定で金色に光り輝くレアデザイン（全25種）の電子トレカをランダムに配布します！





※電子トレカの受取期限は2026年5月31日（日）までです。

※レアデザインをお受取りの場合、通常デザインはお受取りいただけません。





【レアデザイン（一例）】





「タイガースコレクション」とは

阪神タイガースの選手たちをデジタルトレカで集めて楽しめる公式電子トレカサービスです。選手たちの魅力が詰まった「動く」トレカや、コレクションが更に楽しくなる「トレード機能」のほか、集めたトレカを使用した実際の試合の選手成績予想や、ユーザー同士の対戦機能など様々な遊び方が可能です。自分だけのコレクションを作って、阪神タイガースをもっと楽しんでください！

＜サービスへの登録・ログイン＞

URL： https://tigerscollection.orical.jp





※本サービスはスマートフォンのみでご利用いただけます。

※「タイガースコレクション」の登録には、阪神タイガース公式ファンクラブ会員番号またはTigers iD（無料）が必要です。

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。





掲載の写真は全てイメージ、金額は税込価格です。

内容は予告なく変更する場合があります。





阪神グループは、「“たいせつ”がギュッと。」のブランドスローガンの下、これからも一人ひとりのお客様の“たいせつ”と向き合い、グループ一丸となって阪神らしいブランド体験を提供し続けることで、その信頼と期待に応えてまいります。









阪神電気鉄道株式会社 http://www.hanshin.co.jp/





阪神甲子園球場 https://koshien.hanshin.co.jp/





リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/2026/04/c373f0a667288e37e1745ae3ea8f6838792fd44f.pdf





発行元：阪急阪神ホールディングス

大阪市北区芝田1-16-1