自動点呼システム、運行管理システム、安全運転管理システム、労働安全衛生システムを開発・販売する東海電子株式会社（本社：静岡県富士市、代表取締役：杉本哲也）は、2026年5月13日（水）から15日（金）まで東京ビッグサイトにて開催される「自治体・公共Week 2026」に出展いたします。

本展示会は、自治体・官公庁・公共機関向けの製品・サービスが一堂に会する日本最大級の専門展示会であり、全国の自治体関係者が来場し、地域課題の解決や業務効率化に向けた情報収集・比較検討を行う場です。 当社ブースでは、飲酒運転対策の高度化に向けたソリューションとして、アルコールインターロックのデモ機を展示し、再発防止・制度化を見据えた具体的な運用イメージや、自治体・地域と連携した交通安全施策の取り組みをご紹介いたします。

開催概要

日時：2026年5月13日（水）～15日（金）10:00～17:00 場所：東京ビッグサイト：西1～2ホール 東海電子ブース：G2-51 主催：自治体・公共Week実行委員会 後援：総務省、全国市長会、全国町村会 ※ご入場には事前の来場登録が必要です

https://www.publicweek.jp/ja-jp/register.html?cat=visitor&ct=U2FsdGVkX19hrZ9EBEzvZ1URhBToFfy8pOI6Cka6e4U=&T=M&accessToken=eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6IjIxQTZDNDJGOTE3MzE3QzBBODdGODBCQzVFMDQ0NjA0MEUwNjlBRDdSUzI1NiIsIng1dCI6IklhYkVMNUZ6RjhDb2Y0QzhYZ1JHQkE0R210YyIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJodHRwczovL2F1dGgucmVlZGV4cG8uY29tL3NlY3VyZSIsIm5iZiI6MTc3NzI0NjUzMywiaWF0IjoxNzc3MjQ2NTMzLCJleHAiOjE3OTIyNDY1MzMsImF1ZCI6WyJ1cm46cng6ZGlnaXRhbDphcGk6d2F0Y2hib3giLCJodHRwczovL2F1dGgucmVlZGV4cG8uY29tL3NlY3VyZS9yZXNvdXJjZXMiXSwic2NvcGUiOlsidXJuOnJ4OmRpZ2l0YWw6YWN0aW9uOndyaXRlIl0sImFtciI6WyJwYXNzd29yZCJdLCJjbGllbnRfaWQiOiI1ZmRmNjRiODQyNzc0ODM4OTc2YTUzZjcwYWI2MWNjNyIsInN1YiI6ImJlZGIwZTdiODFkODRkZjI4YjliODkwNjAyMzJhOGJkIiwiYXV0aF90aW1lIjoxNzc3MjQ2NTMzLCJpZHAiOiJsb2NhbCIsInJvbGUiOiJhbm9ueW1vdXMifQ.nmG38bVFXskCOGZDPN4d0sFH3vjNNVFjPfdkRVRUgFsIGz3pWHnIYXFkPWDrhzJnMu30jjPR_FefSXAa8g9ArA4usqj34BHaDXBJZTT75RfJts-J1b06fb9j753MAaLTwNgirkKDgESGGWtAWlCjFP9Z8xgM3w-XJ9QFuhO2xNXpl0HEczwsnLnuoHIf2_qWbBsP_VSHGkQikXxjr5MpNYrLpRxLNrRR8iyqYaPmkPNeKrHTQeT2TkmI0BpjfCRmjZcCAblwMFWlaew5O3J9tZ0KmN-nTzXwwuOe7ZPQm5dXKIa_LcKJU99RvmBV3dDvrmTxn--cgHphldS_V2ITfg&mpDistinctId=MDI2NDkxNzYtMDBlMi00MzhmLWI0ZjgtMmQwM2EwNTM0OGFm&eventEditionId=eve-25f9dfa0-c7ed-459f-b2fb-12c66fb143f2&interfaceLocale=ja-JP&utm_campaign=direct_traffic&utm_medium=direct&utm_source=none

日本における飲酒運転は依然として深刻な社会問題です。 当社は、これまで培ってきた技術と知識を通じて、 飲酒運転のない社会の実現を目指しています。 その取り組みは、自治体・官公庁の皆様との連携が不可欠です。 当社ブースでは、アルコールインターロックのデモ機の展示や、 世代を問わずに学べる啓発プログラムをご紹介いたします。 これらの技術や取り組みを活用することで、 地域の交通安全施策をさらに強化できると確信しています。 自治体・官公庁の皆様、安全で責任ある交通社会の実現に向けて、 私たちと一緒に地域に根ざした取り組みを進めていきませんか？ 会場にてお会いできることを楽しみにしています。 皆様のご来場を心よりお待ちしております。 ■本件に関するお問い合わせ先：東海電子株式会社 IL推進事業部 E-mail:info@tokai-denshi.co.jp ■東海電子株式会社 IL推進事業部 Instagram：https://www.instagram.com/tokai_denshi_il X：https://x.com/tokai_denshi Line：@700xyfip ■東海電子は、交通安全・地域啓発イベントの参加を希望しています！ 地域の安全管理に関わるみなさま、ぜひお声がけください。 https://transport-safety.jp/archives/26257 ■アルコール・インターロックの社会実装と個人装着を推進する特設サイト アルコールインターロック.com：https://alcohol-interlock.com/

■点呼機器及びアルコール検知器を開発・販売する東海電子は、 社会の「安全」「安心」「健康」を創造し、 社会に貢献する企業です。 東海電子コーポレートサイト： https://www.tokai-denshi.co.jp/ 東海電子公式 EC サイト ： https://shop.tokai-denshi.co.jp/ 東海電子メディアサイト ： https://transport-safety.jp/