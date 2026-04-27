株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社：東京都港区 代表取締役社長：二宮 一浩、以下「当社」)は、石川県金沢市に北陸エリア初登場となるGiGO(ギーゴ)のクレーンゲーム専門店「GiGOクレーンゲームオアシス イオンタウン金沢示野」を2026年5月2日(土)10時、グランドオープンいたします。

北陸初の「GiGOクレーンゲームオアシス」がオープン！気軽に遊べる“10円プレイコーナー”も

金沢市西部、国道8号(金沢バイパス)沿いに位置する「イオンタウン金沢示野」1階で営業中のアミューズメント施設GiGOが、北陸・石川県初、全国で8店舗目となる「GiGOクレーンゲームオアシス」としてリニューアルオープンいたします。「イオンタウン金沢示野」はスーパーマーケットや専門店が集積するオープン型ショッピングモールで、1,500台以上の駐車場を完備、車でのアクセスも便利です。 「GiGOクレーンゲームオアシス イオンタウン金沢示野」は454坪の広々としたスペースに、145台のクレーンゲームを設置。今回のリニューアルにあわせて景品ラインナップを一新し、食品・お菓子・日用品など“毎日使える景品”を大幅に拡充しました。 さらに、”10円プレイコーナー“やフックで景品を狙う獲得方法など、初心者の方やお子様でもチャレンジしやすいゲーム設定を多数導入。「景品を獲得する楽しさ」を存分に味わっていただけます。 施設全体にはクレーンゲームをより身近に、より楽しくしてくれる「GiGOクレーンゲームオアシス」のオリジナルキャラクターがデザインされています。リーダーのライオン「ぎごまる」をはじめ、カバ、シマウマなど、動物をモチーフにした個性豊かなキャラクターが空間を華やかに彩ります。また、今回ご当地金沢市の郷土玩具の「加賀八幡起上り」と一緒の「ぎごまる」を新たに描き起こし、店内内装や「ぎごまる」グリーティングで配布する「ぎごまるカード」のデザインに採用しています。 全面リニューアルで生まれ変わった「GiGOクレーンゲームオアシス イオンタウン金沢示野」は、北陸初登場となるGiGOの滞在型クレーンゲームの“オアシス”です。

日用品やお菓子など、毎日使える景品が主役に

「GiGOクレーンゲームオアシス」へのリニューアルに伴い、クレーンゲームの景品ラインナップを一新。日用品や食品、お菓子といった“毎日使える景品”を大幅に拡大しました。また、フックで輪を狙う獲得方法など初心者の方やお子様でもチャレンジしやすいゲーム設定を多数導入。景品獲得の楽しさを存分に味わっていただけます。

クレーンゲームをより楽しくサポートする「GiGOクレーンゲームオアシス」のオリジナルキャラクター

クレーンゲームをより身近に、より楽しくしてくれる「GiGOクレーンゲームオアシス」のオリジナルキャラクター。リーダーであるライオンの「ぎごまる」やカバ、シマウマなど、動物をモチーフにした個性豊かなキャラクターがクレーンゲームのオアシスを華やかに彩ります。

オープン記念イベント

■「ぎごまる」着ぐるみグリーティング

「GiGOクレーンゲームオアシス」オリジナルキャラクターのリーダー、ライオンの「ぎごまる」に会える！ 毎月行われるキャラクターグリーティングに、ぜひご参加ください。 「ぎごまる」登場日時： 5月2日(土)～6日(水・祝) 各日①13:00～13:15 ②15:00～15:15 ※詳細は店舗公式Xをご確認ください。 https://x.com/gigo_CGOshimeno

■誰でも参加できる「おかしプレゼント」イベント

各日10:00から先着200名様限定で「おかしプレゼント」のイベントを開催いたします。 誰でも無料でご参加いただけます。 「おかしプレゼント」日時： 4月28日(火)・29日(水・祝)・30日(木) 5月の土日・祝日 いずれの日も10:00から実施いたします。 ※各日200個限定。なくなり次第、終了となります。

「GiGOクレーンゲームオアシス イオンタウン金沢示野」概要

●住所：石川県金沢市戸板西2丁目1番地 イオンタウン金沢示野 専門店棟1F ●アクセス： バス ：JR金沢駅西口より 北陸鉄道バス 52系統 「示野ショッピングセンター」下車 車：国道8号線(金沢バイパス)「示野中町交差点」近く 駐車場1,500台以上 ●営業時間：10:00～22:00 ●営業面積：454.24坪 ●設置台数：合計159台 クレーンゲーム/145台、キッズゲーム/11台、体感音楽ゲームその他/3台、カプセルトイ自販機/162面 ●店舗URL：https://www.gigo.co.jp/shops/a-kanazawa-shimeno ●GiGOクレーンゲームオアシス特設ホームページURL： https://contents.gendagigo.jp/cranegame-oasis/ ●店舗X：https://x.com/gigo_CGOshimeno ●電子マネー：非対応 ●GiGOアプリ：スタッフが対応(回数券・サービス券利用可、チェックイン・アンギャ対応)

GiGOの意味

Get into the Gaming Oasis＝ゲームのオアシスに飛び込め！

どんな時代であっても、人々の欲求を「リアルな場」で満たし進化し続けること、これが新しいゲームセンターの価値だと考えています。人々の欲求を満たすオアシスであり続ける。それを表すキーワードが「Get into the Gaming Oasis＝ゲームのオアシスに飛び込め！」であり、その頭文字をとって「GiGO(ギーゴ)」といたしました。