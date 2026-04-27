株式会社ジーニー（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：工藤 智昭、以下ジーニー）は、同社が提供する「GENIEE DSP」において、Sansan株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：寺田 親弘、以下Sansan）が提供する名刺アプリ「Eight」の保有するBtoBセグメントデータ及び属性データの連携を開始しました。

■データ連携の背景

近年、BtoBマーケティングにおけるデジタル活用の重要性が高まる一方で、「リードは獲得できるものの、実際の商談や受注に繋がりにくい」という課題を抱える企業が増加しています。 BtoBの購買プロセスにおいては、現場の担当者だけでなく、社内稟議の鍵を握る「決裁者（経営層や部長職以上）」の認知と理解を得ることが不可欠です。しかし、一般的なWeb広告では特定の役職者に絞り込んだ精緻なアプローチが難しく、決裁者へダイレクトに情報を届けることに大きなハードルがありました。 こうした課題を解決し、BtoB企業の成約に直結する本質的なマーケティングを支援するため、広告配信プラットフォーム「GENIEE DSP」は、名刺アプリ「Eight」が保有するビジネスデータとの連携に至りました。

■今回の取り組みについて

本連携により、「GENIEE DSP」において、名刺アプリ「Eight」のセグメントデータを活用した、より精度の高いBtoB広告配信が可能になります。 1. 役職・職種を指定した決裁者へのダイレクトな訴求 「Eight」が保有しているビジネスデータを連携することで、訴求内容に親和性の高いユーザー層に向けた広告配信が可能になります。「IT企業のマーケティング部門の決裁者（部長職以上）」や「特定の従業員規模の経営層」など、BtoB企業が本当に情報を届けたい決裁者に対しての、正確な広告配信を実現します。 2. リード獲得の効率化 「GENIEE DSP」が保有する国内最大規模の広告在庫に対して、「Eight」の高精度なビジネスデータを掛け合わせることで、潜在層から顕在層まで幅広いビジネスパーソンへ最適なタイミングでのアプローチが可能となります。これにより、無駄な広告配信を削減し、質の高いリード獲得に貢献します。

■ 名刺アプリ「Eight」

Eightは、出会いの価値を最大化する、ビジネスのための名刺アプリです。2012年の提供開始以来、400万人を超えるユーザーに利用されています。Eightを使えば、スマートフォン一つで誰にでも簡単にデジタル名刺を渡すことができます。Eightで交換したデジタル名刺は、昇進・異動・転職などの情報が自動で更新されるので、相手の近況をスマートに把握できます。Eightはデジタル名刺の提供を通じて、これまで培ってきた人脈を活かしたビジネス機会を創出します。 https://8card.net

■ Sansanについて

「出会いからイノベーションを生み出す」をミッションとして掲げ、働き方を変えるAXサービスを提供しています。主なサービスとして、ビジネスデータベース「Sansan」や名刺アプリ「Eight」、経理AXサービス「Bill One」、取引管理サービス「Contract One」、データクオリティマネジメント「Sansan Data Intelligence」を国内外で提供しています。 設立：2007年6月11日 URL：https://jp.corp-sansan.com/ 所在地：〒150-6228 東京都渋谷区桜丘町1-1 渋谷サクラステージ 28F 資本金：73億50百万円（2026年2月28日時点） 事業内容：働き方を変えるAXサービスの企画・開発・販売

■ 広告効果の最大化を実現するアドプラットフォーム「GENIEE DSP」

「GENIEE DSP」は広告主の利益を最大化するための広告買い付けプラットフォームです。国内最大規模の広告在庫を保有する「GENIEE SSP」と連携することで、多様な買付手法やフォーマットで広告のパフォーマンスを最大化できることが特徴です。 URL：https://geniee.co.jp/products/dsp/

■プロダクトに関するお問い合わせ先

株式会社ジーニー デマンドサイド事業統括本部 デマンドサイド事業部 担当：河原林 TEL：03-5909-8175 MAIL：ads.platform_mkt@geniee.co.jp

■ジーニーについて

ジーニーは、「誰もがマーケティングで成功できる世界を創る」、「日本発の世界的なテクノロジー企業となり、日本とアジアに貢献する」という2つのPurpose（企業の存在意義）のもと、企業の収益拡大・生産性向上など様々な課題解決につながるソリューションを開発・提供するマーケティングテクノロジーカンパニーです。 ■会社概要 社 名：株式会社ジーニー 代 表 者：代表取締役社長 工藤 智昭 本 社：東京都新宿区西新宿6-8-1 住友不動産新宿オークタワー6階 設 立：2010年4月 資 本 金：100百万円（連結、2025年9月末現在） 従業員数：931名（連結、2026年3月末現在） 海外拠点：米国、インド、シンガポール、ベトナム、インドネシア、UAE 事業内容：広告プラットフォーム事業、マーケティングSaaS事業、デジタルPR事業 U R L：https://geniee.co.jp/