オリジナル新商品　「メガロスプロテインコーヒー　カフェオレ」「FOOD PROFESSIONAL AWARD®2026」にて３つ星を受賞











◆野村不動産ライフ＆スポーツについてスポーツクラブやアフタースクール、バイリンガル幼児園事業を通じて地域に住まう方々に健康であることの「喜び」「大切さ」をお伝えし、「健康」と「生きがい」創造に貢献することにより、お客様や社会と共に栄え、成長することを目指しています。「顧客満足を感動と喜びに変える」を企業理念に掲げ、全社員が一丸となってきめ細やかなサービスを最適のタイミングで提供し、お客様に満足を超えた「感動」や「喜び」をお届けしてまいります。https://www.megalos.co.jp/