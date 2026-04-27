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オリジナル新商品 「メガロスプロテインコーヒー カフェオレ」「FOOD PROFESSIONAL AWARD®2026」にて３つ星を受賞
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「Life&」をスローガンに事業を展開している野村不動産ライフ＆スポーツ株式会社（本社：東京都中野区／代表取締役社⻑：石井康裕、以下「当社」）は、衣食住に関する商品のプライベートブランドGOODDAY FACTORYより新商品として2026年2月1日(日)より先行販売を開始したメガロスプロテインコーヒー カフェオレ（以下、本商品）が「FOOD PROFESSIONAL AWARD®2026」にて、最高評価の3つ星を受賞しましたのでお知らせいたします。
1．FOOD PROFESSIONAL AWARD®について
食のプロ（食に関する国家資格を有する者）が食品・飲料・飲食店のメニューに対してそのクオリティを審査する、一般社団法人フードプロフェッショナル協会が主催する品評会です。 味はもちろんのこと見た目やコストパフォーマンス、オリジナリティなども含めた商品全体の審査および評価が行われます。
評価基準は１つ星・２つ星・３つ星の受賞ランクで決定。３つ星は極めて優れた商品に対し贈られ、その受賞比率は、審査対象の全商品のうち16％台となっています※1。これら審査基準を満たした商品は食のプロのお墨付きとしてロゴマークが授与されます。
【ご参考】 FOOD PROFESSIONAL AWARD®公式HP
URL：https://food-pro-award.com/examination/
※1 FOOD PROFESSIONAL AWARD®が公開している受賞統計における、2020 年度〜2023 年度の3 つ星の受賞比率
2．本商品について
本商品は販売開始以降300万杯を突破したメガロスプロテインコーヒーに次ぐ、新商品として2026年2月1日(日)より販売を開始いたしました。メガロスプロテインコーヒー販売開始以降、多くの方から「ブラック以外の味も飲みたい」、「甘味がある味も発売してほしい」等の声をいただき、本商品の制作開始。味にこだわり、度重なる試作の結果完成した商品です。メガロスプロテインコーヒーと同様にホットでもアイスでもお楽しみいただける仕様で、持ち運びにも便利な商品となっております。
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≪参考≫
メガロスプロテインコーヒー 概要
メガロスプロテインコーヒーは、1 杯あたり約6.1g のたんぱく質が入っており、いつものコーヒーをメガロスプロテインコーヒーに置き換えるだけで、卵約1 個分のたんぱく質を簡単に摂取することが出来ます。また、1 杯ずつコンパクトな小分けになっており、お水、お湯のどちらでも溶けるため職場や旅行先にも簡単に持ち運ぶことができます。2022年6月に販売開始以降300万杯を達成いたしました。
価格：税込3,980円 (一箱30包入り)
商品ページ：https://shop.megalos.co.jp/shop/pages/protein-coffee.aspx
ブランドページ：https://shop.megalos.co.jp/shop/pages/gooddayfactory.aspx
メガロスオンラインショップ：https://shop.megalos.co.jp/shop/pages/protein-coffee.aspx
プレスリリース(2022/6/1)：https://www.megalos.co.jp/corporate/wp-content/uploads/2022/06/20220601.pdf
プレスリリース(2024/6/25)：https://megalos.co.jp/corporate/wp-content/uploads/2024/06/20240625.pdf
◆野村不動産ライフ＆スポーツについて
スポーツクラブやアフタースクール、バイリンガル幼児園事業を通じて地域に住まう方々に健康であることの「喜び」「大切さ」をお伝えし、「健康」と「生きがい」創造に貢献することにより、お客様や社会と共に栄え、成長することを目指しています。「顧客満足を感動と喜びに変える」を企業理念に掲げ、全社員が一丸となってきめ細やかなサービスを最適のタイミングで提供し、お客様に満足を超えた「感動」や「喜び」をお届けしてまいります。
https://www.megalos.co.jp/
「Life&」をスローガンに事業を展開している野村不動産ライフ＆スポーツ株式会社（本社：東京都中野区／代表取締役社⻑：石井康裕、以下「当社」）は、衣食住に関する商品のプライベートブランドGOODDAY FACTORYより新商品として2026年2月1日(日)より先行販売を開始したメガロスプロテインコーヒー カフェオレ（以下、本商品）が「FOOD PROFESSIONAL AWARD®2026」にて、最高評価の3つ星を受賞しましたのでお知らせいたします。
1．FOOD PROFESSIONAL AWARD®について
食のプロ（食に関する国家資格を有する者）が食品・飲料・飲食店のメニューに対してそのクオリティを審査する、一般社団法人フードプロフェッショナル協会が主催する品評会です。 味はもちろんのこと見た目やコストパフォーマンス、オリジナリティなども含めた商品全体の審査および評価が行われます。
評価基準は１つ星・２つ星・３つ星の受賞ランクで決定。３つ星は極めて優れた商品に対し贈られ、その受賞比率は、審査対象の全商品のうち16％台となっています※1。これら審査基準を満たした商品は食のプロのお墨付きとしてロゴマークが授与されます。
【ご参考】 FOOD PROFESSIONAL AWARD®公式HP
URL：https://food-pro-award.com/examination/
※1 FOOD PROFESSIONAL AWARD®が公開している受賞統計における、2020 年度〜2023 年度の3 つ星の受賞比率
2．本商品について
本商品は販売開始以降300万杯を突破したメガロスプロテインコーヒーに次ぐ、新商品として2026年2月1日(日)より販売を開始いたしました。メガロスプロテインコーヒー販売開始以降、多くの方から「ブラック以外の味も飲みたい」、「甘味がある味も発売してほしい」等の声をいただき、本商品の制作開始。味にこだわり、度重なる試作の結果完成した商品です。メガロスプロテインコーヒーと同様にホットでもアイスでもお楽しみいただける仕様で、持ち運びにも便利な商品となっております。
https://digitalpr.jp/table_img/2331/133861/133861_web_2.png
≪参考≫
メガロスプロテインコーヒー 概要
メガロスプロテインコーヒーは、1 杯あたり約6.1g のたんぱく質が入っており、いつものコーヒーをメガロスプロテインコーヒーに置き換えるだけで、卵約1 個分のたんぱく質を簡単に摂取することが出来ます。また、1 杯ずつコンパクトな小分けになっており、お水、お湯のどちらでも溶けるため職場や旅行先にも簡単に持ち運ぶことができます。2022年6月に販売開始以降300万杯を達成いたしました。
価格：税込3,980円 (一箱30包入り)
商品ページ：https://shop.megalos.co.jp/shop/pages/protein-coffee.aspx
ブランドページ：https://shop.megalos.co.jp/shop/pages/gooddayfactory.aspx
メガロスオンラインショップ：https://shop.megalos.co.jp/shop/pages/protein-coffee.aspx
プレスリリース(2022/6/1)：https://www.megalos.co.jp/corporate/wp-content/uploads/2022/06/20220601.pdf
プレスリリース(2024/6/25)：https://megalos.co.jp/corporate/wp-content/uploads/2024/06/20240625.pdf
◆野村不動産ライフ＆スポーツについて
スポーツクラブやアフタースクール、バイリンガル幼児園事業を通じて地域に住まう方々に健康であることの「喜び」「大切さ」をお伝えし、「健康」と「生きがい」創造に貢献することにより、お客様や社会と共に栄え、成長することを目指しています。「顧客満足を感動と喜びに変える」を企業理念に掲げ、全社員が一丸となってきめ細やかなサービスを最適のタイミングで提供し、お客様に満足を超えた「感動」や「喜び」をお届けしてまいります。
https://www.megalos.co.jp/