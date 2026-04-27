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「音声プッシュ通知サービス」で日々のくらしにささやかな変化をもたらす体験をお届け
多彩なコンテンツを配信する「お楽しみ通知」機能を追加
パナソニック株式会社（以下、パナソニック）は、くらしに役立つ情報を音声でお知らせする「音声プッシュ通知サービス」において、パナソニック以外の企業・団体が制作したコンテンツを音声で配信できる「お楽しみ通知」機能を追加しました※1。本機能の追加により、これまで提供してきた家電の動作状況や生活情報などの通知に加え、外部パートナーが制作した多様なコンテンツを、対応する発話機器※2を通じてお届けします。
本機能の第一弾として、日本の四季や暦にまつわる情報を発信するWebメディア「暦生活」が制作したコンテンツの音声配信を開始します。季節の行事や自然の移ろいをテーマにした情報を音声でお届けすることで、日常生活の中で日本の季節を感じるきっかけを提供します。また、音声プッシュ通知の履歴画面から、配信内容に関連した暦生活の特製コラムへ画面遷移し、記事をご覧いただくことも可能です。音声で紹介された季節の話題や暦の解説を、テキストやビジュアルとあわせて、より深くお楽しみいただけます。
今回新たに提供する音声コンテンツは、音声プッシュ通知の配信単体でもお楽しみいただけるほか、暦生活が発売する日めくりカレンダーと併せて楽しむことも可能です。日めくりカレンダーの「見る・めくる」という日常の行為と音声が結びつくことで、くらしの中にささやかな変化をもたらします。音声をきっかけに家族の会話が生まれたり、日めくりを楽しみに朝の支度が進んだりするなど、生活のリズムづくりやコミュニケーションの促進につながることを期待しています。
パナソニックは今後も、外部パートナーとの連携を通じて音声プッシュ通知サービスの提供価値を拡張し、日々のくらしの中で心を動かす体験の創出を目指していきます。
【サービスの紹介】
■音声プッシュ通知サービス
テレビ、LEDシーリングライト、ドアホンから、忘れがちな「ゴミの日」や「薬の時間」、お出かけ前に便利な「今日の天気」など、くらしに役立つ情報を音声でお知らせするサービスです。また、対応するIoT家電と連携することで、家電の運転状況も音声で通知し、家事のスムーズな段取りや家族間の情報共有、家事分担をサポートします。お知らせ内容は自由に設定でき、「歯磨きの時間」や「習い事の時間」など、家電が子どもに声掛けする使い方も可能です。
公式サイト：https://panasonic.jp/voicepush/
■暦生活
暦生活は、1922年創業のカレンダーメーカーである新日本カレンダー株式会社が運営するWebメディアです。日本の季節や暦にまつわる情報をテーマに、季節の行事や旬のものなど、くらしの中で季節を感じるためのコンテンツを日々発信しています。
公式サイト：https://www.543life.com/
※1 本サービスのご利用には、「CLUB Panasonic」の会員登録が必要です。詳細はホームページをご覧ください。
※2 対応機器（2026年4月27日現在）：テレビ（2021年以降の発売モデル）、LEDシーリングライト（2022年発売モデル）、ドアホン（2022年発売モデル）
https://panasonic.jp/voicepush/products.html
本件に関するお問合わせ先
pchq_prstaff@ml.jp.panasonic.com
パナソニック株式会社（以下、パナソニック）は、くらしに役立つ情報を音声でお知らせする「音声プッシュ通知サービス」において、パナソニック以外の企業・団体が制作したコンテンツを音声で配信できる「お楽しみ通知」機能を追加しました※1。本機能の追加により、これまで提供してきた家電の動作状況や生活情報などの通知に加え、外部パートナーが制作した多様なコンテンツを、対応する発話機器※2を通じてお届けします。
今回新たに提供する音声コンテンツは、音声プッシュ通知の配信単体でもお楽しみいただけるほか、暦生活が発売する日めくりカレンダーと併せて楽しむことも可能です。日めくりカレンダーの「見る・めくる」という日常の行為と音声が結びつくことで、くらしの中にささやかな変化をもたらします。音声をきっかけに家族の会話が生まれたり、日めくりを楽しみに朝の支度が進んだりするなど、生活のリズムづくりやコミュニケーションの促進につながることを期待しています。
パナソニックは今後も、外部パートナーとの連携を通じて音声プッシュ通知サービスの提供価値を拡張し、日々のくらしの中で心を動かす体験の創出を目指していきます。
【サービスの紹介】
■音声プッシュ通知サービス
テレビ、LEDシーリングライト、ドアホンから、忘れがちな「ゴミの日」や「薬の時間」、お出かけ前に便利な「今日の天気」など、くらしに役立つ情報を音声でお知らせするサービスです。また、対応するIoT家電と連携することで、家電の運転状況も音声で通知し、家事のスムーズな段取りや家族間の情報共有、家事分担をサポートします。お知らせ内容は自由に設定でき、「歯磨きの時間」や「習い事の時間」など、家電が子どもに声掛けする使い方も可能です。
公式サイト：https://panasonic.jp/voicepush/
■暦生活
暦生活は、1922年創業のカレンダーメーカーである新日本カレンダー株式会社が運営するWebメディアです。日本の季節や暦にまつわる情報をテーマに、季節の行事や旬のものなど、くらしの中で季節を感じるためのコンテンツを日々発信しています。
公式サイト：https://www.543life.com/
※1 本サービスのご利用には、「CLUB Panasonic」の会員登録が必要です。詳細はホームページをご覧ください。
※2 対応機器（2026年4月27日現在）：テレビ（2021年以降の発売モデル）、LEDシーリングライト（2022年発売モデル）、ドアホン（2022年発売モデル）
https://panasonic.jp/voicepush/products.html
本件に関するお問合わせ先
pchq_prstaff@ml.jp.panasonic.com