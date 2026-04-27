サージチェックバルブ（CSV）の世界市場2026年、グローバル市場規模（口径15以上、口径15以下）・分析レポートを発表
2026年4月27日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「サージチェックバルブ（CSV）の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、サージチェックバルブ（CSV）のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、サージチェックバルブ（CSV）市場の世界動向について詳細に分析したものです。2024年の市場規模は79.4百万ドルと評価され、2031年には124百万ドルに達すると予測されています。
予測期間における年平均成長率は6.7%であり、比較的高い成長が見込まれています。また、関税制度や国際的な政策変化が市場構造や地域経済、供給網の安定性に与える影響についても検討されています。
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サージチェックバルブ（CSV）は、流体システムにおける圧力変動や水撃現象を抑制するために設計された特殊な弁です。流体の一方向の流れを許容しつつ逆流を防止することで、配管の安定した運用を実現し、設備の損傷を防ぐ役割を果たします。
ばね補助機構や二重プレート構造、スイング方式などの設計により、逆流時には迅速に閉鎖し、圧力上昇を抑制することが可能です。
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本レポートでは、定量分析と定性分析の両面から市場を評価しています。需給動向、競争環境、価格動向などを多角的に分析し、市場変化の要因を明らかにしています。
また、主要企業の製品事例や市場シェアの推計を提示し、2025年時点の競争状況を把握することができます。
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市場は種類別および用途別に分類されています。種類別では口径15以上と口径15以下に分かれており、用途に応じた製品選択が行われています。
用途別では石油およびガス、水処理、化学および工業製造などに分類され、インフラ整備や産業需要の増加に伴い市場の拡大が期待されています。
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主要企業としては、Emerson、Eaton、The Valve Company、FAF Valve、Dwight W. Prouty Company, Inc.、Valfon、DeZURIK、OCV Control Valve、BERMAD CS Ltd、Mueller Co., LLC.などが挙げられます。
さらにTVN Valve、GEMAK、EN-FAB、PROSAVE、CSA srlなども市場において重要な役割を担っています。これら企業は製品開発や技術革新を通じて競争力を強化しています。
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地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカが主要市場として分析されています。特にアジア太平洋地域ではインフラ投資の拡大により高い成長が期待されています。
一方で、北米や欧州では設備更新需要や高度な安全基準が市場拡大を支えています。
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市場成長の要因としては、配管システムの安全性向上ニーズ、産業インフラの拡大、流体制御技術の進展が挙げられます。一方で、導入コストや技術的な複雑さが課題となっています。
また、新技術の開発や製品性能の向上が新たな市場機会を創出しています。
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さらに、本レポートでは原材料供給、産業構造、流通経路、顧客動向についても分析しています。
これにより企業は市場機会を把握し、戦略的な意思決定に活用することが可能です。全体として、本市場は今後も成長が期待される分野であり、継続的な注視が必要です。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「サージチェックバルブ（CSV）の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、サージチェックバルブ（CSV）のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、サージチェックバルブ（CSV）市場の世界動向について詳細に分析したものです。2024年の市場規模は79.4百万ドルと評価され、2031年には124百万ドルに達すると予測されています。
予測期間における年平均成長率は6.7%であり、比較的高い成長が見込まれています。また、関税制度や国際的な政策変化が市場構造や地域経済、供給網の安定性に与える影響についても検討されています。
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サージチェックバルブ（CSV）は、流体システムにおける圧力変動や水撃現象を抑制するために設計された特殊な弁です。流体の一方向の流れを許容しつつ逆流を防止することで、配管の安定した運用を実現し、設備の損傷を防ぐ役割を果たします。
ばね補助機構や二重プレート構造、スイング方式などの設計により、逆流時には迅速に閉鎖し、圧力上昇を抑制することが可能です。
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本レポートでは、定量分析と定性分析の両面から市場を評価しています。需給動向、競争環境、価格動向などを多角的に分析し、市場変化の要因を明らかにしています。
また、主要企業の製品事例や市場シェアの推計を提示し、2025年時点の競争状況を把握することができます。
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市場は種類別および用途別に分類されています。種類別では口径15以上と口径15以下に分かれており、用途に応じた製品選択が行われています。
用途別では石油およびガス、水処理、化学および工業製造などに分類され、インフラ整備や産業需要の増加に伴い市場の拡大が期待されています。
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主要企業としては、Emerson、Eaton、The Valve Company、FAF Valve、Dwight W. Prouty Company, Inc.、Valfon、DeZURIK、OCV Control Valve、BERMAD CS Ltd、Mueller Co., LLC.などが挙げられます。
さらにTVN Valve、GEMAK、EN-FAB、PROSAVE、CSA srlなども市場において重要な役割を担っています。これら企業は製品開発や技術革新を通じて競争力を強化しています。
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地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカが主要市場として分析されています。特にアジア太平洋地域ではインフラ投資の拡大により高い成長が期待されています。
一方で、北米や欧州では設備更新需要や高度な安全基準が市場拡大を支えています。
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市場成長の要因としては、配管システムの安全性向上ニーズ、産業インフラの拡大、流体制御技術の進展が挙げられます。一方で、導入コストや技術的な複雑さが課題となっています。
また、新技術の開発や製品性能の向上が新たな市場機会を創出しています。
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さらに、本レポートでは原材料供給、産業構造、流通経路、顧客動向についても分析しています。
これにより企業は市場機会を把握し、戦略的な意思決定に活用することが可能です。全体として、本市場は今後も成長が期待される分野であり、継続的な注視が必要です。