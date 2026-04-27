【最新】ワンクリックでNotebookLMのスライド透かしを削除する方法とコツ
せっかくNotebookLMで作成した見栄えの良いスライドや動画も、大きな透かし（ウォーターマーク）が入ってしまうと、全体のクオリティが損なわれてしまいますよね。
ご安心ください。本記事では、NotebookLMのスライドから透かしを除去する公式の方法に加え、すぐに実践できる実用的な対処法もあわせて紹介します。初心者の方でも分かりやすいように、手順を丁寧に解説しています。
レポートやプレゼン、コンテンツ制作など、さまざまな用途で使える“きれいな素材”を手に入れたい方は、ぜひ参考にしてみてください。さっそく見ていきましょう。
NotebookLMの透かし削除方法と現状の制限
公式の削除方法
NotebookLMで書き出したスライドや動画の透かし（ウォーターマーク）を正式に削除する方法は、現時点では有料プラン「AI Ultra」への加入のみです。
このプランでは、以下のような機能が利用できます：
・書き出し時に透かしなしで出力可能
・利用上限の拡張や優先アクセス
ただし、月額は高額で、複数のAIサービスが含まれた総合プランです。
透かし削除だけが目的の場合、コスト面ではやや負担が大きい点は注意が必要です。
編集機能では透かしは削除できるの？
結論として、NotebookLMの編集機能を使っても、透かしを削除することはできません。
最近のアップデートにより、テキストの修正や画像配置の調整、ページの再生成などは可能になりましたが、これらはあくまでコンテンツ編集に限定されています。
透かしに関しては、以下のような制限があります：
・「透かしを削除」といった指示は反映されない
・透かしは背景や画像レイヤーに含まれており、直接選択できない
・オブジェクト単位の編集やレイヤー管理には未対応
・PPTXで書き出しても透かしが残る場合がある
つまり、NotebookLM単体では透かしの削除には対応しておらず、別の方法を検討する必要があります。
NotebookLMスライドの透かし削除方法まとめ
方法1：専用ツールで透かしを削除＋編集する
限られた予算で柔軟に透かしを処理しつつ、スライドの内容やレイアウトも同時に編集したい場合は、専用のデスクトップソフトを使うのが効率的です。
オブジェクト単位で編集できるため、AIの指示操作に頼るよりも自由度が高く、作業スピードも向上します。
1. PDNob PDF編集ソフト
PDNob PDF編集ソフトは、透かし削除とPDF編集をまとめて行える実用的なツールです。
NotebookLMのスライドをPDFとして扱い、テキスト・画像・レイアウト・透かし要素まで直接編集できます。AIでの再生成に頼らず、その場で修正できるのが大きな特徴です。
また、すべての処理をWindowsやMacのローカル環境で行えるため、ファイルの安全性も確保できます。
PDNobを無料ダウンロードhttps://bit.ly/3QlWFyh
主な特徴
透かしの削除が簡単：対象を選択して削除するだけで対応可能
OCR対応：画像内の文字や背景に埋め込まれた要素も認識して編集できる
一括処理に対応：複数ファイルの処理も効率的
ローカル処理で安心：ファイルを外部にアップロード不要
レイアウトを維持：フォントや配置を崩さずに編集可能
シンプルな操作性：初心者でも扱いやすいUI
向いているケース
・オフラインで安全にファイルを処理したい場合
・レイアウトや内容を細かく調整したい場合
・複数ファイルをまとめて処理したい場合
・出力品質を重視する資料（プレゼン・報告書など）
ご安心ください。本記事では、NotebookLMのスライドから透かしを除去する公式の方法に加え、すぐに実践できる実用的な対処法もあわせて紹介します。初心者の方でも分かりやすいように、手順を丁寧に解説しています。
レポートやプレゼン、コンテンツ制作など、さまざまな用途で使える“きれいな素材”を手に入れたい方は、ぜひ参考にしてみてください。さっそく見ていきましょう。
NotebookLMの透かし削除方法と現状の制限
公式の削除方法
NotebookLMで書き出したスライドや動画の透かし（ウォーターマーク）を正式に削除する方法は、現時点では有料プラン「AI Ultra」への加入のみです。
このプランでは、以下のような機能が利用できます：
・書き出し時に透かしなしで出力可能
・利用上限の拡張や優先アクセス
ただし、月額は高額で、複数のAIサービスが含まれた総合プランです。
透かし削除だけが目的の場合、コスト面ではやや負担が大きい点は注意が必要です。
編集機能では透かしは削除できるの？
結論として、NotebookLMの編集機能を使っても、透かしを削除することはできません。
最近のアップデートにより、テキストの修正や画像配置の調整、ページの再生成などは可能になりましたが、これらはあくまでコンテンツ編集に限定されています。
透かしに関しては、以下のような制限があります：
・「透かしを削除」といった指示は反映されない
・透かしは背景や画像レイヤーに含まれており、直接選択できない
・オブジェクト単位の編集やレイヤー管理には未対応
・PPTXで書き出しても透かしが残る場合がある
つまり、NotebookLM単体では透かしの削除には対応しておらず、別の方法を検討する必要があります。
NotebookLMスライドの透かし削除方法まとめ
方法1：専用ツールで透かしを削除＋編集する
限られた予算で柔軟に透かしを処理しつつ、スライドの内容やレイアウトも同時に編集したい場合は、専用のデスクトップソフトを使うのが効率的です。
オブジェクト単位で編集できるため、AIの指示操作に頼るよりも自由度が高く、作業スピードも向上します。
1. PDNob PDF編集ソフト
PDNob PDF編集ソフトは、透かし削除とPDF編集をまとめて行える実用的なツールです。
NotebookLMのスライドをPDFとして扱い、テキスト・画像・レイアウト・透かし要素まで直接編集できます。AIでの再生成に頼らず、その場で修正できるのが大きな特徴です。
また、すべての処理をWindowsやMacのローカル環境で行えるため、ファイルの安全性も確保できます。
PDNobを無料ダウンロードhttps://bit.ly/3QlWFyh
主な特徴
透かしの削除が簡単：対象を選択して削除するだけで対応可能
OCR対応：画像内の文字や背景に埋め込まれた要素も認識して編集できる
一括処理に対応：複数ファイルの処理も効率的
ローカル処理で安心：ファイルを外部にアップロード不要
レイアウトを維持：フォントや配置を崩さずに編集可能
シンプルな操作性：初心者でも扱いやすいUI
向いているケース
・オフラインで安全にファイルを処理したい場合
・レイアウトや内容を細かく調整したい場合
・複数ファイルをまとめて処理したい場合
・出力品質を重視する資料（プレゼン・報告書など）