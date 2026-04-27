ハイパーコンバージドインフラストラクチャ市場の規模、シェアレポート、成長要因および予測（2025年～2035年）
KDマーケットインサイトは、『ハイパーコンバージドインフラストラクチャ市場の将来動向および機会分析 - 2025年から2035年』と題した市場調査レポートの発表を喜んでお知らせします。本レポートの市場範囲は、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報を網羅しており、読者が十分な情報に基づいたビジネス判断を行えるよう支援します。本調査レポートでは、KDマーケットインサイトの研究者が一次および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合他社のベンチマーク、ならびにそれらのGo-to-Market（GTM）戦略の理解を行っています。
ハイパーコンバージドインフラストラクチャ市場：データセンターの未来を簡素化
ハイパーコンバージドインフラストラクチャ（HCI）市場は急速な成長を遂げており、企業のIT環境管理のあり方を根本的に変革しています。コンピューティング、ストレージ、ネットワーク、仮想化を単一のソフトウェア主導型システムに統合することで、HCIは従来のサイロ化されたデータセンターアーキテクチャから大きく脱却しています。2026年初頭時点で、本市場はスケーラビリティ、効率性、そして複雑なIT運用の簡素化に対する強い需要に支えられ、高成長軌道にあります。
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市場規模と成長動向
世界のハイパーコンバージドインフラストラクチャ市場に関する調査レポートによると、同市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）30％で成長し、2035年末までに市場規模は334億米ドルに達すると予測されています。なお、2024年の市場規模は99億米ドルでした。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348054/images/bodyimage1】
市場セグメンテーション
HCI市場は、多様なIT課題に対応するため、コンポーネント、用途、エンドユーザー別に分類されます。
コンポーネント別：市場はソリューションとサービスに分けられます。ソリューション分野が主導的で、2026年には市場の約74.65％を占めると予測されています。これにはハードウェア（サーバー、ストレージドライブ）およびソフトウェア定義ストレージや仮想化プラットフォームが含まれます。一方、サービス分野（コンサルティング、統合、サポート）は、世界的なデジタルトランスフォーメーションの進展により最も急成長しているセグメントです。
用途別：主な用途には、ハイブリッドワークやBYOD（私物デバイスの業務利用）の定着により需要が高まるVDI（仮想デスクトップ基盤）、コスト削減を目的としたデータセンター統合、分散拠点を最小限のIT体制で支えるROBO（リモートオフィス／支店）、そしてデータ侵害の増加に伴い急成長しているデータ保護および災害復旧が含まれます。
エンドユーザー別：主な利用分野には、IT・通信、BFSI（銀行・金融サービス・保険）、政府、医療、製造業があります。
成長の主な推進要因
シンプルさと俊敏性へのニーズ
従来のITインフラは、サーバー、ストレージ、ネットワーク、仮想化を個別に管理する必要があり非常に複雑です。HCIはこれらを単一の集中管理システムに統合することで、この複雑さを解消します。その結果、新しいリソースの展開にかかる時間が大幅に短縮され、IT部門の俊敏性が向上します。
ハイパーコンバージドインフラストラクチャ市場：データセンターの未来を簡素化
ハイパーコンバージドインフラストラクチャ（HCI）市場は急速な成長を遂げており、企業のIT環境管理のあり方を根本的に変革しています。コンピューティング、ストレージ、ネットワーク、仮想化を単一のソフトウェア主導型システムに統合することで、HCIは従来のサイロ化されたデータセンターアーキテクチャから大きく脱却しています。2026年初頭時点で、本市場はスケーラビリティ、効率性、そして複雑なIT運用の簡素化に対する強い需要に支えられ、高成長軌道にあります。
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市場規模と成長動向
世界のハイパーコンバージドインフラストラクチャ市場に関する調査レポートによると、同市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）30％で成長し、2035年末までに市場規模は334億米ドルに達すると予測されています。なお、2024年の市場規模は99億米ドルでした。
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市場セグメンテーション
HCI市場は、多様なIT課題に対応するため、コンポーネント、用途、エンドユーザー別に分類されます。
コンポーネント別：市場はソリューションとサービスに分けられます。ソリューション分野が主導的で、2026年には市場の約74.65％を占めると予測されています。これにはハードウェア（サーバー、ストレージドライブ）およびソフトウェア定義ストレージや仮想化プラットフォームが含まれます。一方、サービス分野（コンサルティング、統合、サポート）は、世界的なデジタルトランスフォーメーションの進展により最も急成長しているセグメントです。
用途別：主な用途には、ハイブリッドワークやBYOD（私物デバイスの業務利用）の定着により需要が高まるVDI（仮想デスクトップ基盤）、コスト削減を目的としたデータセンター統合、分散拠点を最小限のIT体制で支えるROBO（リモートオフィス／支店）、そしてデータ侵害の増加に伴い急成長しているデータ保護および災害復旧が含まれます。
エンドユーザー別：主な利用分野には、IT・通信、BFSI（銀行・金融サービス・保険）、政府、医療、製造業があります。
成長の主な推進要因
シンプルさと俊敏性へのニーズ
従来のITインフラは、サーバー、ストレージ、ネットワーク、仮想化を個別に管理する必要があり非常に複雑です。HCIはこれらを単一の集中管理システムに統合することで、この複雑さを解消します。その結果、新しいリソースの展開にかかる時間が大幅に短縮され、IT部門の俊敏性が向上します。