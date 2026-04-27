freee会計、報酬自動支払制度「e-NET（売上管理型）」とのデータ連携を開始

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フリー株式会社（本社：東京都品川区、CEO：佐々木大輔、以下「freee」）が提供するfreee会計は、報酬自動支払制度「e-NET（売上管理型）」とのデータ連携を開始します。










■「e-NET（売上管理型）」の請求データと振替結果をfreee会計に取り込み、売上計上・消込処理を効率化

報酬自動支払制度「e-NET」は、税理士協同組合と日税ビジネスサービスが提供する会計事務所専用の口座振替システムです。会計事務所の方々は、「e-NET」を利用することで、関与先からの報酬を自動で口座から引き落とし、会計事務所の口座に一括入金することが可能となります。

これまで会計事務所の方々は、「e-NET」で発生した報酬振替データを会計ソフトへ手入力している場合が多く、入力ミスや転記の負担が課題となっていました。また、未入金先の抽出や振替手数料等の発生に伴う差額があり、消込処理に時間を要していたことも課題として挙げられていました。今回「e-NET（売上管理型）」とのデータ連携を開始し、「e-NET（売上管理型）」の請求データをCSVで一括で取り込むことが可能になり、大量の請求明細も転記の手間なく瞬時にfreee会計へ未決済取引として登録できるようになります。また、振替結果CSVのアップロードにより、freee会計上で振替結果の確認をスムーズに行い、手数料等の差額調整や銀行明細との照合を通じた正確な消込処理を実現します。

報酬自動支払制度「e-NET」：https://www.houshu.co.jp/

■フリー株式会社　会社概要

会社名：フリー株式会社

代表者：CEO　佐々木大輔

設立日：2012年7月9日

所在地：東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー21F

https://corp.freee.co.jp/

＜経営者から担当者にまで役立つバックオフィス基礎知識＞https://www.freee.co.jp/kb/

＜フリー株式会社最新の求人一覧＞：https://jobs.freee.co.jp/

freeeは「スモールビジネスを、世界の主役に。」というミッションのもと、だれもが自由に経営できる統合型経営プラットフォームを実現します。日本発のSaaS型クラウドサービスとして、パートナーや金融機関と連携することでオープンなプラットフォームを構築し、「マジ価値」を提供し続けます。

本件に関するお問合わせ先

フリー株式会社　広報（PR）大橋潤

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