freee会計、報酬自動支払制度「e-NET（売上管理型）」とのデータ連携を開始

フリー株式会社（本社：東京都品川区、CEO：佐々木大輔、以下「freee」）が提供するfreee会計は、報酬自動支払制度「e-NET（売上管理型）」とのデータ連携を開始します。















■「e-NET（売上管理型）」の請求データと振替結果をfreee会計に取り込み、売上計上・消込処理を効率化報酬自動支払制度「e-NET」は、税理士協同組合と日税ビジネスサービスが提供する会計事務所専用の口座振替システムです。会計事務所の方々は、「e-NET」を利用することで、関与先からの報酬を自動で口座から引き落とし、会計事務所の口座に一括入金することが可能となります。