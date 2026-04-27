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freee会計、報酬自動支払制度「e-NET（売上管理型）」とのデータ連携を開始
フリー株式会社（本社：東京都品川区、CEO：佐々木大輔、以下「freee」）が提供するfreee会計は、報酬自動支払制度「e-NET（売上管理型）」とのデータ連携を開始します。
■「e-NET（売上管理型）」の請求データと振替結果をfreee会計に取り込み、売上計上・消込処理を効率化
報酬自動支払制度「e-NET」は、税理士協同組合と日税ビジネスサービスが提供する会計事務所専用の口座振替システムです。会計事務所の方々は、「e-NET」を利用することで、関与先からの報酬を自動で口座から引き落とし、会計事務所の口座に一括入金することが可能となります。
報酬自動支払制度「e-NET」：https://www.houshu.co.jp/
■フリー株式会社 会社概要
会社名：フリー株式会社
代表者：CEO 佐々木大輔
設立日：2012年7月9日
所在地：東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー21F
https://corp.freee.co.jp/
＜経営者から担当者にまで役立つバックオフィス基礎知識＞https://www.freee.co.jp/kb/
＜フリー株式会社最新の求人一覧＞：https://jobs.freee.co.jp/
freeeは「スモールビジネスを、世界の主役に。」というミッションのもと、だれもが自由に経営できる統合型経営プラットフォームを実現します。日本発のSaaS型クラウドサービスとして、パートナーや金融機関と連携することでオープンなプラットフォームを構築し、「マジ価値」を提供し続けます。
本件に関するお問合わせ先
フリー株式会社 広報（PR）大橋潤
https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=v-ZtgL-Nn0M2xHrGUCK8xw%3D%3D
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