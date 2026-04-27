ペインター・落合翔平によるレーシングカーにインスパイアされた作品がglo™ストア銀座にて4月29日より期間限定で特別展示

-2026年3月29日に行われた「ジャパンレース アフターパーティー sponsored by glo™」で



初披露された話題作を、期間限定で一般公開



- “精密さと興奮”を宿した大型作品を間近で鑑賞





ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン合同会社（本社：東京都港区、代表：マウリシオ・ララ、以下「BATジャパン」）は、ペインター・落合翔平によるレーシングカーにインスパイアされた作品「時速400km」をglo™ストア銀座にて2026年4月29日（水）から5月10日（日）までの期間限定で特別展示いたします。



















































本展示を通じて、McLaren Racing（マクラーレン・レーシング）が象徴する精密さとスピード、そしてglo™の洗練された世界観を、アートを通じて体感いただけます。■「glo™ Hilo Plus・McLaren Racingにインスパイアされた限定版」とのコラボレーションBATジャパンは、世界的レーシングチームであるMcLaren Racing（マクラーレン・レーシング）のプリンシパル・パートナーとして、2026年3月3日（火）に、同チームの世界観からインスパイアされたglo™史上最もプレミアムなデバイス「glo™ Hilo Plus・McLaren Racingにインスパイアされた限定版」を発売いたしました。本デバイスのキャンペーン、「Power of Connection」の一環として、異なるカルチャー領域を横断する形でクリエイターを起用し、音楽部門にはAile The Shota × A.G.O、カクテル部門にはロジェリオ五十嵐ヴァズ（Bar TRENCH）、アート部門ではペインターである落合翔平がコラボレーターとして参加しました。■落合翔平によって制作された「時速400km」本作品は、「マシンの精密さと走る興奮」をテーマに、「glo™ Hilo Plus・McLaren Racingにインスパイアされた限定版」とのコラボレーションを通じて制作されたもので、2026年3月29日に行われた「ジャパンレース アフターパーティー sponsored by glo™」でレースの高揚感とリンクする形で初披露され、多くの来場者の注目を集めました。■落合翔平氏のコメント「今回の作品は、“マシンの精密さ”と“走る興奮”を重視して制作しました。サイズ感のある作品だからこそ、ぜひ実際に会場で、細部までじっくりご覧いただければと思います。」アート作品特別展示の概要展示期間：2026年4月29日（水）〜 5月10日（日）営業時間：10:00〜20:00場所：glo™ ストア 銀座（〒104-0061 東京都中央区銀座2-5-19 ヒューリック銀座二丁目 柳通ビル 1F・2F ）落合翔平埼玉県大宮生まれ。多摩美術大学生産デザイン学科 プロダクトデザイン専攻を卒業。身の回りにあるアイテムを描いたペインティングやドローイングを発表してきた。ダイナミックで予測不能なフォルムや立体感、強い筆圧による線画を特徴とし、独自の文字表現を展開している。2022年、ファレル・ウィリアムス（Pharrell Williams）が主催するデジタルオークションハウス「JOOPITER」の立ち上げ時のマーチャンダイズに作品を提供。2024年、NEWERAと読売ジャイアンツをパートナーに迎えたトリプルコラボレーションコレクションの発売。2025年、「JOOPITER Marketplace」にて作品の取り扱いを開始、2026年にはアーティスト“underscores”のジャケットを制作するなど国内外で活動の幅を広げている。■「glo™ Hilo Plus・McLaren Racingにインスパイアされた限定版」製品概要[1] 製造直後のデバイスを対象にした自社テストに基づく。充電残量のない状態からフル充電に至るか、80%の充電量に至るまでの所要時間を指し、所要時間はバッテリーの使用年月や温度環境によって変動する可能性があります。[2] セッション回数は、フル充電されたHilo Plus充電ケースの自社テストに基づいており、個人の使用状況により異なる場合があります。[3]公式オンラインストアはこちら：glo™ & VELO オフィシャルオンラインショップ： https://www.shopglovelo.jp/ 加熱式たばこglo™について製品やキャンペーンの最新情報は以下よりご覧いただけます。glo™公式サイト： https://www.myglo.com/jp/ja/glo™公式Instagramアカウント（@glo_japan）：https://www.instagram.com/glo.japan/フラッグシップストア「glo™ ストア 銀座」：https://www.myglo.com/jp/ja/event/glo-store-ginzaBATジャパンについて社名：ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン合同会社所在地：〒107-6220 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウンタワー20F代表者：社長 マウリシオ・ララ （Mauricio Lara）公式サイト： https://www.batj.com/BAT（ブリティッシュ・アメリカン・タバコ）は世界をリードするマルチカテゴリー消費財企業です。英国・ロンドンに本社を置き、48,000人以上の従業員を有しています。私たちは世界トップクラスの科学と研究開発のもと、スモークレスな世界を築き、「A Better Tomorrow™（より良い明日）」を創造することを目指しています。スモークレス製品から生み出される売上高の割合を2035年までに50％に、そのユーザー数を2030年までに5,000万人に引き上げることを目標として掲げています。達成に向けて、中核となるのが「たばこハームリダクション（たばこの害低減、THR）」という考え方です。これは、喫煙を続ける可能性のある喫煙者を、紙巻たばこのような燃焼式製品から、リスク低減の可能性を秘めた、スモークレスなたばこ・ニコチン製品への切り替えを推進するものです。THRに関するBATのコミットメントと進捗は、その変遷に関するエビデンスや知見をまとめた『Omni™』に詳しく記されています。BATジャパンは、BATの日本法人です。日本では1984年にたばこ販売事業を開始し、2001年にBATジャパンとしての歴史が始まりました。現在、紙巻たばこ、加熱式たばこ、オーラルたばこの輸入および販売を行っています。日本での主力ブランドはグロー（glo™）、ベロ（VELO）、ネオ（neo™）、ケント（KENT）、クール（KOOL）、ラッキー・ストライク（LUCKY STRIKE）です。多様で進化し続ける20歳以上の消費者の好みに応えるために、これらの製品ポートフォリオを取り揃えています。掲載方法についてのお願いBATグループでは、たばこ製品のマーケティングを適切に実施するために国際的な自主規準を設定しています。そのため消費者に対するたばこ製品に関するすべてのコミュニケーションには、20歳未満の方へのコミュニケーションをお控えいただくとともに、「喫煙と健康に関する注意文言」を表示することを関係各位にお願いしております。加熱式たばこに関しては、記事掲載していただく際には、「健康に関する注意文言」が表示されるようご配慮いただきたく存じます。ご協力の程、何卒よろしくお願い申し上げます。https://digitalpr.jp/table_img/1178/133922/133922_web_1.png