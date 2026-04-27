裸足より気持ちいいと大人気のTIGORAビーチサンダルに、2026年も「キース・ヘリング」モデルが799円で登場！





























































スポーツ用品販売の株式会社アルペン(本社:愛知県名古屋市、代表取締役社長:水野敦之)は、アルペンのプライベートブランド「TIGORA(ティゴラ)」の人気商品であり、毎年大好評をいただいている「TIGORA ビーチサンダル」から、1980年代のアメリカ美術を代表するアーティストであるキース・ヘリングにインスパイアされたデザインを販売しております。全国のスポーツデポ・アルペン、および公式オンラインストアにてご購入いただけます。■アルペン限定！キース・ヘリングデザインが今年も登場この夏も、TIGORAのビーチサンダルから、キース・ヘリングデザインが登場。1980年代のアメリカ美術を代表する彼のエネルギッシュなアートワークがサンダル一面に広がり、履くだけで気分もアップします。今年は、1980年代のアメリカンポップアートを代表するアーティスト「キース・ヘリング」の作品をあしらったモデルを全4色の豊富なカラー展開でご用意しております。ビーチはもちろん、さまざまなアウトドアシーンから普段使いまでシチュエーションにあわせてお選びいただけます。「裸足より気持ちいい」と評されるこだわりの機能性はそのままに、足元から夏を彩る多彩なデザインで、ビーチやアウトドア、普段履きまで幅広いシーンを快適にサポートします。■“裸足より気持ちいい” TIGORA ビーチサンダル「ワンコインで気軽に楽しめ、夏をもっと充実させる」をコンセプトに開発されたTIGORAのビーチサンダルは、デザインだけでなく、長時間の使用でも疲れにくい機能性が最大の魅力です。1. 裸足より気持ちいい「もちもちクッション」足裏にフィットする独自配合のもちもちとしたクッション素材を採用。アスファルトや砂浜を歩く際の衝撃を吸収し、快適な歩き心地を実現します。2. 長時間履いても「へたりにくい」耐久性ワンシーズンだけでなく、長くご愛用いただけるようソールの耐久性を向上。体重がかかってもクッション性が長持ちします。3. 痛くなりにくい「程よい伸縮性の鼻緒」ビーチサンダル特有の「指の間が痛くなる」という悩みを軽減するため、程よく伸縮する柔らかい素材を鼻緒に採用。長時間の歩行でも擦れにくく快適です。▼特設サイト【2026年モデル 商品概要】1. TIGORA × キース・ヘリング モデル1980年代のアメリカ美術を代表するアーティスト、キース・ヘリングのアートワークをインソールに大胆にプリント。ポップでエネルギッシュなデザインが、夏の足元を華やかに演出します。仲間や家族、カップルでのお揃いコーデにもおすすめです。価格：799円（税込）カラー（全4色）：イエロー、ネイビー、ピンク、マルチサイズ：18〜19cm / 20〜21cm / 22〜23cm / 24〜25cm / 26〜27cm / 28〜29cm発売時期：発売中商品URLマルチ ：https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=7986032536-0001イエロー：https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=7986032736-0001ピンク ：https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=7986032836-0001ネイビー：https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=7986032636-00012. TIGORA ビーチサンダル（ソリッドカラーモデル）どんなコーディネートにも合わせやすいシンプルな無地モデル。今年は特に人気の高い5カラーを厳選して展開します。499円というお求めやすいワンコイン価格で、家族全員分のまとめ買いや、シーンに合わせた履き替え用としても最適です。価格：499円（税込）カラー（全5色）： ベージュ、ブラック、オリーブ、オレンジ、ホワイトサイズ：18〜19cm / 20〜21cm / 22〜23cm / 24〜25cm / 26〜27cm / 28〜29cm発売時期：発売中■ 販売店情報全国のスポーツデポ、アルペン、アルペンアウトドアーズおよび下記のオンラインストアにてご購入いただけます。・スポーツデポ・アルペン店舗一覧：https://store.alpen-group.jp/store_search/・アルペングループ公式オンラインストア：https://store.alpen-group.jp/・Alpen Group ZOZOTOWN店：https://zozo.jp/shop/alpen-sportsdepo/■キース・ヘリング（Keith Haring）とはキース・ヘリング（1958-1990）は、世界的に有名なアーティスト、映画監督、パフォーマーの一人です。彼の作品は、1980年代のアーバンストリートカルチャーを代表するものでした。地下鉄の車両に描かれたグラフィティ・アーティストの表現に影響を受け、ヘリングは使用されていない広告板を覆う黒い紙に白いチョークで絵を描き始めました。彼は地下鉄に絵を描いたことで、様々な人々の目に触れることとなり、その後、世界中のギャラリーや美術館で展覧会を開催し、公共のプロジェクトにも参加しました。■TIGORAとはTIGORA（ティゴラ）は半世紀以上に渡ってスポーツに携わってきたアルペンが、“多くの方にもっと手軽にスポーツ用品を手に取ってほしい”という想いから、高機能なスポーツアイテムを、リーズナブルな価格で展開しているプライベートブランドです。【TIGORA ブランドサイト】https://store.alpen-group.jp/product/tigora/【TIGORA公式Instagram】■TIGORA OFFICIALID：tigora_official URL：https://www.instagram.com/tigora_official/■TIGORA WOMENID：tigora_women URL：https://www.instagram.com/tigora_women/株式会社アルペンについて創業：1972年7月資本金：151億円業績：売上高2,686億円、経常利益104億円（2025年6月期）事業内容：・各種スポーツ用品、ゴルフ用品、アウトドア用品等の商品開発、販売・ゴルフ場、スキー場、フィットネスクラブの経営