こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
『スター・ウォーズ ：マンダロリアン』の世界観をイメージした、2026春夏TIGORAランニングウェアコレクションが発売！
スポーツ用品販売の株式会社アルペン（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：水野 敦之）は、TIGORA『スター・ウォーズ』2026春夏TIGORAランニングウェアコレクションを順次、スポーツデポ・アルペンおよびオンラインストアにて限定発売いたします。
『スター・ウォーズ ：マンダロリアン』の世界観をイメージした、吸水速乾・ストレッチ・UVカットなどの機能を搭載したランニングTシャツを揃えました。ファンの心をくすぐる豊富なデザインは、スポーツシーンだけでなく、日常のあらゆるシーンでも活用いただける、スポーツデポ・アルペンでしか手に入らないラインナップとなっております。
ユニセックス展開で、価格は3,999円（価格は全て税込み）と、お求めやすい価格となっております。
『スター・ウォーズ』ランニングウェア専用サイト（https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductList.aspx?pgi=00003041&sort=5）では、最新のコレクションをご覧いただけます。
１. 商品ラインナップ（価格は全て税込み）
https://digitalpr.jp/table_img/2191/133888/133888_web_1.png
２. 販売店情報
全国のスポーツデポ・アルペンおよび下記のオンラインストアにてご購入いただけます。
・スポーツデポ・アルペン店舗一覧：https://store.alpen-group.jp/store_search/
・アルペングループオンラインストア：https://store.alpen-group.jp/
・アルペン楽天市場店：https://www.rakuten.ne.jp/gold/alpen/
・アルペンPayPayモール店：https://paypaymall.yahoo.co.jp/store/alpen-group/top/
３. Webサイト
https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductList.aspx?pgi=00003041&sort=5
公開 2026年4月22日
株式会社アルペンについて
創業：1972年7月
資本金：151億円
業績：売上高2,686億円、経常利益104億円（2025年6月期）
事業内容：・各種スポーツ用品、ゴルフ用品、アウトドア用品等の商品開発、販売
・ゴルフ場、スキー場、フィットネスクラブの経営
『スター・ウォーズ ：マンダロリアン』の世界観をイメージした、吸水速乾・ストレッチ・UVカットなどの機能を搭載したランニングTシャツを揃えました。ファンの心をくすぐる豊富なデザインは、スポーツシーンだけでなく、日常のあらゆるシーンでも活用いただける、スポーツデポ・アルペンでしか手に入らないラインナップとなっております。
『スター・ウォーズ』ランニングウェア専用サイト（https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductList.aspx?pgi=00003041&sort=5）では、最新のコレクションをご覧いただけます。
１. 商品ラインナップ（価格は全て税込み）
https://digitalpr.jp/table_img/2191/133888/133888_web_1.png
２. 販売店情報
全国のスポーツデポ・アルペンおよび下記のオンラインストアにてご購入いただけます。
・スポーツデポ・アルペン店舗一覧：https://store.alpen-group.jp/store_search/
・アルペングループオンラインストア：https://store.alpen-group.jp/
・アルペン楽天市場店：https://www.rakuten.ne.jp/gold/alpen/
・アルペンPayPayモール店：https://paypaymall.yahoo.co.jp/store/alpen-group/top/
３. Webサイト
https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductList.aspx?pgi=00003041&sort=5
公開 2026年4月22日
株式会社アルペンについて
創業：1972年7月
資本金：151億円
業績：売上高2,686億円、経常利益104億円（2025年6月期）
事業内容：・各種スポーツ用品、ゴルフ用品、アウトドア用品等の商品開発、販売
・ゴルフ場、スキー場、フィットネスクラブの経営
本件に関するお問合わせ先
ウェブサイト： https://store.alpen-group.jp/corporate/