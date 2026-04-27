『スター・ウォーズ ：マンダロリアン』の世界観をイメージした、2026春夏TIGORAランニングウェアコレクションが発売！

写真拡大 (全14枚)

スポーツ用品販売の株式会社アルペン（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：水野 敦之）は、TIGORA『スター・ウォーズ』2026春夏TIGORAランニングウェアコレクションを順次、スポーツデポ・アルペンおよびオンラインストアにて限定発売いたします。







『スター・ウォーズ ：マンダロリアン』の世界観をイメージした、吸水速乾・ストレッチ・UVカットなどの機能を搭載したランニングTシャツを揃えました。ファンの心をくすぐる豊富なデザインは、スポーツシーンだけでなく、日常のあらゆるシーンでも活用いただける、スポーツデポ・アルペンでしか手に入らないラインナップとなっております。

ユニセックス展開で、価格は3,999円（価格は全て税込み）と、お求めやすい価格となっております。

『スター・ウォーズ』ランニングウェア専用サイト（https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductList.aspx?pgi=00003041&sort=5）では、最新のコレクションをご覧いただけます。

１. 商品ラインナップ（価格は全て税込み）

https://digitalpr.jp/table_img/2191/133888/133888_web_1.png

２. 販売店情報

　　全国のスポーツデポ・アルペンおよび下記のオンラインストアにてご購入いただけます。

　　・スポーツデポ・アルペン店舗一覧：https://store.alpen-group.jp/store_search/

　　・アルペングループオンラインストア：https://store.alpen-group.jp/

　　・アルペン楽天市場店：https://www.rakuten.ne.jp/gold/alpen/

　　・アルペンPayPayモール店：https://paypaymall.yahoo.co.jp/store/alpen-group/top/

３. Webサイト

　　https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductList.aspx?pgi=00003041&sort=5

　　公開 2026年4月22日







株式会社アルペンについて

創業：1972年7月

資本金：151億円

業績：売上高2,686億円、経常利益104億円（2025年6月期）

事業内容：・各種スポーツ用品、ゴルフ用品、アウトドア用品等の商品開発、販売

　　　　　・ゴルフ場、スキー場、フィットネスクラブの経営


本件に関するお問合わせ先

ウェブサイト： https://store.alpen-group.jp/corporate/