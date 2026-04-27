合同会社デロイト トーマツの次期代表執行役の決定

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デロイト トーマツ グループの合同会社デロイト トーマツ（東京都千代田区、代表執行役：木村研一）は、次期事業年度（FY27：2026年6月〜2027年5月）以降の代表執行役を経営会議の承認により決定しました。

合同会社デロイト トーマツ 代表執行役　

就任日：2026年6月1日

鹿山 真吾 （かやま しんご）

現職：

デロイト トーマツ グループ 　ストラテジー・リスク・トランザクション リーダー

合同会社デロイト トーマツは、2025年12月1日にデロイト トーマツ コンサルティング合同会社、デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社およびデロイト トーマツ リスクアドバイザリー合同会社が合併し、発足した11,000人を擁するプロフェッショナルファームです。複数専門分野を掛け合わせて、戦略策定から実行、またテクノロジーの実装や運用など、End-to-Endのサービスを提供します。また、監査・保証業務や税務・法務領域を含むデロイト トーマツ グループの総合力と国際力を活かし、業界知見を深化させ、クライアントの持続的な成長や新産業創造を支援します。

合同会社デロイト トーマツ 代表執行役 略歴

鹿山 真吾 （かやま しんご）

1975年2月12日生まれ、東京都出身







2002年5月：コロンビア大学経営大学院 修了（MBA）

2009年3月：デロイト トーマツ FAS株式会社（現：合同会社デロイト トーマツ） 入社

2012年7月：パートナー 就任

2014年2月〜2017年5月：デロイトJapanese Services Group（日系企業サービスグループ）米国事業地域M＆Aアドバイザリーリーダー、デロイト米国ニューヨーク事務所駐在

2019年6月〜2025年11月：デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社（現：合同会社デロイト トーマツ） 執行役

2019年8月〜2024年5月：デロイト トーマツ グループ 評議員

2024年6月〜：デロイト トーマツ グループ ストラテジー・リスク・トランザクション リーダー （現職）

2025年12月〜：合同会社デロイト トーマツ 常務執行役（現職）

2026年6月（予定）：合同会社デロイト トーマツ 代表執行役就任

本件に関するお問合わせ先

報道機関の方からの問い合わせ先

デロイト トーマツ グループ 広報担当

電話番号: 03-6213-3210

関連リンク

ニュースリリース

https://www.deloitte.com/jp/ja/about/press-room/nr20260427.html