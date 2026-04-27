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合同会社デロイト トーマツの次期代表執行役の決定
デロイト トーマツ グループの合同会社デロイト トーマツ（東京都千代田区、代表執行役：木村研一）は、次期事業年度（FY27：2026年6月〜2027年5月）以降の代表執行役を経営会議の承認により決定しました。
合同会社デロイト トーマツ 代表執行役
就任日：2026年6月1日
鹿山 真吾 （かやま しんご）
現職：
デロイト トーマツ グループ ストラテジー・リスク・トランザクション リーダー
合同会社デロイト トーマツは、2025年12月1日にデロイト トーマツ コンサルティング合同会社、デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社およびデロイト トーマツ リスクアドバイザリー合同会社が合併し、発足した11,000人を擁するプロフェッショナルファームです。複数専門分野を掛け合わせて、戦略策定から実行、またテクノロジーの実装や運用など、End-to-Endのサービスを提供します。また、監査・保証業務や税務・法務領域を含むデロイト トーマツ グループの総合力と国際力を活かし、業界知見を深化させ、クライアントの持続的な成長や新産業創造を支援します。
合同会社デロイト トーマツ 代表執行役 略歴
鹿山 真吾 （かやま しんご）
1975年2月12日生まれ、東京都出身
2002年5月：コロンビア大学経営大学院 修了（MBA）
2009年3月：デロイト トーマツ FAS株式会社（現：合同会社デロイト トーマツ） 入社
2012年7月：パートナー 就任
2014年2月〜2017年5月：デロイトJapanese Services Group（日系企業サービスグループ）米国事業地域M＆Aアドバイザリーリーダー、デロイト米国ニューヨーク事務所駐在
2019年6月〜2025年11月：デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社（現：合同会社デロイト トーマツ） 執行役
2019年8月〜2024年5月：デロイト トーマツ グループ 評議員
2024年6月〜：デロイト トーマツ グループ ストラテジー・リスク・トランザクション リーダー （現職）
2025年12月〜：合同会社デロイト トーマツ 常務執行役（現職）
2026年6月（予定）：合同会社デロイト トーマツ 代表執行役就任
本件に関するお問合わせ先
報道機関の方からの問い合わせ先
デロイト トーマツ グループ 広報担当
電話番号: 03-6213-3210
関連リンク
ニュースリリース
https://www.deloitte.com/jp/ja/about/press-room/nr20260427.html
合同会社デロイト トーマツ 代表執行役
就任日：2026年6月1日
鹿山 真吾 （かやま しんご）
現職：
デロイト トーマツ グループ ストラテジー・リスク・トランザクション リーダー
合同会社デロイト トーマツ 代表執行役 略歴
鹿山 真吾 （かやま しんご）
1975年2月12日生まれ、東京都出身
2002年5月：コロンビア大学経営大学院 修了（MBA）
2009年3月：デロイト トーマツ FAS株式会社（現：合同会社デロイト トーマツ） 入社
2012年7月：パートナー 就任
2014年2月〜2017年5月：デロイトJapanese Services Group（日系企業サービスグループ）米国事業地域M＆Aアドバイザリーリーダー、デロイト米国ニューヨーク事務所駐在
2019年6月〜2025年11月：デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社（現：合同会社デロイト トーマツ） 執行役
2019年8月〜2024年5月：デロイト トーマツ グループ 評議員
2024年6月〜：デロイト トーマツ グループ ストラテジー・リスク・トランザクション リーダー （現職）
2025年12月〜：合同会社デロイト トーマツ 常務執行役（現職）
2026年6月（予定）：合同会社デロイト トーマツ 代表執行役就任
本件に関するお問合わせ先
報道機関の方からの問い合わせ先
デロイト トーマツ グループ 広報担当
電話番号: 03-6213-3210
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ニュースリリース
https://www.deloitte.com/jp/ja/about/press-room/nr20260427.html