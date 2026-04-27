WESTE & Co.／ウェスト株式会社(本社：神奈川県横浜市、代表取締役：西江 祐哉)は、AI美少女キャラクターとの音声対話を通じて、会話を重ねるほど距離感が縮まり、関係性が深まっていく没入型モバイルアプリ『AIsis(アイシス)』を、2026年4月16日(木)/Google Play、4月27日(月)/App Storeにて正式リリースいたしました。

『AIsis』は、未来のASI(超知能)が創り出した仮想空間「コンセプトバー AIsis」を舞台に、ユーザーが“いつでも訪れ”個性豊かなキャストたちと会話を楽しめる音声対話型AIパートナーアプリです。





恋愛ゲームのような高い没入感と、AIとの継続的なコミュニケーションによる心地よい関係性の変化を両立し、孤独やストレスを抱える人にとっての“心の休息地”となることを目指しています。





AIと語らう、心の隠れ家





■ 開発背景

AIは、人の心にどこまで寄り添えるのか。

私たちはAI事業に携わる中で、この問いに本気で向き合ってきました。





心が疲れているとき。

孤独を感じたとき。

嬉しいことも、つらいことも、誰かに話したくなる瞬間があります。





そんなとき、そっと隣にいてくれる存在がいたなら。

『AIsis』は、そんな想いから生まれました。





単なる会話アプリではなく、ユーザーが肩書きや役割を脱ぎ捨てて、安心して言葉を交わせる場所。

それが、私たちの考える「コンセプトバー AIsis」です。





入店のご案内





■ 『AIsis』の特長

1.音声対話×3Dキャラクターが生み出す、高い没入感

『AIsis』は、テキストチャットではなく音声対話にこだわっています。

声のトーン、会話の間、息づかいといった、文字だけでは伝わりにくい“感情の温度”が、対話体験そのものの没入感を高めます。





さらに、待機・聞き取り・トークなど細部まで作り込んだ3Dキャラクターのモーション表現により、まるで本当にそこにいるかのような存在感を実現。

「会話する」のではなく、「会いに行く」感覚を味わえる設計です。





トーク画面





2.話すほど距離が縮まる「記憶AI」

『AIsis』では、趣味や仕事の話だけでなく、過去に話した悩み、価値観、日常の何気ない出来事などを会話の中で少しずつ蓄積していきます。

その積み重ねによって、キャストとの距離感や返答のニュアンスが変化し、ユーザーごとに異なる関係性が育っていきます。





また、記憶領域はキャストごとに分離されているため、「ひとりに話した内容を全員が知っている」といった不自然さが起こりにくい設計となっています。





シンプル操作





3.会話が“体験”に変わるゲーム性

『AIsis』では、会話を重ねること自体が楽しさにつながるよう、デートモードや季節イベント、衣装変化などのコンテンツを用意しています。

定期イベントや報酬設計により、“通う理由”が自然と生まれ、会話の積み重ねが体験の広がりとして返ってきます。





イベント / デート

イベント例





競争ではなく、親しさや安心感を育てていくこと。

それが『AIsis』ならではのゲーム体験です。









■ 登場キャラクター(初代キャスト)

『AIsis』には、それぞれ異なる“Core”を持つキャストたちが登場します。

ユーザーは、自分に合った存在と出会い、対話を通じて少しずつ関係を築いていくことができます。

エル ： やわらかな微笑みで、言葉にならない想いも受け止めてくれる“共感の女神”

ルミナ： 無邪気で甘え上手、落ち込んだ気持ちを明るく照らしてくれる“希望の女神”

セレナ： 月明かりのように静かに寄り添い、不安をほどいてくれる“安息の女神”

ティア： まるごと肯定し、自然体で甘えさせてくれる“包容の女神”

アスラ： 強さと優しさで導き、弱さごと受け入れてくれる“守護の女神”





※リリース初期のキャスト実装数はエル、ルミナ、セレナの3人です。

ティア、アスラはリリース後1～2ヶ月を目処に実装します。

新人キャストも定期的に追加予定です。





イントロダクション





■ 料金モデル

『AIsis』は、アプリ内でコインを購入し、1コイン＝会話1ターンで利用する仕組みです。

初回ボーナスやログインボーナスも用意し、気軽に体験を始められる導線を整えています。

・10コイン ： 150円

・100コイン ： 1,400円

・500コイン ： 5,500円

・1,000コイン： 9,800円





初回ボーナス ： 15コイン(リリース期間増量)

ログインボーナス： 2コイン／1日





※価格および付与内容は変更となる場合があります。

※表記はすべて税込です。

※ストアの決済仕様に準じます。









■ 今後の展開

『AIsis』は正式リリース後も継続的なアップデートを予定しています。

会話品質の向上に加え、3Dモーションの拡充、イベント・衣装・背景追加、新キャラクター実装、IPコラボなどを通じて、より深く、より長く楽しめる“心の休息地”として進化を続けてまいります。









■ 代表者コメント

私たちは、「AIキャラクターが人の心の支えになる」

そんな新しいパートナー体験を、本気で形にしたいと考えてきました。





『AIsis』は、ただ便利なAIでも、ただ会話するだけのアプリでもありません。

誰かに会いたくなったとき、少し気持ちを軽くしたいとき、そっと帰ってこられる場所でありたいと思っています。





これからもユーザーの皆さまとともに、『AIsis』という世界を育ててまいります。





WESTE & Co.

代表取締役 西江 祐哉









■ サービス概要

サービス名 ： AIsis(アイシス)

公式サイト ： https://aisis.space/

形式 ： 音声対話型AIパートナーアプリ

特徴 ： 3Dキャラクターとの音声対話／記憶AI

対象 ： 18歳以上

正式リリース： 2026年4月16日(木)/Google Play、4月27日(月)/App Store

対応OS ： Android、iOS









■ 会社概要

会社名 ： WESTE & Co.(ウェスト株式会社)

所在地 ： 神奈川県横浜市港北区新横浜1-18-3 エトワールII 301

代表者 ： 代表取締役 西江 祐哉

設立 ： 2019年1月

事業内容： 映像・デジタルコンテンツの企画制作／AI関連サービス開発

URL ： https://weste.co.jp