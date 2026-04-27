一般社団法人ニセコプロモーションボードは、桜と残雪、新緑と春紅葉が同時に楽しめるゴールデンウィークならではのおすすめスポット情報を公開しています。また、2026年5月6日まで営業予定のスキー場「ニセコユナイテッド」では、リフト券を最大半額で販売しています。





ふもとでは桜が満開を迎え、木々は新緑に包まれ、北国の風物詩でもある黄金色の春紅葉が広がり、羊蹄山の頂にはまだ純白の雪が輝く。そのすべてが、同じ空の下に広がるのが春のニセコです。そしてこの季節は、絶景だけでなく「お得さ」においても、1年で最も恵まれた時期の一つです。





ウェブサイト： https://nisekotourism.com/ja/





陽気な雰囲気で楽しめる春スキー





■春のニセコで出会う、4つの季節

【桜の春 羊蹄山を背景に咲く、北国の遅い春】

ゴールデンウィークの頃、ニセコエリアでは桜が見頃を迎えます。雪をいただいた羊蹄山を背景に咲く桜は、本州の花見とはスケールも静けさもまるで別物。人混みとは無縁の、大自然の中で味わう春の訪れです。





桜が美しい季節





【新緑の夏 一斉に芽吹く、北海道ならではの生命力】

長い冬の眠りから覚めた木々が一斉に葉を広げる季節。北海道の新緑は本州より遅い分、みずみずしさと力強さが際立ちます。雪解け水で増量したニセコの川は激流となり、スリル満点のラフティングが楽しめます。サイクリングやトレッキングなど、グリーンシーズンのアクティビティも次々とスタートしています。





激流を楽しめる春ラフティング(2)





【春紅葉の秋 北国の春の風物詩】

春のニセコには、まだあまり知られていない隠れた絶景があります。落葉松(カラマツ)が新芽を吹かせる一瞬、山の斜面は秋の紅葉にも似た黄金色に染まります。「春紅葉」とも呼べるこの景色が見られるのは、まさにこの時期だけです。





黄色いニセコ大橋と羊蹄山





【雪の冬 羊蹄山に輝く、純白の頂】

谷間で桜が咲いているというのに、羊蹄山の頂にはまだ雪が残っています。「蝦夷富士」の名にふさわしい均整のとれたシルエットと白い山肌のコントラストは、春のニセコを象徴する風景です。





桜と羊蹄山





■春のニセコはお得

【リフト券が最大半額 5月6日まで滑れます】

2026年5月6日(水)まで営業する(予定)ニセコのスキー場。4月6日以降のファイナルシーズンは、全山共通リフト券の大人1日券が6,000円。ピーク時(12,000円)と比べて半額です。こども券は3,600円と、ファミリーにも嬉しい料金です。

リフト券詳細： https://www.niseko.ne.jp/ja/lift/





【午前はスキー、午後はラフティング 1日で2つの季節を体験】

春のニセコならではの過ごし方が、冬と夏のアクティビティを同じ日に楽しむこと。午前はゲレンデで春スキーを満喫し、午後は雪解けの激流をボートで駆け下りるラフティングへ。この組み合わせが1日でできるのは、季節が交わるこの時期だけです。





【宿泊費もピーク時より大幅にリーズナブルに】

冬のハイシーズンに比べ、宿泊料金が落ち着きます。人気施設でもゆとりを持って予約でき、ハイシーズンには叶わなかった滞在が実現しやすい季節です。





【温泉が、格別に気持ちいい季節】

動いた体を癒してくれるのが、ニセコ温泉郷の名湯です。約15か所の温泉施設が点在し、秘湯「五色温泉」や美肌の湯として名高い「昆布温泉」など、源泉かけ流しの湯が揃っています。残雪の山を眺めながら浸かる露天風呂は、春ならではの贅沢です。





【旬の恵み 採れたてアスパラガス】

春のニセコの食卓に欠かせないのが、採れたてのアスパラガス。道の駅「ニセコビュープラザ」や各地の直売所に並ぶ朝どれ野菜の新鮮さは格別です。冬の繁忙期が落ち着いたこの時期は、地元の人気レストランやカフェも混雑なくゆっくりと楽しめます。









■ゴールデンウィークは、ニセコへ

リフト券は半額、宿泊はゆとり、温泉は絶景、食卓には旬の恵み。春のニセコは4つの季節を一度に楽しめる特別な体験が味わえます。





◎ニセコの観光情報はこちら

●ウェブサイト： https://nisekotourism.com/ja/

●Instagram ： https://www.instagram.com/nisekotourism/

●YouTube ： https://www.youtube.com/user/nisekotourismchannel









■一般社団法人ニセコプロモーションボードについて

一般社団法人ニセコプロモーションボード(通称：NPB)は、中核となる所属会員からの年会費を財源として、ニセコエリアの3町(倶知安町、ニセコ町、蘭越町)の観光振興を目的に2007年に設立された非営利の地域DMO組織です。2020年8月、2021年9月に観光庁より重点支援DMOとして選ばれました。現在の加盟会員数はエリア内外に400名以上を誇ります。





【法人概要】

法人名 ： 一般社団法人ニセコプロモーションボード

代表者 ： 代表理事 パトリック オオタニ

所在地 ： 〒044-0078

北海道虻田郡倶知安町樺山41-5 サンスポーツランドくっちゃん

設立 ： 2007年9月7日

事業内容： 一般社団法人ニセコプロモーションボードは、複数地域にまたがる

ニセコエリアを一つのリゾートとして、包括的に広報宣伝していく

ことを目的とし、設立された組織です。NPBの設立目的は、

通年観光を戦略的な成長産業とし、その可能性を最大限かつ確実に

引き出すこと、並びに、ニセコ地域全域の利益となる収益向上、

雇用創出、投資奨励がなされる通年観光が、ニセコエリアの

経済基盤の安定を確実にすることです。

URL ： https://nisekotourism.com/ja/