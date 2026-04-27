千葉県鴨川市の「オーベルジュ波太オルビス」は、2026年5月1日(金)より、景色をそのまま食べる新スイーツブランド『ORBIS COLOR』を始動。第1弾として「青いシュークリーム - ORBIS BLUE - 」を1日100個限定で発売いたします。

「なぜ、青いのか？」誰もいない海岸沿いに突如現れる行列。その先に待つのは、視覚と味覚がバグる衝撃の体験です。





青いシュークリーム - ORBIS BLUE -





▼ 「青いシュークリーム - ORBIS BLUE - 」紹介動画

https://youtube.com/shorts/7CjqxrBCx6U?si=-eAjtFRwl-sPYnl-





オーベルジュ波太オルビスはこれまで、オーシャンビューのロケーションを象徴する“オルビスブルー”をブランドイメージとして発信してきました。

今回立ち上げた「オルビスカラー」は、その“青”にとどまらず、景色・季節・食材を“色”で表現していく新たなブランドラインです。

「オルビスには青だけでなく、多様な表現がある」「季節ごとに変化する体験を届けたい」―そんな想いが込められています。









■ 宿泊施設×スイーツという新たな取り組み

オルビスでは、宿泊・料理・景色・スイーツを一体化させた“体験型スイーツブランド”として展開し、観光地における新たな来店動機の創出を目指します。









■ 開発背景

観光地において「訪れる理由となる商品」を生み出すべく、視覚・味覚・ストーリーを融合させたスイーツとして本商品を開発しました。

今回のシュークリームが通常メニューであり定番メニューとして定着させて今後いろんなカラー展開と考えてます。









■ メディアが注目する「3つの異常事態」

1. 【世にも奇妙なビジュアル】太平洋の青と、岩肌の黒

鮮烈なブルーのグラッサージュは鴨川の海を、漆黒のクッキー生地は名勝・仁右衛門島を表現。景色を凝縮したコントラストは、カメラが吸い寄せられる圧倒的な画力を誇ります。





青いシュークリーム

竹炭で作る黒いシュー





2. 【景色を食べる体験】目の前の海が、口の中で溶ける

オーシャンビューのテラスで、本物の海をバックに「海を食べる」。単なる“映え”を超えた、五感で鴨川の自然を体感する、唯一無二の観光コンテンツです。





テラス





3. 【裏切りの美味しさ】須藤牧場との真剣勝負

見た目の奇抜さに反し、味は超本格派。南房総で100年続く「須藤牧場」の特選牛乳カスタードに、爽やかなベリーソースを忍ばせました。





4種類のベリーソース





■ 商品・店舗概要

商品名 ： 青いシュークリーム - ORBIS BLUE -

価格 ： 500円(税込)

発売日 ： 2026年5月1日(金) ※1日100個限定

販売場所 ： オーベルジュ波太オルビス(千葉県鴨川市太海9-8)

販売時間 ： 11：00～15：00(売り切れ次第終了)

公式サイト： https://nabuto-orbis.com