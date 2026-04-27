マレーシア政府観光局は、2026年5月3日（日）・4日（月祝）に開催される「博多どんたく港まつり」 に、「マレーシアどんたく隊」としてパレードに参加いたします。

国内外から200万人以上の観光客が訪れる「博多どんたく港まつり」は、地元市民を中心に約2万人がパレードに参加しますが「マレーシアどんたく隊」は、これまで複数回参加しており、今年で3年連続となります。また、マレーシアのイポー市と福岡市は1989年に姉妹都市を提携し、青少年訪問団の受け入れや派遣などの国際交流を実施しており、昨年もイポー市から青少年訪問団が福岡を訪れるなど、活発な交流が続いています。これらの背景を踏まえ、パレードには、福岡在住のマレーシア人の方々、留学や国際交流に関心のある学生などが参加し、地域や世代を越えた国際交流が広がってきました。今年も、マレーシア政府観光局スタッフおよび一般ボランティア参加者とともに、マレーシアの魅力を発信しながらパレード行進いたします。

また、「マレーシア観光年2026」の公式キャラクター「ウィラ」「マンジャ」をモチーフにしたインフレーターバルーンや、横断幕、フラッグなどを用いた演出により、沿道の来場者に向けて視覚的にも印象的なパフォーマンスを展開予定です。

マレーシアと福岡を結ぶアクセスの面でも新たな動き／クアラルンプール＝福岡間の直行便運航を再開

マレーシア航空は、2026年9月からクアラルンプール＝福岡間の直行便運航を再開し、週5便での運航を予定しています。これにより、マレーシアと日本を結ぶネットワークはさらに拡充されます。福岡は東京・大阪に次ぐ日本で3番目の就航都市として位置づけられます。九州の玄関口である福岡は今後、マレーシアからの訪問先としても一層の注目が見込まれています。

■パレード出発予定時間：

5月3日(日) 14時47分 5月4日(月）15時20分 ルート：冷泉公園付近 ～ 福岡市役所前（約1.3km）、所要時間：約40分（予定） パレード参加者：マレーシア政府観光局スタッフや一般ボランティア参加者（福岡在住マレーシア人、留学希望の学生など） ※参加者の募集は終了しております。

【マレーシア政府観光局について】

マレーシア観光芸術文化省に帰属し、国内外においてマレーシアへの観光誘致を行うことに焦点を絞った政府機関です。今年は「マレーシア観光年2026」、世界中からより多くの訪問者を迎えるべく、プロモーション活動を行っています。最新情報は、マレーシア政府観光局の公式ホームページ、Facebook、Instagram、X、 YouTube をご覧ください。