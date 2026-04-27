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累計販売数300万個突破*の白髪染め**シャンプー「KUROクリームシャンプー」かつみ♥さゆり出演WebCM公開
美容院に行く時間がない…そんな“白髪悩み”を笑いで解決！？毎日の10分を「未来の美しさ」へ変える新習慣を提案
MOON-X Japan株式会社が運営する、ヘアケアブランド『VALANROSE（バランローズ）』は、白髪染めシャンプー「KUROクリームシャンプー」の新WebCMを、2026年4月27日(月)より公式YouTubeにて公開いたします。本CMには、ポジティブに年齢を重ねながら美を追求する姿や、ユーモアあふれるキャラクターで親しまれている人気お笑いコンビ「かつみ♥さゆり」のお二人が出演しています。
*2020年12月販売開始〜2025年10月までの累計販売数（自社調べ）
** 継続利用による着色効果
■新WebCM：https://youtu.be/In2h2mIf93A
「KUROクリームシャンプー」は、1本でシャンプー・トリートメント・白髪染め**の3役を担うオールインワンシャンプーです。その仕上がりや手軽さで多くの方からご支持いただき、累計販売数は300万個を突破*しました。今回の新CMでは、「KURO」による手軽で美しい白髪ケアを、かつみ♥さゆりのお二人の軽快なやり取りとともに表現しています。
バランローズは本CMを通じ、「生え際が気になるけど、美容院に行く時間がない…」「ヘアカラーによる髪や頭皮ダメージが心配…」といった悩みに寄り添い、毎日のバスタイム10分を未来の美しさへ変える新習慣を提案してまいります。
【「かつみ♥さゆり」さんコメント】
本当に簡単です！シャンプーをコレにするだけで白髪ケア・うる艶・良い香り、若見えの条件が揃います！心もリフレッシュしてなんか青春が蘇ったみたいです！（かつみ♥）
結婚30年にあたるこの年に『KUROクリームシャンプー』WebCMに夫婦揃って出演させて頂ける事、本当に幸せです。「共に白髪が生えるまで！」と誓って、まさに叶えた今日この頃ですが、実際目にすると「えっそんな年齢に？！」ってびっくりしちゃうのが白髪ちゃん！そんな白髪ちゃんの事を日々普通にシャンプーしてるだけで存在を忘れちゃう、魔法のシャンプーです〜。それだけじゃなく髪の毛自体もうる艶にしてくれます〜。この素敵な商品を皆様にご紹介出来る事がとても嬉しいです。これからかつみ♥さゆりは「共に白髪はありませ〜ん！」と誓います。（♥さゆり）
【WebCMの内容】
『最近、美容院に行かれへんねん…』『予約取るの忘れててん…』そんな白髪ケアの悩みを抱えるさゆりさんに、『それならこれ』と「KUROクリームシャンプー」を提案するかつみさん。「KURO」を使い、うるうる・つやつやの黒髪姿で現れたさゆりさんに、『変わりすぎやろ！』と思わず驚き見惚れるかつみさんの様子を描いています。
中でも、さゆりさんのポジティブに年齢を重ねながら美を追求する姿、飾らない等身大の魅力、そして、努力を続けながら人生を楽しむ自立した女性としての在り方は、本製品のコンセプトと高い親和性があります。白髪ケアを、隠すもの・面倒なものと捉えるのではなく、美しくなるための習慣として前向きに捉える価値観をポップに体現いただきました。
■新WebCM(Youtube)：https://youtu.be/In2h2mIf93A
【製品情報】KUROクリームシャンプー
https://b-valance.co.jp/products/kuro_shampoo.html
製品特徴
毎日のシャンプーで半永久的にヘアカラーでの白髪染め*が不要
1本でシャンプー・トリートメント・白髪ケアの3役を担うオールインワンシャンプー
8種の天然染料とナノ分子染料で、髪を傷めることなく、うるつや黒髪を実現
パラベン・シリコン・ジアミン・酸化染料フリー
メーカー希望小売価格：5,808円(税込)
カラー展開：ナチュラルブラック、ダークブラウン
内容量：400g
流通：公式オンラインストア、楽天市場、Amazon、Yahoo!ショッピング、一部ハンズ
https://b-valance.co.jp/store.html
*白髪染め＝永久染毛剤、酸化染毛剤入りのヘアカラーを示す。半永久的＝半永久染毛料・ヘアマニキュアの継続利用による着色効果のこと
VALANROSE（バランローズ）
いつまでも美しく、格好良くありたい。
昨日より今日、今日より明日。
もっと自分が好きになる。太古の昔から人々を魅了し、
「愛」と「美」の象徴である誇り高き『薔薇』。
わたしたちバランローズは薔薇にこだわり、
愛し、愛されたいと願うすべての方を支持します。
https://b-valance.co.jp/
■会社概要
MOON-X Japan株式会社
代表：長谷川 晋
設立：2026年2月
所在地：東京都港区高輪4-10-18 京急第1ビル 13F
事業内容：国内ブランド事業の運営
URL：https://www.moon-x-japan.co.jp
ブランド・製品に関するお問い合わせ：
https://www.moon-x.com/business/brand
本件に関するお問合わせ先
＜リリースに関する報道関係者のお問い合わせ先＞
MOON-X 広報 E-MAIL：press@moon-x.com
関連リンク
WebCM
https://youtu.be/In2h2mIf93A
MOON-X Japan株式会社が運営する、ヘアケアブランド『VALANROSE（バランローズ）』は、白髪染めシャンプー「KUROクリームシャンプー」の新WebCMを、2026年4月27日(月)より公式YouTubeにて公開いたします。本CMには、ポジティブに年齢を重ねながら美を追求する姿や、ユーモアあふれるキャラクターで親しまれている人気お笑いコンビ「かつみ♥さゆり」のお二人が出演しています。
** 継続利用による着色効果
■新WebCM：https://youtu.be/In2h2mIf93A
「KUROクリームシャンプー」は、1本でシャンプー・トリートメント・白髪染め**の3役を担うオールインワンシャンプーです。その仕上がりや手軽さで多くの方からご支持いただき、累計販売数は300万個を突破*しました。今回の新CMでは、「KURO」による手軽で美しい白髪ケアを、かつみ♥さゆりのお二人の軽快なやり取りとともに表現しています。
バランローズは本CMを通じ、「生え際が気になるけど、美容院に行く時間がない…」「ヘアカラーによる髪や頭皮ダメージが心配…」といった悩みに寄り添い、毎日のバスタイム10分を未来の美しさへ変える新習慣を提案してまいります。
【「かつみ♥さゆり」さんコメント】
本当に簡単です！シャンプーをコレにするだけで白髪ケア・うる艶・良い香り、若見えの条件が揃います！心もリフレッシュしてなんか青春が蘇ったみたいです！（かつみ♥）
結婚30年にあたるこの年に『KUROクリームシャンプー』WebCMに夫婦揃って出演させて頂ける事、本当に幸せです。「共に白髪が生えるまで！」と誓って、まさに叶えた今日この頃ですが、実際目にすると「えっそんな年齢に？！」ってびっくりしちゃうのが白髪ちゃん！そんな白髪ちゃんの事を日々普通にシャンプーしてるだけで存在を忘れちゃう、魔法のシャンプーです〜。それだけじゃなく髪の毛自体もうる艶にしてくれます〜。この素敵な商品を皆様にご紹介出来る事がとても嬉しいです。これからかつみ♥さゆりは「共に白髪はありませ〜ん！」と誓います。（♥さゆり）
【WebCMの内容】
『最近、美容院に行かれへんねん…』『予約取るの忘れててん…』そんな白髪ケアの悩みを抱えるさゆりさんに、『それならこれ』と「KUROクリームシャンプー」を提案するかつみさん。「KURO」を使い、うるうる・つやつやの黒髪姿で現れたさゆりさんに、『変わりすぎやろ！』と思わず驚き見惚れるかつみさんの様子を描いています。
中でも、さゆりさんのポジティブに年齢を重ねながら美を追求する姿、飾らない等身大の魅力、そして、努力を続けながら人生を楽しむ自立した女性としての在り方は、本製品のコンセプトと高い親和性があります。白髪ケアを、隠すもの・面倒なものと捉えるのではなく、美しくなるための習慣として前向きに捉える価値観をポップに体現いただきました。
■新WebCM(Youtube)：https://youtu.be/In2h2mIf93A
【製品情報】KUROクリームシャンプー
https://b-valance.co.jp/products/kuro_shampoo.html
製品特徴
毎日のシャンプーで半永久的にヘアカラーでの白髪染め*が不要
1本でシャンプー・トリートメント・白髪ケアの3役を担うオールインワンシャンプー
8種の天然染料とナノ分子染料で、髪を傷めることなく、うるつや黒髪を実現
パラベン・シリコン・ジアミン・酸化染料フリー
メーカー希望小売価格：5,808円(税込)
カラー展開：ナチュラルブラック、ダークブラウン
内容量：400g
流通：公式オンラインストア、楽天市場、Amazon、Yahoo!ショッピング、一部ハンズ
https://b-valance.co.jp/store.html
*白髪染め＝永久染毛剤、酸化染毛剤入りのヘアカラーを示す。半永久的＝半永久染毛料・ヘアマニキュアの継続利用による着色効果のこと
VALANROSE（バランローズ）
いつまでも美しく、格好良くありたい。
昨日より今日、今日より明日。
もっと自分が好きになる。太古の昔から人々を魅了し、
「愛」と「美」の象徴である誇り高き『薔薇』。
わたしたちバランローズは薔薇にこだわり、
愛し、愛されたいと願うすべての方を支持します。
https://b-valance.co.jp/
■会社概要
MOON-X Japan株式会社
代表：長谷川 晋
設立：2026年2月
所在地：東京都港区高輪4-10-18 京急第1ビル 13F
事業内容：国内ブランド事業の運営
URL：https://www.moon-x-japan.co.jp
ブランド・製品に関するお問い合わせ：
https://www.moon-x.com/business/brand
本件に関するお問合わせ先
＜リリースに関する報道関係者のお問い合わせ先＞
MOON-X 広報 E-MAIL：press@moon-x.com
関連リンク
WebCM
https://youtu.be/In2h2mIf93A