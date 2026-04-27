【台湾発！珠玉のBL】台湾ドラマ「VIP Only」が4月27日からBS11+で見放題配信をスタート │ 見どころや相関図はBS11+ topicsで公開中
日本BS放送株式会社（全国無料テレビ BS11 以下「BS11」）は、2026年4月27日（月）より台湾ドラマ「VIP Only」の見放題・単品レンタル配信を開始いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348005/images/bodyimage1】
(C)2023 “VBL Series“ Partners All Rights Reserved.
台湾ドラマ「VIP Only」のあらすじ
創作料理を提供するレストラン古宅（グージャイ）で、いつも同じ席に座り1日の大半を過ごす常連客の劉歴（リウ・リー）。片思いの体験を基にした小説2冊はベストセラーとなったが、恋愛経験に乏しい劉歴の創作の泉は、枯れてしまったかのようにアイデアが浮かばない。筆を折るべきか苦悩する劉歴に、古宅のオーナー古勁（グー・ジン）が提案したのは、新たな恋愛体験を試すことだった。古勁を相手に模擬デートを重ねるうち、徐々に引かれ合っていく2人。そんなとき、留学を終えた劉歴の初恋の人が現れ……。
劉歴が探し求める幸せの青い鳥とは？じっくり煮詰めた牛肉麺のスープのように、噛み締めるほど味わい深いスローな恋愛模様をご堪能あれ。
キャスト
ホアン・チョンバン
チェン・シュエンユー 「サンドイッチガールの逆襲」「我和我的鋼四壁（原題）」
チェン・ウェイイエ「 My Tooth Your Love ラブリー・クリニック」
ホアン・ホンシュエン『陰陽師: とこしえの夢』「アテンションLOVE」
チャン・ジョーウェイ「機智校園生活（原題）」
スタッフ
演出：リエン・ユージャー
脚本：ツァイ・フェイチアオ
シャオ・イーウェイ「天巡者」
チェン・リャンツー
出品：三立電視（台湾）、エスピーオー（日本）
総監修：ツァイ・フェイチアオ「We Best Love」シリーズ、「My Tooth Your Love ラブリー・クリニック」
監修：シュー・ズールイ
シャオ・ジーウェイ「恋愛は科学!? -What is Love?-」「跟鯊魚接吻」（原題）
【配信開始日】
2026年4月27日（月）
【視聴ページ】
https://vod.bs11.jp/programs/vip-only?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
【特集ページ】
https://bs11plus-topics.jp/vip-only?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
【配信形態】
見放題・単品レンタル配信
BS11+とは
BS11で放送している番組の見逃し配信や、過去に放送した人気番組、イベントのライブ配信、BS11+オリジナルコンテンツなど、さまざまな動画コンテンツが楽しめるサイトです。
BS11+：https://vod.bs11.jp?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
BS11公式Youtube：https://www.youtube.com/@BS11index
BS11+トピックス：https://bs11plus-topics.jp/?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
配信元企業：日本BS放送株式会社
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台湾ドラマ「VIP Only」のあらすじ
創作料理を提供するレストラン古宅（グージャイ）で、いつも同じ席に座り1日の大半を過ごす常連客の劉歴（リウ・リー）。片思いの体験を基にした小説2冊はベストセラーとなったが、恋愛経験に乏しい劉歴の創作の泉は、枯れてしまったかのようにアイデアが浮かばない。筆を折るべきか苦悩する劉歴に、古宅のオーナー古勁（グー・ジン）が提案したのは、新たな恋愛体験を試すことだった。古勁を相手に模擬デートを重ねるうち、徐々に引かれ合っていく2人。そんなとき、留学を終えた劉歴の初恋の人が現れ……。
劉歴が探し求める幸せの青い鳥とは？じっくり煮詰めた牛肉麺のスープのように、噛み締めるほど味わい深いスローな恋愛模様をご堪能あれ。
キャスト
ホアン・チョンバン
チェン・シュエンユー 「サンドイッチガールの逆襲」「我和我的鋼四壁（原題）」
チェン・ウェイイエ「 My Tooth Your Love ラブリー・クリニック」
ホアン・ホンシュエン『陰陽師: とこしえの夢』「アテンションLOVE」
チャン・ジョーウェイ「機智校園生活（原題）」
スタッフ
演出：リエン・ユージャー
脚本：ツァイ・フェイチアオ
シャオ・イーウェイ「天巡者」
チェン・リャンツー
出品：三立電視（台湾）、エスピーオー（日本）
総監修：ツァイ・フェイチアオ「We Best Love」シリーズ、「My Tooth Your Love ラブリー・クリニック」
監修：シュー・ズールイ
シャオ・ジーウェイ「恋愛は科学!? -What is Love?-」「跟鯊魚接吻」（原題）
【配信開始日】
2026年4月27日（月）
【視聴ページ】
https://vod.bs11.jp/programs/vip-only?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
【特集ページ】
https://bs11plus-topics.jp/vip-only?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
【配信形態】
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配信元企業：日本BS放送株式会社
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