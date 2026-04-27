2026年6月に「イトーヨーカドー立場店」をオープン

株式会社紀伊國屋書店（代表取締役社長 藤則幸男）は2026年6月、「イトーヨーカドー立場店」（神奈川県横浜市）をオープンいたします。

◆紀伊國屋書店イトーヨーカドー立場店の概要

所在地 ：神奈川県横浜市泉区中田西1-1-15 イトーヨーカドー立場店3階

開店日 ：2026年6月24日

規模 ：店舗面積 143坪

営業品目 ：書籍、雑誌、雑貨

営業時間 ：10:00~21:00

店長 ：松下陽一郎

◆紀伊國屋書店イトーヨーカドー立場店について

長年にわたり地域の皆さまに親しまれてきた「文教堂 立場店」が営業してきた場所に、このたび「紀伊國屋書店 イトーヨーカドー立場店」をオープンいたします。

これまで多くの方々にとって身近に本と触れ合える場であったこの場所において、引き続き書店としての役割を継続し、地域に根ざした店舗づくりに取り組んでまいります。

新たな店舗では“地域の暮らしに寄り添い、本のある毎日を届ける書店”をコンセプトに、通勤・通学やお買い物の合間など、毎日の暮らしの中で気軽に立ち寄っていただける空間を目指します。

書籍の品揃えの充実を図り、話題書から児童書、専門書まで、幅広いラインナップを取り揃えてお客様の多様なニーズにお応えしてまいります。また、必要な一冊や思いがけない一冊と出会える環境を提供してまいります。

本と人との出会いを通じて、地域の知的好奇心と文化を支える存在となることを目指してまいります。

本件に関するお問い合わせ先：株式会社紀伊國屋書店 総務人事部 広報担当 info@kinokuniya.co.jp