2032年、油吸収値試験機市場は217百万米ドル規模へ｜2026-2032年CAGR 5.2%予測
油吸収値試験機とは
油吸収値試験機は、カーボンブラック、顔料、充填材などの粉体材料に対し、吸油量を定量的に測定する専用分析装置であり、材料の比表面積、構造特性、分散性を評価する重要な指標を提供する。測定原理は、試料に油を段階的に添加しながら攪拌し、特定の可塑状態に到達するまでの油量を算出するものであり、ゴム、プラスチック、インク、塗料などの配合設計および品質管理に不可欠な役割を担う。近年は、機能性材料や新エネルギー分野の発展に伴い、高精度かつ再現性の高い測定ニーズが急速に拡大している。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348024/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348024/images/bodyimage2】
図. 油吸収値試験機の世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「油吸収値試験機―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、油吸収値試験機の世界市場は、2025年に153百万米ドルと推定され、2026年には160百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）5.2%で推移し、2032年には217百万米ドルに拡大すると見込まれています。
油吸収値試験機の市場成長要因
機能性材料市場の拡大に伴い、油吸収値試験機の需要は着実に増加している。特にゴム、塗料、インク、プラスチック、リチウム電池材料などの分野では、粉体の微細構造制御や分散性能の最適化が求められ、従来の手動測定から自動化・標準化された測定システムへの移行が進展している。現在では、高い再現性と測定効率、トレーサビリティを備えた全自動型油吸収値試験機が主流となりつつある。
さらに、技術革新の進展により、油吸収値試験機はインテリジェント化、多パラメータ分析、データネットワーク統合といった方向へ進化している。特にLIMS（実験室情報管理システム）との連携により、試験データの一元管理と品質保証体制の高度化が実現されている。直近6か月では、日本および欧州の材料メーカーにおいて、クラウド連携型試験機の導入が進み、測定データのリアルタイム共有と研究開発効率の向上が確認されている。
油吸収値試験機市場の課題
一方で、油吸収値試験機市場は依然として従来産業への依存度が高く、新素材や異分野への浸透は限定的である。また、技術参入障壁が中程度であることから、中低価格帯市場では価格競争が激化し、企業の収益性やブランド構築に影響を与えている。加えて、吸油価測定に関する国際規格の不統一は、装置のグローバル展開における障壁となっており、標準化の進展が今後の重要課題とされる。
市場構造と主要企業
油吸収値試験機市場は比較的集中しており、Anton Paar（Brabender）、HITEC Luxembourg、ASAHI SOUKENなどの企業が主要プレーヤーとして存在感を示している。製品は半自動型と全自動型に分類され、用途別では化学、プラスチック、インク、塗料産業を中心に広く採用されている。地域別ではアジア太平洋、欧州、北米が主要市場であり、特に中国、日本、韓国における材料産業の成長が需要拡大を牽引している。
油吸収値試験機市場の将来展望
今後、油吸収値試験機は新エネルギー材料、3Dプリンティング粉体、機能性セラミックス、高機能塗料などの分野での応用拡大が期待される。技術面では、自動終点判定、リアルタイム分析、クラウドデータ同期などの高度機能がさらに進化し、研究開発および品質管理における効率化と高度化を支援する。加えて、環境規制やグリーン製造への関心の高まりにより、原材料評価手法としての油吸収値試験の重要性は一層増大すると見込まれる。
油吸収値試験機は、カーボンブラック、顔料、充填材などの粉体材料に対し、吸油量を定量的に測定する専用分析装置であり、材料の比表面積、構造特性、分散性を評価する重要な指標を提供する。測定原理は、試料に油を段階的に添加しながら攪拌し、特定の可塑状態に到達するまでの油量を算出するものであり、ゴム、プラスチック、インク、塗料などの配合設計および品質管理に不可欠な役割を担う。近年は、機能性材料や新エネルギー分野の発展に伴い、高精度かつ再現性の高い測定ニーズが急速に拡大している。
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図. 油吸収値試験機の世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「油吸収値試験機―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、油吸収値試験機の世界市場は、2025年に153百万米ドルと推定され、2026年には160百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）5.2%で推移し、2032年には217百万米ドルに拡大すると見込まれています。
油吸収値試験機の市場成長要因
機能性材料市場の拡大に伴い、油吸収値試験機の需要は着実に増加している。特にゴム、塗料、インク、プラスチック、リチウム電池材料などの分野では、粉体の微細構造制御や分散性能の最適化が求められ、従来の手動測定から自動化・標準化された測定システムへの移行が進展している。現在では、高い再現性と測定効率、トレーサビリティを備えた全自動型油吸収値試験機が主流となりつつある。
さらに、技術革新の進展により、油吸収値試験機はインテリジェント化、多パラメータ分析、データネットワーク統合といった方向へ進化している。特にLIMS（実験室情報管理システム）との連携により、試験データの一元管理と品質保証体制の高度化が実現されている。直近6か月では、日本および欧州の材料メーカーにおいて、クラウド連携型試験機の導入が進み、測定データのリアルタイム共有と研究開発効率の向上が確認されている。
油吸収値試験機市場の課題
一方で、油吸収値試験機市場は依然として従来産業への依存度が高く、新素材や異分野への浸透は限定的である。また、技術参入障壁が中程度であることから、中低価格帯市場では価格競争が激化し、企業の収益性やブランド構築に影響を与えている。加えて、吸油価測定に関する国際規格の不統一は、装置のグローバル展開における障壁となっており、標準化の進展が今後の重要課題とされる。
市場構造と主要企業
油吸収値試験機市場は比較的集中しており、Anton Paar（Brabender）、HITEC Luxembourg、ASAHI SOUKENなどの企業が主要プレーヤーとして存在感を示している。製品は半自動型と全自動型に分類され、用途別では化学、プラスチック、インク、塗料産業を中心に広く採用されている。地域別ではアジア太平洋、欧州、北米が主要市場であり、特に中国、日本、韓国における材料産業の成長が需要拡大を牽引している。
油吸収値試験機市場の将来展望
今後、油吸収値試験機は新エネルギー材料、3Dプリンティング粉体、機能性セラミックス、高機能塗料などの分野での応用拡大が期待される。技術面では、自動終点判定、リアルタイム分析、クラウドデータ同期などの高度機能がさらに進化し、研究開発および品質管理における効率化と高度化を支援する。加えて、環境規制やグリーン製造への関心の高まりにより、原材料評価手法としての油吸収値試験の重要性は一層増大すると見込まれる。