天使と悪魔のバカップル日常ボーイズラブコメ爆誕！HERO’S Web新連載『エンデビ』4月27日連載スタート！
株式会社ヒーローズ（本社：東京都千代田区、代表取締役：白井勝也）は、同社が運営するマンガ配信サイト「HERO’S Web」にて、本日2026年4月27日（月）より、新連載『エンデビ』（著：九重シャム）を公開いたします。
■作品情報
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347980/images/bodyimage1】
(C)九重シャム / ヒーローズ
『エンデビ』
著：九重シャム（くじゅうしゃむ）
繊細で表現力豊かな筆致に定評がある漫画家。魔王や獣など「人ならざるもの」が織りなすファンタジーを得意とし、唯一無二の世界観で読者を魅了している。代表作に2026年4月刊行の『あなたのマ王さま』、『花の皇』など。
掲載URL
https://viewer.heros-web.com/episode/12207421983591079719
あらすじ
天使のネロと悪魔のグレンは、いちゃいちゃしながら人間界で仲良く暮らしている。そんな彼らの「おしごと」とは…？バカップルな二人が、迷える羊（人間）たちを導く日常ボーイズラブコメ！
■株式会社ヒーローズについて
WEB漫画サイト「HERO'S Web」を中心に、漫画やキャラクターコンテンツの企画・製作を手掛ける出版社。王道のヒーロー作品を集めた「ヒーローズ」、日常のドラマを描く「ふらっとヒーローズ」、刺激たっぷりでクセになる「わいるどヒーローズ」、フレッシュなBL作品が揃う「Re;zz」の４レーベルを展開し、ジャンルにとらわれない多彩な漫画を配信しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347980/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347980/images/bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347980/images/bodyimage4】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347980/images/bodyimage5】
配信元企業：株式会社ヒーローズ
■作品情報
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(C)九重シャム / ヒーローズ
著：九重シャム（くじゅうしゃむ）
繊細で表現力豊かな筆致に定評がある漫画家。魔王や獣など「人ならざるもの」が織りなすファンタジーを得意とし、唯一無二の世界観で読者を魅了している。代表作に2026年4月刊行の『あなたのマ王さま』、『花の皇』など。
掲載URL
https://viewer.heros-web.com/episode/12207421983591079719
あらすじ
天使のネロと悪魔のグレンは、いちゃいちゃしながら人間界で仲良く暮らしている。そんな彼らの「おしごと」とは…？バカップルな二人が、迷える羊（人間）たちを導く日常ボーイズラブコメ！
■株式会社ヒーローズについて
WEB漫画サイト「HERO'S Web」を中心に、漫画やキャラクターコンテンツの企画・製作を手掛ける出版社。王道のヒーロー作品を集めた「ヒーローズ」、日常のドラマを描く「ふらっとヒーローズ」、刺激たっぷりでクセになる「わいるどヒーローズ」、フレッシュなBL作品が揃う「Re;zz」の４レーベルを展開し、ジャンルにとらわれない多彩な漫画を配信しています。
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