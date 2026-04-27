マルチジェット・ロータリー式ベーン水量計の世界市場2026年、グローバル市場規模（口径40以下、口径40～300、口径300以上）・分析レポートを発表
2026年4月27日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「マルチジェット・ロータリー式ベーン水量計の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、マルチジェット・ロータリー式ベーン水量計のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、マルチジェット・ロータリー式ベーン水量計市場の世界動向を包括的に分析したものです。2024年の市場規模は2275百万ドルと評価され、2031年には2815百万ドルへ拡大すると予測されています。
予測期間における年平均成長率は3.1%であり、安定した成長が見込まれています。また、関税制度や国際的な政策変化が市場競争、地域経済、供給網の安定性に与える影響についても検討されています。
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マルチジェット・ロータリー式ベーン水量計は、複数の水流が羽根に当たることで回転を生み、その回転を水流量として測定する装置です。この構造により、特に低流量時において高い測定精度を実現し、圧力損失を抑えることが可能です。
そのため、住宅用および商業用途に広く利用されています。
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近年の業界動向としては、精度向上や効率化に加え、スマート技術の統合が進んでいます。高度なセンサーやデータ処理機能を備えた製品の開発により、リアルタイム監視や遠隔制御が可能となっています。
また、省エネルギーや環境配慮への関心の高まりから、低消費電力や環境負荷の低い材料を採用した製品の開発も進められています。
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本レポートでは、定量分析と定性分析の両面から市場を評価しています。需給動向、競争環境、価格変動などを多角的に分析し、市場変化の要因を明らかにしています。
また、主要企業の市場シェアや製品事例を提示し、2025年時点の競争状況を把握することが可能です。
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市場は種類別および用途別に分類されています。種類別では口径40以下、口径40～300、口径300以上に区分され、用途に応じた製品選択が行われています。
用途別では住宅用、工業用、商業用に分かれており、都市化の進展と水資源管理の重要性の高まりにより需要が拡大しています。
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主要企業としては、Badger Meter、Zenner、Pietro Fiorentini、Diehl Group、Arad Group、Xylem、Itron、Roper Industries (Neptune)、Kobold、Donghai Groupなどが挙げられます。
さらにGoldcard、Qingdao iESLab、Hiwits、Suntront、Viewshine、Sanchuan、Ningbo Water Meterなども市場において重要な役割を担っています。これら企業は技術革新と製品開発により競争力を強化しています。
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地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカが主要市場として分析されています。特にアジア太平洋地域は都市化の進展とインフラ投資の増加により高い成長が期待されています。
一方で、北米や欧州では既存設備の更新需要やスマート化の進展が市場拡大を支えています。
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市場成長の要因としては、水資源管理の重要性の高まり、正確な計測需要の増加、スマートインフラの普及が挙げられます。一方で、導入コストや規制対応が課題となっています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「マルチジェット・ロータリー式ベーン水量計の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、マルチジェット・ロータリー式ベーン水量計のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、マルチジェット・ロータリー式ベーン水量計市場の世界動向を包括的に分析したものです。2024年の市場規模は2275百万ドルと評価され、2031年には2815百万ドルへ拡大すると予測されています。
予測期間における年平均成長率は3.1%であり、安定した成長が見込まれています。また、関税制度や国際的な政策変化が市場競争、地域経済、供給網の安定性に与える影響についても検討されています。
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マルチジェット・ロータリー式ベーン水量計は、複数の水流が羽根に当たることで回転を生み、その回転を水流量として測定する装置です。この構造により、特に低流量時において高い測定精度を実現し、圧力損失を抑えることが可能です。
そのため、住宅用および商業用途に広く利用されています。
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近年の業界動向としては、精度向上や効率化に加え、スマート技術の統合が進んでいます。高度なセンサーやデータ処理機能を備えた製品の開発により、リアルタイム監視や遠隔制御が可能となっています。
また、省エネルギーや環境配慮への関心の高まりから、低消費電力や環境負荷の低い材料を採用した製品の開発も進められています。
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本レポートでは、定量分析と定性分析の両面から市場を評価しています。需給動向、競争環境、価格変動などを多角的に分析し、市場変化の要因を明らかにしています。
また、主要企業の市場シェアや製品事例を提示し、2025年時点の競争状況を把握することが可能です。
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市場は種類別および用途別に分類されています。種類別では口径40以下、口径40～300、口径300以上に区分され、用途に応じた製品選択が行われています。
用途別では住宅用、工業用、商業用に分かれており、都市化の進展と水資源管理の重要性の高まりにより需要が拡大しています。
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主要企業としては、Badger Meter、Zenner、Pietro Fiorentini、Diehl Group、Arad Group、Xylem、Itron、Roper Industries (Neptune)、Kobold、Donghai Groupなどが挙げられます。
さらにGoldcard、Qingdao iESLab、Hiwits、Suntront、Viewshine、Sanchuan、Ningbo Water Meterなども市場において重要な役割を担っています。これら企業は技術革新と製品開発により競争力を強化しています。
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地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカが主要市場として分析されています。特にアジア太平洋地域は都市化の進展とインフラ投資の増加により高い成長が期待されています。
一方で、北米や欧州では既存設備の更新需要やスマート化の進展が市場拡大を支えています。
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市場成長の要因としては、水資源管理の重要性の高まり、正確な計測需要の増加、スマートインフラの普及が挙げられます。一方で、導入コストや規制対応が課題となっています。