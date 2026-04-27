メドノア無料ヘルスケアツール 都道府県別利用動向調査 ― 愛媛県・島根県・北海道が健康管理ツールで全国上位に
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～メンテナンスカロリー計算・シンデレラ体重計算で愛媛県が全国1位。体脂肪率計算では島根県が首位～
日常の健康管理に役立つ無料ツール集『メドノア無料ヘルスケアツール（ https://www.edsnv.com/tools ）』における都道府県別の利用動向を集計し、ツール別の「人口あたり利用者数ランキング」を2026年4月27日に発表いたしました。
集計の結果、健康管理ツールの人口あたり利用者数では、東京都などの大都市圏だけでなく愛媛県・島根県・北海道・山形県といった地方県が全国上位にランクインする傾向が確認されました。地方においても健康管理ツールへのニーズが高く、健康意識の広がりがデータから読み取れる結果となっています。
【メンテナンスカロリー計算ツール：愛媛県が全国1位】
■ 1位：愛媛県（人口10万人あたり0.67人）
■ 2位：島根県（同0.63人）
■ 3位：山形県（同0.57人）
■ 4位：栃木県（同0.56人）
■ 5位：東京都（同0.56人）
メンテナンスカロリー計算ツール（ https://www.edsnv.com/tools/mentenansu-karori-keisan ）の人口あたり利用者数では、愛媛県が全国1位となりました。体重維持に必要な1日のカロリーを知るツールで、愛媛県・島根県・山形県といった地方県が東京都を上回るニーズの高さを示しています。
【体脂肪率計算ツール：島根県が全国1位】
■ 1位：島根県（人口10万人あたり0.38人）
■ 2位：東京都（同0.31人）
■ 3位：北海道（同0.30人）
■ 4位：山形県（同0.29人）
■ 5位：三重県（同0.29人）
体脂肪率計算ツール（ https://www.edsnv.com/tools/taisibouritu-keisan ）では、島根県が全国1位となりました。東京都を上回る結果となり、地方での体組成管理への関心の高さがうかがえます。
【シンデレラ体重計算ツール：愛媛県が全国1位】
■ 1位：愛媛県（人口10万人あたり0.16人）
■ 2位：北海道（同0.13人）
■ 3位：東京都（同0.13人）
■ 4位：香川県（同0.13人）
■ 5位：三重県（同0.11人）
シンデレラ体重計算ツール（ https://www.edsnv.com/tools/sinderera-taizyuu-keisan ）では、愛媛県が全国1位となりました。見た目の目標値を知るツールで、愛媛県・北海道・香川県といった地方県が東京都に並ぶ・上回る利用率を示しています。
【美容体重計算ツール：鳥取県が全国1位】
■ 1位：鳥取県（人口10万人あたり0.04人）
■ 2位：愛媛県（同0.04人）
■ 3位：北海道（同0.03人）
■ 4位：青森県（同0.03人）
■ 5位：石川県（同0.03人）
美容体重計算ツール（ https://www.edsnv.com/tools/biyou-taizyuu-keisan ）では、鳥取県が全国1位、愛媛県が2位。美容体重は「見た目の理想体重」を計算するツールで、山陰・四国・北海道など地方での関心が都市圏を上回る結果となりました。
【調査から見えた傾向】
■ 1. 健康管理ツールは地方県でも利用率が高い
人口規模が大きい東京都・大阪府などの大都市圏が上位に入るのは当然として、愛媛県・島根県・北海道・山形県・鳥取県といった地方県が人口あたりの利用率で全国上位にランクインする傾向が目立ちました。体組成管理や体重目標といった健康管理への関心は、都市と地方を問わず全国的に広がっていることが分かります。
■ 2. 「愛媛県」が複数ツールで全国1位
～メンテナンスカロリー計算・シンデレラ体重計算で愛媛県が全国1位。体脂肪率計算では島根県が首位～
日常の健康管理に役立つ無料ツール集『メドノア無料ヘルスケアツール（ https://www.edsnv.com/tools ）』における都道府県別の利用動向を集計し、ツール別の「人口あたり利用者数ランキング」を2026年4月27日に発表いたしました。
集計の結果、健康管理ツールの人口あたり利用者数では、東京都などの大都市圏だけでなく愛媛県・島根県・北海道・山形県といった地方県が全国上位にランクインする傾向が確認されました。地方においても健康管理ツールへのニーズが高く、健康意識の広がりがデータから読み取れる結果となっています。
【メンテナンスカロリー計算ツール：愛媛県が全国1位】
■ 1位：愛媛県（人口10万人あたり0.67人）
■ 2位：島根県（同0.63人）
■ 3位：山形県（同0.57人）
■ 4位：栃木県（同0.56人）
■ 5位：東京都（同0.56人）
メンテナンスカロリー計算ツール（ https://www.edsnv.com/tools/mentenansu-karori-keisan ）の人口あたり利用者数では、愛媛県が全国1位となりました。体重維持に必要な1日のカロリーを知るツールで、愛媛県・島根県・山形県といった地方県が東京都を上回るニーズの高さを示しています。
【体脂肪率計算ツール：島根県が全国1位】
■ 1位：島根県（人口10万人あたり0.38人）
■ 2位：東京都（同0.31人）
■ 3位：北海道（同0.30人）
■ 4位：山形県（同0.29人）
■ 5位：三重県（同0.29人）
体脂肪率計算ツール（ https://www.edsnv.com/tools/taisibouritu-keisan ）では、島根県が全国1位となりました。東京都を上回る結果となり、地方での体組成管理への関心の高さがうかがえます。
【シンデレラ体重計算ツール：愛媛県が全国1位】
■ 1位：愛媛県（人口10万人あたり0.16人）
■ 2位：北海道（同0.13人）
■ 3位：東京都（同0.13人）
■ 4位：香川県（同0.13人）
■ 5位：三重県（同0.11人）
シンデレラ体重計算ツール（ https://www.edsnv.com/tools/sinderera-taizyuu-keisan ）では、愛媛県が全国1位となりました。見た目の目標値を知るツールで、愛媛県・北海道・香川県といった地方県が東京都に並ぶ・上回る利用率を示しています。
【美容体重計算ツール：鳥取県が全国1位】
■ 1位：鳥取県（人口10万人あたり0.04人）
■ 2位：愛媛県（同0.04人）
■ 3位：北海道（同0.03人）
■ 4位：青森県（同0.03人）
■ 5位：石川県（同0.03人）
美容体重計算ツール（ https://www.edsnv.com/tools/biyou-taizyuu-keisan ）では、鳥取県が全国1位、愛媛県が2位。美容体重は「見た目の理想体重」を計算するツールで、山陰・四国・北海道など地方での関心が都市圏を上回る結果となりました。
【調査から見えた傾向】
■ 1. 健康管理ツールは地方県でも利用率が高い
人口規模が大きい東京都・大阪府などの大都市圏が上位に入るのは当然として、愛媛県・島根県・北海道・山形県・鳥取県といった地方県が人口あたりの利用率で全国上位にランクインする傾向が目立ちました。体組成管理や体重目標といった健康管理への関心は、都市と地方を問わず全国的に広がっていることが分かります。
■ 2. 「愛媛県」が複数ツールで全国1位