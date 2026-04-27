炭素回収、利用および貯留（CCUS）市場 2035年に696億5000万米ドル規模へ急拡大予測 高成長CAGR28.1％が牽引する脱炭素ソリューション革新 :レポートオーシャン株式会社プレスリリース
炭素回収、利用および貯留（CCUS）市場は、急速な成長を見せています。2025年に58億5000万米ドルと推定されている市場規模は、2035年までには696億5000万米ドルに達すると予測され、年平均成長率（CAGR）は28.1％となる見込みです。CCUS技術の普及により、排出削減と気候変動対策への貢献が拡大しており、これは世界的な温室効果ガス排出量削減への重要な一歩となります。エネルギー生産における化石燃料依存が続く中、CCUS技術は、炭素を大気中に放出する前に回収して地下に貯蔵する方法を提供し、排出量削減の一環としてますます注目を浴びています。
市場の主なドライバー
炭素回収、利用および貯留（CCUS）市場の成長を牽引しているのは、エネルギー需要の高まりと気候変動対策の重要性の増加です。石炭や天然ガスを利用した発電所が依然として世界のエネルギー供給の主要な部分を占めており、これらの排出ガスを管理するための技術として、CCUSが重要な役割を果たしています。IEA（国際エネルギー機関）の予測によると、2030年までに炭素回収能力は急増し、16億トンに達すると見込まれています。これは、今後のエネルギー供給と環境保護の両立を実現するためにCCUS技術が必要不可欠であることを示しています。
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市場セグメンテーションと技術進展
サービス別で見ると、炭素回収、利用および貯留（CCUS）市場で最も収益性の高いセクターとして浮上しています。特に、産業用点源炭素回収技術がその効率的なコストパフォーマンスと集中的なアプローチにより主流となり、他の技術に比べて優位性を持っています。石油およびガス業界は、CCUS技術導入において中心的な役割を果たしており、既存のインフラと豊富な資金により、この技術の採用が加速しています。また、地域別には、北アメリカが市場をリードし、政府の支援や規制強化が技術の導入を加速させると予測されています。
日本市場におけるCCUSの重要性
日本は、エネルギーの多くを輸入に頼る国であり、炭素排出削減への取り組みが重要な課題となっています。日本政府は2050年までにネットゼロ排出を達成する目標を掲げており、CCUS技術はその達成に向けた重要な技術として位置付けられています。特に、産業界やエネルギーセクターにおいて、既存のインフラと技術を活用したCCUS技術の導入が急務となっています。再生可能エネルギーの導入が進んでいる中で、CCUS技術を効果的に活用することで、日本は持続可能なエネルギー供給と環境保護の両立を実現できる可能性を秘めています。
主要企業のリスト：
● Captura
● CarbonOrO
● Carbon Engineering Ltd.
● Algiecel
● Carbyon BV
● CarbonCure Technologies Inc.
● Cambridge Carbon Capture
● Carbon Collect
● Climeworks
● Dimensional Energy
● Ebb Carbon
● Global Thermostat
● Fortera Corporation
● Heirloom Carbon Technologies
● High Hopes Labs
● Liquid Wind AB
● LanzaTech
● Lithos
● Living Carbon
● Mars Materials
● Mission Zero Technologies
● Mercurius
● Biorefining
● Paebbl
● Verdox
市場機会と革新の展望
炭素回収技術と再生可能エネルギー源の統合は、今後の市場の成長において重要な役割を果たすと予想されています。特に、太陽光や風力などの再生可能エネルギーとCCUS技術を組み合わせることで、エネルギー効率を損なうことなく、大幅な排出削減を実現できます。日本市場においても、この技術の導入が進めば、より効率的で持続可能なエネルギーシステムが構築されるでしょう。
市場の主なドライバー
炭素回収、利用および貯留（CCUS）市場の成長を牽引しているのは、エネルギー需要の高まりと気候変動対策の重要性の増加です。石炭や天然ガスを利用した発電所が依然として世界のエネルギー供給の主要な部分を占めており、これらの排出ガスを管理するための技術として、CCUSが重要な役割を果たしています。IEA（国際エネルギー機関）の予測によると、2030年までに炭素回収能力は急増し、16億トンに達すると見込まれています。これは、今後のエネルギー供給と環境保護の両立を実現するためにCCUS技術が必要不可欠であることを示しています。
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市場セグメンテーションと技術進展
サービス別で見ると、炭素回収、利用および貯留（CCUS）市場で最も収益性の高いセクターとして浮上しています。特に、産業用点源炭素回収技術がその効率的なコストパフォーマンスと集中的なアプローチにより主流となり、他の技術に比べて優位性を持っています。石油およびガス業界は、CCUS技術導入において中心的な役割を果たしており、既存のインフラと豊富な資金により、この技術の採用が加速しています。また、地域別には、北アメリカが市場をリードし、政府の支援や規制強化が技術の導入を加速させると予測されています。
日本市場におけるCCUSの重要性
日本は、エネルギーの多くを輸入に頼る国であり、炭素排出削減への取り組みが重要な課題となっています。日本政府は2050年までにネットゼロ排出を達成する目標を掲げており、CCUS技術はその達成に向けた重要な技術として位置付けられています。特に、産業界やエネルギーセクターにおいて、既存のインフラと技術を活用したCCUS技術の導入が急務となっています。再生可能エネルギーの導入が進んでいる中で、CCUS技術を効果的に活用することで、日本は持続可能なエネルギー供給と環境保護の両立を実現できる可能性を秘めています。
主要企業のリスト：
● Captura
● CarbonOrO
● Carbon Engineering Ltd.
● Algiecel
● Carbyon BV
● CarbonCure Technologies Inc.
● Cambridge Carbon Capture
● Carbon Collect
● Climeworks
● Dimensional Energy
● Ebb Carbon
● Global Thermostat
● Fortera Corporation
● Heirloom Carbon Technologies
● High Hopes Labs
● Liquid Wind AB
● LanzaTech
● Lithos
● Living Carbon
● Mars Materials
● Mission Zero Technologies
● Mercurius
● Biorefining
● Paebbl
● Verdox
市場機会と革新の展望
炭素回収技術と再生可能エネルギー源の統合は、今後の市場の成長において重要な役割を果たすと予想されています。特に、太陽光や風力などの再生可能エネルギーとCCUS技術を組み合わせることで、エネルギー効率を損なうことなく、大幅な排出削減を実現できます。日本市場においても、この技術の導入が進めば、より効率的で持続可能なエネルギーシステムが構築されるでしょう。