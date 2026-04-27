ヴィーガン・アイスクリーム市場：製品タイプ、フレーバー、包装形態、流通チャネル別―2026年～2032年の世界市場予測
ヴィーガン・アイスクリーム市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均13.11%成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、ヴィーガン・アイスクリーム市場調査レポートを発行・販売します。
「ヴィーガン・アイスクリームレポート」では消費者の動機、製品開発の課題、および業界の構造的動向に焦点を当てた、現代の植物由来冷凍デザート市場に関する簡潔な概要を言及するほか、原料の革新、変化する消費者の期待、そして持続可能性への責任が、いかにしてこのカテゴリーにおける競争優位性と製品の方向性を再定義しているかを分析します。
世界のヴィーガン・アイスクリーム市場規模は、2025年に11億3,000万米ドルと評価され、2026年の12億7,000万米ドルから2032年には26億7,000万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/2002987-used-car-market-by-vehicle-type-fuel-type-car-age.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 ヴィーガン・アイスクリーム市場：製品タイプ別
第9章 ヴィーガン・アイスクリーム市場：フレーバー別
第10章 ヴィーガン・アイスクリーム市場包装形態別
第11章 ヴィーガン・アイスクリーム市場：流通チャネル別
第12章 ヴィーガン・アイスクリーム市場：地域別
第13章 ヴィーガン・アイスクリーム市場：グループ別
第14章 ヴィーガン・アイスクリーム市場：国別
第15章 米国ヴィーガン・アイスクリーム市場
第16章 中国ヴィーガン・アイスクリーム市場
第17章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・植物由来の冷凍デザート市場における原料の革新はどのように進化していますか？
原料の革新は、単なる代替を超え、性能重視の科学へと進化しています。
・2025年の関税調整はサプライチェーンにどのような影響を与えていますか？
サプライチェーンのレジリエンスと地域調達戦略への重視が高まっています。
・製品、フレーバー、パッケージング、流通の各セグメントから導き出される戦略的示唆は何ですか？
製品開発、チャネルターゲティング、プロモーションメッセージにおける戦略的レバーが明らかになります。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社グローバルインフォメーション
マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、ヴィーガン・アイスクリーム市場調査レポートを発行・販売します。
「ヴィーガン・アイスクリームレポート」では消費者の動機、製品開発の課題、および業界の構造的動向に焦点を当てた、現代の植物由来冷凍デザート市場に関する簡潔な概要を言及するほか、原料の革新、変化する消費者の期待、そして持続可能性への責任が、いかにしてこのカテゴリーにおける競争優位性と製品の方向性を再定義しているかを分析します。
世界のヴィーガン・アイスクリーム市場規模は、2025年に11億3,000万米ドルと評価され、2026年の12億7,000万米ドルから2032年には26億7,000万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/2002987-used-car-market-by-vehicle-type-fuel-type-car-age.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 ヴィーガン・アイスクリーム市場：製品タイプ別
第9章 ヴィーガン・アイスクリーム市場：フレーバー別
第10章 ヴィーガン・アイスクリーム市場包装形態別
第11章 ヴィーガン・アイスクリーム市場：流通チャネル別
第12章 ヴィーガン・アイスクリーム市場：地域別
第13章 ヴィーガン・アイスクリーム市場：グループ別
第14章 ヴィーガン・アイスクリーム市場：国別
第15章 米国ヴィーガン・アイスクリーム市場
第16章 中国ヴィーガン・アイスクリーム市場
第17章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・植物由来の冷凍デザート市場における原料の革新はどのように進化していますか？
原料の革新は、単なる代替を超え、性能重視の科学へと進化しています。
・2025年の関税調整はサプライチェーンにどのような影響を与えていますか？
サプライチェーンのレジリエンスと地域調達戦略への重視が高まっています。
・製品、フレーバー、パッケージング、流通の各セグメントから導き出される戦略的示唆は何ですか？
製品開発、チャネルターゲティング、プロモーションメッセージにおける戦略的レバーが明らかになります。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社グローバルインフォメーション
マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
プレスリリース詳細へ