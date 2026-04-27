中古車市場：車種別、燃料タイプ別、年式別、トランスミッションタイプ別、所有形態別、用途別、販売チャネル別―2026年～2032年の世界市場予測
中古車市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均7.60%成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、中古車市場調査レポートを発行・販売します。
「中古車レポート」ではパンデミック後のデジタル化が進む時代において、中古車セクタの利害関係者を導く市場力学と戦略的課題に関する徹底的な概説
を言及するほか、デジタル化、電動化、統合チャネル戦略による中古車エコシステムの再定義をもたらす変革の力を分析します。
世界の中古車市場規模は、2025年に1兆8,700億米ドルと評価され、2026年の2兆100億米ドルから2032年には3兆3,700億米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/2002987-used-car-market-by-vehicle-type-fuel-type-car-age.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響、2025年
第7章 AIの累積的影響、2025年
第8章 中古車市場：車種別
第9章 中古車市場：燃料タイプ別
第10章 中古車市場：年式別
第11章 中古車市場：トランスミッションタイプ別
第12章 中古車市場：所有形態別
第13章 中古車市場：用途別
第14章 中古車市場：流通チャネル別
第15章 中古車市場：地域別
第16章 中古車市場：グループ別
第17章 中古車市場：国別
第18章 米国の中古車市場
第19章 中国の中古車市場
第20章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・中古車市場における主要な市場力学は何ですか？
変化する消費者の期待、小売体験のデジタル化、新車サプライチェーンへの圧迫が主要な市場力学です。
・デジタル化が中古車市場に与える影響は何ですか？
デジタル市場やハイブリッドな購買プロセスの普及により、オムニチャネル機能の重要性が高まっています。
・2025年の米国関税が中古車市場に与える影響は何ですか？
関税動向は、中古車エコシステム全体に重大かつ連鎖的な影響をもたらすと予想されます。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社グローバルインフォメーション
マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
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を言及するほか、デジタル化、電動化、統合チャネル戦略による中古車エコシステムの再定義をもたらす変革の力を分析します。
世界の中古車市場規模は、2025年に1兆8,700億米ドルと評価され、2026年の2兆100億米ドルから2032年には3兆3,700億米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/2002987-used-car-market-by-vehicle-type-fuel-type-car-age.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響、2025年
第7章 AIの累積的影響、2025年
第8章 中古車市場：車種別
第9章 中古車市場：燃料タイプ別
第10章 中古車市場：年式別
第11章 中古車市場：トランスミッションタイプ別
第12章 中古車市場：所有形態別
第13章 中古車市場：用途別
第14章 中古車市場：流通チャネル別
第15章 中古車市場：地域別
第16章 中古車市場：グループ別
第17章 中古車市場：国別
第18章 米国の中古車市場
第19章 中国の中古車市場
第20章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・中古車市場における主要な市場力学は何ですか？
変化する消費者の期待、小売体験のデジタル化、新車サプライチェーンへの圧迫が主要な市場力学です。
・デジタル化が中古車市場に与える影響は何ですか？
デジタル市場やハイブリッドな購買プロセスの普及により、オムニチャネル機能の重要性が高まっています。
・2025年の米国関税が中古車市場に与える影響は何ですか？
関税動向は、中古車エコシステム全体に重大かつ連鎖的な影響をもたらすと予想されます。
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創立：1995年
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委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
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