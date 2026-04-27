ニンニク市場：タイプ、供給源、形態、流通チャネル、用途別―2026～2032年の世界市場予測
ニンニク市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均4.98%成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、ニンニク市場調査レポートを発行・販売します。
「ニンニクレポート」では意思決定者用に、現在のニンニク市場の動向を明確に示し、事業運営上の課題、価値創出の要因、戦略的優先事項を解説する権威ある概説を言及するほか、主要な世界の地域における、価値の創出場所、供給のレジリエンス（回復力）のニーズ、チャネル固有の優先事項に関する地域による視点を分析します。
世界のニンニク市場規模は、2025年に5億1,014万米ドルと評価され、2026年の5億3,499万米ドルから2032年には7億1,688万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/2002896-garlic-market-by-type-source-form-distribution.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響、2025年
第7章 AIの累積的影響、2025年
第8章 ニンニク市場：タイプ別
第9章 ニンニク市場：供給源別
第10章 ニンニク市場：形態別
第11章 ニンニク市場：流通チャネル別
第12章 ニンニク市場：用途別
第13章 ニンニク市場：地域別
第14章 ニンニク市場：グループ別
第15章 ニンニク市場：国別
第16章 米国のニンニク市場
第17章 中国のニンニク市場
第18章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・ニンニク市場のセグメンテーション分析はどのようなものですか？
生鮮、冷凍、加工という形態の違いが、異なる価値提案を生み出しています。
・地域によるニンニク市場の動向はどのようなものですか？
各主要地域には独自の要因が存在し、南北アメリカでは多様な気候帯が生産を支えています。
・ニンニク市場の競合動向はどのようなものですか？
大規模な統合型加工業者、専門的な原料配合業者、機動力のある輸出業者が混在しています。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社グローバルインフォメーション
マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、ニンニク市場調査レポートを発行・販売します。
「ニンニクレポート」では意思決定者用に、現在のニンニク市場の動向を明確に示し、事業運営上の課題、価値創出の要因、戦略的優先事項を解説する権威ある概説を言及するほか、主要な世界の地域における、価値の創出場所、供給のレジリエンス（回復力）のニーズ、チャネル固有の優先事項に関する地域による視点を分析します。
世界のニンニク市場規模は、2025年に5億1,014万米ドルと評価され、2026年の5億3,499万米ドルから2032年には7億1,688万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/2002896-garlic-market-by-type-source-form-distribution.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響、2025年
第7章 AIの累積的影響、2025年
第8章 ニンニク市場：タイプ別
第9章 ニンニク市場：供給源別
第10章 ニンニク市場：形態別
第11章 ニンニク市場：流通チャネル別
第12章 ニンニク市場：用途別
第13章 ニンニク市場：地域別
第14章 ニンニク市場：グループ別
第15章 ニンニク市場：国別
第16章 米国のニンニク市場
第17章 中国のニンニク市場
第18章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・ニンニク市場のセグメンテーション分析はどのようなものですか？
生鮮、冷凍、加工という形態の違いが、異なる価値提案を生み出しています。
・地域によるニンニク市場の動向はどのようなものですか？
各主要地域には独自の要因が存在し、南北アメリカでは多様な気候帯が生産を支えています。
・ニンニク市場の競合動向はどのようなものですか？
大規模な統合型加工業者、専門的な原料配合業者、機動力のある輸出業者が混在しています。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
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マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
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