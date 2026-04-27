プロモーションキャンペーンの参加方法を示すイラスト

AsiaNet 201511 （0063）

【海口（中国）2026年4月24日新華社＝共同通信JBN】4月22日、中国南部の熱帯島嶼省である海南省は、海外からの旅行者の航空運賃負担をさらに軽減することを目的として、国際オンライン旅行プラットフォームのTrip.comと提携し、総額500万人民元（約73万ドル）相当の航空バウチャープログラムを正式に開始しました。

Department of Tourism, Culture, Radio, Television and Sports of Hainan Province（海南省観光・文化・ラジオ・テレビ・スポーツ庁）によると、「Discount Flights to Hainan, Enjoyable Vacations（割引フライトで海南へ、楽しいバケーション）」と題されたプロモーションキャンペーンは4月22日に開始され、8月30日まで実施されます。このキャンペーンは、Trip.comの30を超すグローバルサイトで同時展開されており、旅行者にメリットが直接届くよう、航空運賃の割引を主要なインセンティブとしています。

このキャンペーンには2種類のバウチャーが用意されています。ベトナム、ラオス、カンボジア、タイ、マレーシア、シンガポール、インドネシアの東南アジア7カ国に加え、日本、韓国、香港（中国）、マカオ（中国）、台湾（中国）からの旅行者は、1600元以上の航空券購入に対し400元（約58ドル）の割引を受けることができます。その他の海外諸国からの旅行者には、3000元以上の航空券予約で600元（約87ドル）の割引が適用されます。

キャンペーン期間中、旅行者はTrip.comアプリにログインし、トップページから「Flights（フライト）」セクションに移動して、指定航空会社の中国本土以外の都市から海南省の主要2都市である海口、三亜への直行往復便を予約するだけで参加できます。割引の適用は、利用者1人につき1回のみです。補助額は1件の予約に含まれる搭乗者数に基づいて算出され、Trip.comの通常プロモーションと併用することも可能です。ただし、割引が適用されるのは、各旅行者の確定運賃が所定の最低金額を満たしている場合に限られます。詳細については、Trip.comプラットフォームの公式発表をご参照ください。

旅行体験を向上させるために、海南省の文化・観光当局はTrip.comと緊密に連携し、利用者に分かりやすい案内を提供し、バウチャー申請手続きを簡素化し、政策調整から実際の消費行動までを切れ目なく循環させる仕組みを構築しています。

航空運賃の割引に加え、海南省は島内の多彩な魅力を際立たせる6つのプレミアム観光ルートを導入するとともに、主要な沿岸スポットを結ぶ10の海洋テーマルートを併せて提示しています。これらの観光ルートは、ファミリー向けの学びツアー、ビーチバカンス、健康・ウェルネス休暇、文化・自然探訪、テーマパーク、アウトドアスポーツ、ローカルグルメ体験など、多岐にわたる観光商品を網羅しています。これにより、海外からの旅行者に没入型の休暇の選択肢を提供し、海南省のインバウンド観光商品のラインアップを一層充実させています。

注目すべきは、4月17日に海南省へのインバウンド旅行者限定の特典パッケージが先行開始されたことです。NihaoChinaアプリ、UnionPay（銀聯）アプリ、WeChat（微信）ミニプログラム「Kuyou Hainan」を通じて提供されるこのパッケージでは、飲食、宿泊、交通、観光、ショッピング、エンターテインメント、ヘルスケア、ウェルネスなど、旅行の全行程にわたる幅広い特典を利用できます。現在、海南省三亜市では第6回アジアビーチゲームズ（Asian Beach Games）が開催中で、海外から参加している全てのアスリート、チーム関係者、関連代表団も、これらの特典を利用することができます。

旅行者は、わずか3ステップでこの限定特典パッケージを簡単に受け取ることができます。まず、前述のプラットフォームにログインし、プロモーションの詳細を確認します。次に、専用サービスホットラインに電話して予約を行います。最後に、有効なパスポート、香港・マカオ・台湾住民の中国本土渡航許可証（MTP）、またはアジアビーチゲームズ関連証明書を提示し、参加店舗や観光スポットで本人確認を行うことで各種特典を利用できます。

海南省は現在、86の国と地域の人々にビザなしでの入境を認めており、インバウンド旅行の利便性を大幅に高めています。海南自由貿易港（Hainan Free Trade Port）が全島での独立した税関運営を開始して以来、海南省へのインバウンド観光は爆発的な成長を遂げています。今年第1四半期には、海南は49万5000人以上のインバウンド観光客を迎え、前年同期比で54%を超える増加となりました。

ソース：Department of Tourism, Culture, Radio, Television and Sports of Hainan Province