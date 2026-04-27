肌浸透※1の限界を突破。世界初※3の溶ける針を2億本※4搭載したブースターが、スキンケアを変える。



「クオニス ブースターニードル」イメージ



コスメディ製薬株式会社（本社：京都市／代表取締役社長：権 英淑）は2026年5月11日（月）より、スキンケアシリーズ『QUANIS（クオニス）』の新４アイテムをECサイト「コスメディモール」で順次販売を開始しますのでお知らせします。

シリーズ新アイテム 特長

アップグレードしたニードルテクノロジーで、全方位エイジングケア※2に挑む。



スキンケアシリーズ『QUANIS（クオニス）』新4アイテムイメージ



『QUANIS（クオニス）』は、40代以上のエイジングケア※2世代のために開発したスキンケアシリーズです。

どれだけ高価な美容液を使っても、どれだけ時間をかけても、どこか手応えを感じられない。何も変わった気がしない。そんな「浸透※1の限界」を諦めていた皆さまのために『QUANIS（クオニス）』の新4アイテムが誕生しました。

（１）「塗って、刺して※1、溶ける」世界初※3のマイクロニードルを搭載



顕微鏡で見たタウリンニードル※5





タウリンニードル※5が塗るだけで肌に入り※1、溶けて浸透（イメージ図）



『QUANIS（クオニス）』新アイテムのブースターとクリームには、コスメディ製薬が世界で初めて※3実用化した「塗って、刺して※1、溶ける」マイクロニードルを搭載しています。

アミノ酸の一種タウリン※8を超微細な針状に結晶化、さらに針の中にカプセルのように美容成分を内包した「タウリンニードル」※5は、塗るだけでニードルが肌に刺さって※1入り、肌内部の水分で溶けて浸透※1。ニードル自体が美容成分でできているので、肌に残らず、痛みもありません。※16

世界初※3のニードルテクノロジーが、成分の肌浸透※1の質を極めたスキンケアを実現します。

（２）かつてないスキンケアステップ。ニードルアイテムでダブルアプローチ。



『QUANIS（クオニス）』新４アイテム 使用ステップ



スキンケアの基本は、肌に成分を浸透※1させること。

コスメディ製薬は「インナードライ」と言われる、肌の水分量が不足して乾燥している状態に悩むエイジングケア※2世代に特化して、ニードルスキンケアの可能性を最大限に引き出す使用ステップを設計しました。

ステップのメインアイテムはブースターとクリーム。ブースターで美容成分を引き込む※1肌に整え、クリームでハリを閉じ込める、ニードルアイテムでのダブルアプローチが特長です。

このかつてないスキンケアステップで、成分が驚くほど吸い込まれるように肌※1になじみ、すみずみまで潤いで満たされます。気が付けば「肌の調子がいい」が続く毎日を『QUANIS（クオニス）』スキンケアシリーズが実現します。

主役アイテム「ブースターニードル」

約２億本※4のニードルが成分の通り道を拓く。肌が驚く瞬間浸透※1ブースター。





『QUANIS（クオニス）』新アイテムの主役が「ブースターニードル」。世界初※3の「塗って、刺して※1、溶ける」タウリンニードル※5を約２億本※4配合した、導入美容液です。

21種類の美容成分を結晶化したニードルが肌に入り、溶けて浸透※1。1回使用で約600万本※15のニードルが肌に拓いた通り道で、その後のスキンケアを底上げします。

ブースターを顔に塗った瞬間、驚きの浸透※1を実感していただけます。

美容液にも全34種類の成分を配合。

「ブースターニードル」の美容液にも、エイジングケア※2世代にうれしい34種類の成分を配合。ニードルと一緒に美容液成分も抱き込んで、肌に届けます。※1





シリーズ新アイテム 詳細

『QUANIS（クオニス）』スキンケアシリーズ （新４アイテム）

クオニス ブースターニードル



クオニス ブースターニードル



浸透※1の質を高める、洗顔後のファーストケアブースター

塗り重ねるだけのケアはもう卒業。ニードルが惜しみなく美容成分を引き込む※1肌に整えます。

2026年5月11日発売

内容量：30ｍL

価格：5,500円（税込）／ 定期 4,675円（税込）

配合主成分：タウリンニードル※5／エクソソーム※6／ナイアシンアミド ※8

クオニス アドバンスドローション



クオニス アドバンスドローション



拓かれた道から潤いを注ぎ込み※1、満たすローション

肌にスムーズに入り込む※1なじみの良さ。すみずみまで潤いで満たします。

2026年5月11日発売

内容量：100ｍL

価格：3,500円（税込）／ 定期 2,975円（税込）

配合主成分：エクソソーム※6／セラミド※7／N.M.F ※12

クオニス アドバンスドエマルジョン



クオニス アドバンスドエマルジョン



満ちた潤いを抱え込み、バリア機能をサポートするエマルジョン

補った潤いを逃がさずキープ。なめらかな使用感で、ふっくら柔らかな肌へ導きます。

2026年5月11日発売

内容量：80ｍL

価格：3,800円（税込）／ 定期 3,230円（税込）

配合主成分：エクソソーム※6／セラミド※7／バクチオール ※13

クオニス ニードルクリーム



クオニス ニードルクリーム



美容成分を肌に届け※1、ハリを閉じ込めるクリーム

約4,000万本※14のニードル配合。クリームを塗ると、溶けるニードルが美容成分を肌に届け※1、溶けてハリを閉じ込めます。

2026年6月発売予定

内容量：30g

価格：7,260円（税込）／ 定期 6,171円（税込）

配合主成分：タウリンニードル※5／N.M.F ※12／ヒアルロン酸※9

コスメディ製薬について

TTS（経皮吸収治療）に特化した研究開発を行う、京都薬科大学発ベンチャー企業です。

コア技術として確立した「マイクロニードル」「貼付剤」を強みに、医療・医薬、美容・健康領域で事業を展開。伝統と革新が共存する京都で、独創的なものづくりに取り組み、お客さまの想像を超える製品・サービスを提供しています。





会社概要

社名：コスメディ製薬株式会社

本社所在地：

〒601-8438 京都市南区西九条東比永城町75 GRAND KYOTO 3Ｆ

代表者：代表取締役社長 権 英淑

設立：2001年5月30日

コーポレートサイト：https://cosmed-pharm.co.jp

※1 角質層まで

※2 年齢に応じたお手入れのこと

※3 世界初／日本初、タウリンを針状結晶化したマイクロニードル技術 2025年12月調査 TPCマーケティングリサーチ株式会社調べ

※4 １個（30mL）あたり、自社調べ

※5 タウリン（整肌成分）

※6 乳酸桿菌細胞外小胞（整肌成分）

※7 セラミドNG、セラミドAP、セラミドAG、セラミドNP、セラミドEOP（整肌成分）

※8 整肌成分

※9 ヒアルロン酸Na（保湿成分）

※10 乳酸桿菌／アロエベラ葉汁発酵液（整肌成分）

※11 エモリエント

※12 PCA-Na（保湿成分）

※13 サリチル酸バクチル（整肌成分）

※14 1個（30g）あたり、自社調べ

※15 1回（1mL）あたり、自社調べ

※16 個人差があります