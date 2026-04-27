創業120余年の老舗、三育フーズ株式会社（本社：千葉県袖ヶ浦市）は、同社のロングセラー商品「黒ゴマクリーム」が、日本経済新聞社の販売実績データ日経POS情報に基づき発表される「日経POSセレクション2025ロングセラー」において、「その他スプレッド」カテゴリで選出されたことをお知らせいたします。

●日経POSセレクション2025ロングセラーとは 「日経POSセレクション」とは、日経POS情報に基づき約2,000の商品分類(カテゴリ) 内で分類売り上げ1位の商品などを日本経済新聞社が選出、発表しているものです。今回のロングセラーは、2015年1月から2024年12月の販売データを使い、905商品が選出されています。

●選出概要 セレクション名：日経POSセレクション2025 ロングセラー カテゴリ：「その他スプレッド」 本選出は、長年にわたり多くのお客様に支持され続けてきた実績と、市場における高い評価を示すものです。

https://nkpos.nikkei.co.jp/long_seller2025/list

●選出商品の特長 三育フーズの「黒ゴマクリーム」は、香り高く焙煎した黒ゴマを皮ごと使用し、素材本来の風味を活かしたコク深い味わいが特長のスプレッドです。 ・黒ゴマを皮付き焙煎、丸ごと使用した濃厚な風味 ・毎日食べても飽きないやさしい甘さ ・高い技術でパンに塗りやすいなめらかさ ・パンだけでなく和え物やスイーツにも活用可能 ・発売から約40年、世代を超えて愛される朝の定番品 さらに、1瓶あたり約5万粒の黒ゴマ由来の栄養（セサミン・カルシウム）を含むなど、健康志向の高まりにも応える商品として支持を集めています。

●黒ゴマクリームの口コミ集 ▷親子3代でファンです 母から教わり、今は自分の子供も大好きです。親子3代で愛用できるのは、素材の良さと安心感があるからこそ。我が家の食卓に欠かせない一品です。 ▷10年以上、毎朝のルーティン 10年以上、朝のトーストはこれ一筋。濃厚なのに甘すぎず、後味がスッキリしているので毎日食べても全く飽きません。常にストックしています。 ▷アレンジ自在で栄養満点 パンだけでなく、お餅に塗ったり和え物に使ったりと重宝しています。美味しく手軽にセサミンが摂れるので、健康管理にも役立っています。 ▷まるでお店のような贅沢感 ゴマの香りとコクが格別で、塗るだけで普通の食パンが高級な菓子パンのような味わいに。朝からちょっと贅沢な気分になれるご褒美クリームです。 ▷料理やドリンクのコク出しに スムージーやラテに混ぜて楽しんでいます。溶けやすく、少量でグッとコクが増すので便利。健康志向の友人へのプレゼントにも喜ばれます。

●ロングセラーとしての実績 １日に1,000個以上売れる同商品は長年にわたり販売されており、メディアにも度々取り上げられるなど、継続的に市場で高い評価を得ています。

●今後の展開 三育フーズは「穀菜美食」を理念に掲げ、120余年以上にわたり、日本におけるベジタリアン・自然派食品の先駆けとして歩んできました。「健康で、心まで満たされる食を届けたい」という信念のもと、手間を惜しまず、本当に納得できるものだけを丁寧に手づくりし続け、お届けしています。 今回の選出を契機に、さらなる品質向上と商品開発に取り組むとともに、国内外へ向けてブランド価値の向上を図ってまいります。

●会社概要 会社名：三育フーズ株式会社 所在地：千葉県袖ヶ浦市 事業内容：植物性食品・スプレッド製品等の製造・販売 URL：https://san-iku.co.jp